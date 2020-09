Moeda de circulação de $ 2 da Casa da Moeda Real Canadense celebra o 75º aniversário da vitória aliada que pôs fim à Segunda Guerra Mundial

"Durante quase seis anos, os canadenses que serviram de uniforme ou que contribuíram em casa desempenharam um papel vital na obtenção de uma paz duramente conquistada", disse Lawrence MacAulay, ministro dos Assuntos dos Veteranos de Guerra e ministro associado da Defesa Nacional. "A moeda de circulação da Casa da Moeda Real Canadense emitida no 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial é um tributo apropriado ao seu legado de bravura, de serviço e de tremendo sacrifício. Eles têm os nossos agradecimentos duradouros, e espero que todos possamos estar à altura desse legado, neste momento em que a moeda passa de uma geração a outra."

"A tradição da Casa da Moeda do Canadá de honrar as nossas tropas por meio das moedas remonta a 1943, quando o gravador-chefe Thomas Shingles criou o primeiro Níquel da Vitória, que instou todos os canadenses a trabalharem juntos a fim de vencer a Segunda Guerra Mundial", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda. "Hoje, essa mensagem inspiradora encontrou um novo lar em uma moeda de circulação comemorativa especial de $ 2, que é uma saudação orgulhosa de 75º aniversário a todos os canadenses que desempenharam um papel no fim deste conflito histórico."

A moeda de circulação de $ 2 que comemora o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial é inspirada nos Níqueis da Vitória de 1943 a 1945, desenhados por Thomas Shingles. O "V" de "Vitória" no núcleo interior do novo toonie (moda de dois dólares canadenses) significou, na época, um apelo de mobilização para apoiar o esforço de guerra de costa a costa. A letra é coberta por uma tocha flamejante e ladeada por folhas de bordo sobre as datas de 1945 e 2020.

A palavra "Vitória" escrita em inglês e em francês (VICTORY e VICTOIRE, respectivamente) aparece no anel externo, bem como uma mensagem gravada em código Morse. O texto "Vencemos quando trabalhamos com boa vontade" (em inglês, "We win when we work willingly", e em francês, "La bonne volonté est gage de victoire") apareceu pela primeira vez nos Níqueis da Vitória em tempo de guerra. O anverso da moeda apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth, projetada pela artista canadense Susanna Blunt em 2003.

A cunhagem foi limitada a três milhões de moedas, e dois milhões delas terão cor. A nova moeda de $ 2 está entrando em circulação geral. À medida que as agências bancárias e empresas reabastecerem os seus inventários com moedas de $ 2, os canadenses vão encontrá-la em seus trocos cotidianos.

Veteranos da Segunda Guerra Mundial, residentes no Centro de Saúde dos Veteranos de Guerra de Perley e Rideau, em Ottawa, também compartilharam as suas ideias sobre o 75º aniversário do fim das hostilidades:

Betty Bell (Força Aérea Real Canadense, Divisão Feminina; Militar da Aeronáutica de 1º Grau)

"Eu estava em Londres, na Inglaterra, quando a vitória foi declarada e a cidade irrompeu em uma enorme celebração. A multidão dançou e cantou nas ruas de Piccadilly e Trafalgar Square. Soldados subiram nos postes de iluminação sobre a multidão que aplaudia. A vitória tinha sido conquistada a um preço alto, mas naquele momento a Europa estava livre e as luzes estavam novamente acesas. Fim do blecaute, fim das bombas."

John A. Commerford (Exército Canadense, Artilheiro)

"Senti uma grande sensação de alívio e apreço por ainda estar vivo."

Carl Reiser (Força Aérea Real Canadense, Oficial de Aviação)

"Eu estava feliz por ir para casa."

A Casa da Moeda está contribuindo para esta comemoração histórica oferecendo produtos de coleção relacionados ao período. São 15.000 rolos especiais coloridos e 5.000 não coloridos de edição limitada, com 25 moedas não circuladas cada um, vendidos por $ 79,95. Também é possível adquirir um conjunto de lembranças para colecionadores com ambas as versões da moeda comemorativa de circulação, embaladas juntamente com as versões não circuladas das nossas moedas clássicas de circulação de 2020 (de 5 cents a $ 1). O preço de venda é de $ 22,95, e a cunhagem está fixada em 100.000.

Esses artigos para colecionadores podem ser encomendados a partir de hoje, entrando em contato com a Casa da Moeda pelo número 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA, ou online em www.mint.ca/victory. Também estão disponíveis na butique da Casa da Moeda Real Canadense de Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda, inclusive em pontos de venda participantes da Canada Post.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas de circulação do Canadá. É uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma vasta gama de produtos especializados e de alta qualidade de cunhagem e serviços relacionados em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Imagens da moeda de circulação e dos produtos de coleção estão disponíveis aqui.

Contato: Alex Reeves, gerente sênior de relações públicas, fone: 613-884-6370, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1247253/Royal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint__2_circulation_coin_cele.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)