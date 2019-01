Mohamed bin Zayed homenageia os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade de 2019

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 15 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e vice-comandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, e Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum vice-presidente, primeiro-ministro e Governante de Dubai, juntamente com líderes e representantes dos países vencedores, entregaram prêmios aos 10 vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2019, na cerimônia anual de entrega dos prêmios realizada hoje.

O xeque Mohamed bin Zayed parabenizou os vencedores e elogiou seus esforços e contribuição valiosa para apoiar o desenvolvimento sustentável. Ele incentivou-os a manter o bom trabalho na busca de soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentar os desafios globais atuais e futuros.

Também elogiou as ideias criativas e esforços que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social de seus países e regiões.

"Os prêmios deste ano significam um marco importante na história do prêmio e dos Emirados Árabes Unidos. Ao longo de 2018, vimos a nação se unir em comemoração ao Fundador dos EAU, com o Ano de Zayed. As comemorações inspiraram a evolução do prêmio para reconhecer um escopo mais amplo de soluções globalmente impactantes com o objetivo de enfrentar os desafios mundiais de sustentabilidade", disse o xeque Mohamed bin Zayed.

Sob a liderança do presidente Sua Alteza Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, o legado dos valores do Xeque Zayed continua a moldar nossa visão global de desenvolvimento sustentável e inclusivo, que celebraremos ao longo de 2019 como o "Ano da Tolerância", ele acrescentou.

"Ao identificar o trabalho entre setores que são os pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o prêmio apresenta uma plataforma global inigualável para ideias que têm o poder de beneficiar a humanidade e nosso planeta. Através do impacto mais amplo criado nas áreas de saúde, segurança alimentar, acesso à energia, além de água e saneamento, estamos em uma posição privilegiada para encorajar e capacitar uma nova geração de pioneiros a criar inovações estimulantes que mudarão a vida de milhões de pessoas desfavorecidas no mundo todo", acrescentou Sua Alteza.

O Xeque Mohamed entregou os prêmios a 10 vencedores nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas de Ensino Médio Globais, realizado na Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, ADSW.

A cerimônia também contou com a presença de Sua Alteza Xeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi; Sua Alteza tenente general Xeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; Sua Alteza xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro de Assuntos Presidenciais; Sua Alteza Xeque Hamed bin Zayed Al Nahyan, chefe da corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; e Sua Alteza Xeque Omar Bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação de Caridade e Ajuda Humanitária Zayed bin Sultan Al Nahyan; Xeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância, e vários ministros e funcionários de alto escalão.

O Prêmio de 2019 homenageou líderes cujo trabalho e espírito empreendedores resultaram em soluções que funcionam em comunidades do mundo todo.

O formato do Prêmio convida organizações, incluindo pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos, a apresentar soluções existentes que já demonstraram um impacto positivo. A categoria Escolas de Ensino Médio Globais procura inspirar mentes jovens e encorajar inscrições baseadas em conceitos ou projetos propostos que podem ser implementados com o valor em dinheiro do prêmio.

Na categoria Saúde, "We Care Solar" recebeu o prêmio por sua Mala Solar, um dispositivo de maternidade portátil para auxiliar no parto e serviços médicos relacionados em áreas rurais sem rede elétrica. A unidade reúne luz, monitoramento fetal e equipamentos de comunicação, e já ajudou 1,8 milhão de pessoas, auxiliando médicos, parteiras e profissionais da área de saúde com o fornecimento de atendimento obstétrico de emergência em 3.325 centros de saúde em 27 países africanos.

A Sanku, vencedora na categoria de Alimentos, foi reconhecida por suas máquinas de fortificação de farinha que equipam e incentivam os moleiros locais de pequena escala a fortificar sua farinha com nutrientes usando tecnologia inovadora. A Sanku atualmente instalou 150 máquinas de fortificação em moinhos de farinha em cinco países da África Oriental, impactando a vida de quase um milhão de pessoas diariamente, ao fornecer fontes de alimentos mais seguros e saudáveis.

Na categoria de Energia do Prêmio, a BBOXX, fornecedora de soluções de energia, foi reconhecida por seu dispositivo solar plug-and-play, oferecendo aos usuários uma experiência na rede em um ambiente fora da rede. A BBOXX instalou mais de 160.000 sistemas caseiros de energia solar em toda a África, América do Sul e região do Pacífico, conectando mais de 675.000 pessoas com soluções de energia limpas e acessíveis e compensando aproximadamente 87.000 toneladas de CO2 por ano.

A ECOSOFTT, vencedora na categoria Água, foi premiada por seu padrão comunitário descentralizado de gerenciamento de água, que descreve um conjunto de soluções para gerenciamento de fontes, uso, reciclagem e descarga de água. Implementou mais de 50 projetos em cinco países e proporcionou a mais de 200.000 pessoas acesso a água potável, saneamento e higiene.

A categoria Escolas de Ensino Médio Globais, que foi introduzida em 2012, expandiu este ano de cinco para seis escolas, cada uma representando uma região específica do mundo. As escolas participantes apresentaram uma proposta de projeto que abordava um ou mais dos quatro desafios de sustentabilidade: Saúde, Alimentação, Energia ou Água.

Os destinatários da categoria Escolas de Ensino Médio Globais 2019 foram: A Impact School (Guatemala), representando as Américas; Gymnasium Goethe (Tajiquistão), representando a Europa e a Ásia Central; American School of Dubai (EAU), representando a região do Oriente Médio e Norte da África; African Leadership Academy (África do Sul), representando a África Subsaariana; SECMOL (Índia), representando o sul da Ásia; e Muntinlupa National High School (Filipinas), representando a Ásia Oriental e Pacífico.

O presidente do júri do Prêmio Zayed de Sustentabilidade e ex-presidente da Islândia, Olafur Ragnar Grimsson, disse: "Gostaria de agradecer à liderança dos Emirados Árabes Unidos por sua visão, há 10 anos, de estabelecer tal prêmio. Através do compromisso com seus ideais e objetivos, o mandato novo e ampliado do Prêmio de Sustentabilidade Zayed facilita a continuação do seu alcance, enquanto transforma as vidas das comunidades vulneráveis no mundo todo".

"O Prêmio é um veículo significativo para gerar apoio e defesa da agenda global de sustentabilidade e, embora parabenizemos os vencedores do Prêmio 2019, também gostaria de reconhecer todos os candidatos finalistas - já que todos demonstraram uma clara paixão e dedicação para criar um futuro mais sustentável", acrescentou.

Por sua vez, o Dr. Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, Ministro de Estado e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: "O Prêmio Zayed de Sustentabilidade se alinha com a visão holística e humanitária do nosso Fundador e se baseará no impacto positivo do precursor, o Prêmio Zayed de Energia Futura. A evolução do Prêmio e a expansão das categorias resultaram em um recorde de interesse e estamos especialmente motivados pelo extraordinário trabalho, paixão e inovação que estão ocorrendo no mundo para identificar as soluções mais impactantes para os desafios globais".

Ele continuou: "Parabenizamos os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade de 2019. O sucesso do Prêmio depende de uma colaboração entre todas as partes interessadas - desde governos e indústria até a engenhosidade e inventividade das organizações comunitárias. Continuamos a nos inspirar pela criatividade e entusiasmo delas ao buscar soluções voltadas para a sustentabilidade para alcançar as metas globais".

Desde a atribuição do prêmio pela primeira vez em 2009, seus vencedores tiveram um impacto direto e indireto nas vidas de mais de 307 milhões de pessoas no mundo todo e foram capazes de contribuir significativamente para reduzir as emissões de dióxido de carbono em 1 bilhão de toneladas. Também economizaram 1,2 bilhão de megawatts de energia limpa, enquanto expandiram o acesso à energia para 27,5 milhões de pessoas em algumas das comunidades mais pobres da África e da Ásia.

A 11ª edição da cerimônia de premiação anual do Prêmio Zayed de Sustentabilidade contou com a participação de chefes de estado, ministros de governo dos EAU, investidores, vencedores anteriores, beneficiários e os finalistas de 2019.

