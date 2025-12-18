MoEngage sichert sich zusätzliche 180 Millionen US-Dollar in Serie-F-Finanzierungsrunde; schließt Liquiditätsereignis für Mitarbeiter und Investoren ab

Die von ChrysCapital und Dragon Funds angeführte Finanzierungsrunde unterstreicht die globale Dynamik von MoEngage, da Unternehmen sich von herkömmlichen Marketing-Clouds abwenden und stattdessen die datengestützte Customer-Engagement-Plattform von MoEngage für ihre Marketing- und Produktteams einsetzen.

Die Nachfrage nach Merlin AI und der einheitlichen Engagement-Suite von MoEngage steigt in Nordamerika, EMEA, Australien, Neuseeland und Südostasien weiter an, da Marken in tiefere Einblicke und vernetzte Kundenerlebnisse investieren.

LONDON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MoEngage, die Kundenbindungsplattform für Verbrauchermarken, gab bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Serie-F-Finanzierungsrunde weitere 180 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Dies folgt auf die im November 2025 gesicherten 100 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Gesamtfinanzierung der Serie F auf 280 Millionen US-Dollar beläuft.. Die jüngste Investition wurde von den neuen Investoren ChrysCapital und Dragon Funds zusammen mit Schroders Capital angeführt, wobei die bestehenden Investoren TR Capital und B Capital weiterhin beteiligt blieben.

Das Kapital wird verwendet, um Innovationen für die Merlin AI-Suite zu beschleunigen, die Markteinführungsteams in Nordamerika und EMEA zu vergrößern und strategische Akquisitionen zu prüfen, die die Fähigkeiten der Plattform erweitern. MoEngage baut seine Präsenz in Australien, Neuseeland und Südostasien weiter aus, wo Unternehmensmarken ihre Kundenbindungsstrategien modernisieren und Marketing- und Produkt-Workflows vereinheitlichen.

Neben diesen Wachstumsinvestitionen hat MoEngage sein zweites Mitarbeiter-Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen, von dem 259 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter auf ihrem Weg zum Vermögensaufbau profitieren. Die Runde umfasste ausgewählte Sekundärtransaktionen für Frühinvestoren, nämlich Eight Roads, Helion Venture Partners, Matrix Partners und Ventureast.

„Wir bei MoEngage glauben, dass unser Erfolg eine kollektive Leistung ist, die auf einer Kultur der Eigenverantwortung und Innovation basiert. Es ist wichtig, dass wir die Menschen würdigen, die uns bis hierher gebracht haben", sagte Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage. „Dieses Liquiditätsprogramm spiegelt dieses Engagement wider, indem es sicherstellt, dass die Mitbegründer von MoEngage, unsere Mitarbeiter und frühen Investoren die Möglichkeit haben, direkt an den Meilensteinen teilzuhaben, die wir gemeinsam erreichen. Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit ChrysCapital, Dragon Funds, Schroders Capital, TR Capital und B Capital, während wir unsere globale Expansion fortsetzen."

Beschleunigtes Wachstum in Europa und Großbritannien

Europa und Großbritannien sind weiterhin wichtige Wachstumsmärkte für MoEngage, da Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und KI-gesteuerte Kundenbindungsplattformen einführen. Aufbauend auf seiner bestehenden Präsenz plant das Unternehmen, seine Belegschaft in beiden Regionen weiter auszubauen, die Teams für Kundenerfolg, Support, Vertrieb und Marketing zu vergrößern und gleichzeitig seine KI-Fähigkeiten zu verbessern.

MoEngage arbeitet mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation zusammen, um Kundendaten zu vereinheitlichen und personalisierte Omnichannel-Erlebnisse zu bieten. Diese Bemühungen helfen Unternehmen in den Regionen, KI zu nutzen, um die Kundenbindung, Loyalität und vernetzte Erlebnisse in zunehmend wettbewerbsintensiven digitalen Märkten zu verbessern.

Aufbauend auf seiner Führungsposition als Kundenbindungsplattform für Vermarkter stärkt MoEngage sein Angebot für Produktteams mit MoEngage Analytics und MoEngage Inform. Da moderne Kundenbindung nicht allein durch Marketing vorangetrieben wird, müssen Produkt- und Marketingteams auf gemeinsamen Daten basieren, um sicherzustellen, dass Kundenerlebnisse vernetzt und nicht fragmentiert sind.

MoEngage Inform optimiert wichtige Transaktionsnachrichten wie OTPs, Kontoaktualisierungen und Service-Updates über eine einzige API für alle Messaging-Kanäle und Zustellungsanbieter und gewährleistet so eine Zuverlässigkeit, die sich von Marketingkampagnen unterscheidet. Gleichzeitig schließen die erweiterten Produktanalysefunktionen in MoEngage Analytics die Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung. Durch die Zusammenführung von Verhaltensdaten mit sofortigem Engagement ermöglicht MoEngage Produktmanagern, die Gründe für das Nutzerverhalten aufzudecken und sofort Erlebnisse auszulösen, die die Kundenbindung und den LTV fördern.

„Kundenbindung war noch nie die Aufgabe eines einzigen Teams. Kunden durchlaufen viele Momente, und diese Momente sollten sich verbunden und unterstützend anfühlen", fügte Dodda hinzu. „Wenn Produkt, Technik und Marketing mit denselben Daten und Tools arbeiten, können sie sich ihrem Publikum natürlicher präsentieren. Das ist die Erfahrung, die wir Unternehmen ermöglichen möchten, damit sie ihre Marken ausbauen können."

Rishabh Iyer, Vice President bei ChrysCapital, , erklärte: „ChrysCapital freut sich über die Partnerschaft mit MoEngage für die nächste Phase seines KI-gesteuerten Wachstums. Diese Investition steht im Einklang mit unserer Strategie, Technologieplattformen zu unterstützen, die in Indien für globale Unternehmen entwickelt wurden und sich durch fundiertes Fachwissen, Kapitaleffizienz und ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen auszeichnen. Wir sind beeindruckt von dem disziplinierten Betriebsmodell, der nachhaltigen Umsetzung in den USA und den umfassenden Produktfähigkeiten von MoEngage. Wir freuen uns darauf, dem Team dabei zu helfen, die weltweit führende Marketing-Technologieplattform zu werden."

Ridhi Chaudhary, CIO von Dragon Funds, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MoEngage und sind beeindruckt von seinem starken Management, der kontinuierlichen Produktinnovation und dem nachhaltigen Wachstum. Wir glauben, dass MoEngage mit seinen erstklassigen Produkten und KI-Fähigkeiten gut positioniert ist, um die Martech-Kategorie anzuführen." Aakash Tulsani, Managing Director bei Dragon Funds, fügte hinzu: „MoEngage setzt Maßstäbe für Innovation, indem es KI auf First-Party-Daten anwendet, was es für Vermarkter unverzichtbar macht. Es ist ein Privileg, erneut mit MoEngage zusammenzuarbeiten, nachdem wir bereits zuvor investiert haben."

„Bei Zeta bauen wir die moderne Banking-Plattform für die weltweit führenden Finanzinstitute auf. Als datengetriebenes Unternehmen stützen wir uns auf tiefgreifende Kundenerkenntnisse, um unsere Produktstrategie voranzutreiben", sagte Bhavin Turakhia, Mitbegründer und CEO von Zeta. „MoEngage Analytics hat uns dabei geholfen, wichtige Prozesse wie Onboarding, Aktivierung und Cross-Selling zu optimieren, während wir dank der Messaging-Funktionen Kunden sofort ansprechen können. So wird die Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung effektiv geschlossen. Als Nutzer des Produkts bin ich von der ständigen Innovation beeindruckt. Darüber hinaus ist MoEngage Inform für unsere geschäftskritische Kommunikation unverzichtbar geworden, da es Konto- und Transaktionsaktualisierungen mit hoher Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit liefert."

„MoEngage Inform ist zu einem zentralen Bestandteil unserer E-Commerce-Erfahrung bei Loblaw in allen unseren Geschäftsbereichen geworden", sagte Charu Pujari, SVP, AI and Engineering bei Loblaw Digital. „Es hält Kunden mit der von ihnen erwarteten Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit über ihre Liefer- und Abholaufträge auf dem Laufenden, was einen bedeutenden Unterschied in Bezug auf ihr Engagement und ihr Vertrauen während des gesamten Prozesses bewirkt hat."

Avendus Capital fungierte als exklusiver Finanzberater des Unternehmens und seiner Aktionäre.

Informationen zu MoEngage

MoEngage mit Sitz in Bengaluru und San Francisco ist eine datengestützte Plattform für Kundenbindung, der über 1.350 globale Verbrauchermarken vertrauen, darunter SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge und viele mehr. MoEngage versorgt Marketingfachleute und Produktverantwortliche mit Einblicken in das Kundenverhalten, sodass sie auf der Grundlage dieser Erkenntnisse handeln und Kunden über Web-, Mobil-, E-Mail-, Social-Media- und Messaging-Kanäle ansprechen können. Die Merlin AI Suite, ein Team von KI-Agenten, ermöglicht es Marketern, Kampagnen schneller zu starten und Konversionen mit KI-Entscheidungen zu steigern. Verbrauchermarken in 75 Ländern nutzen MoEngage, um mehr als 2 Milliarden Verbrauchern jeden Monat digitale Erlebnisse zu bieten.

MoEngage wurde im Mai 2025 in Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Multichannel-Marketing-Hubs als „Customers' Choice" und in The Forrester Wave™ als „Strong Performer" ausgezeichnet. Cross-Channel-Marketing-Hubs, Q4 2024.

