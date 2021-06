Moins salé, plus savoureux : Angel Yeast réduit l'apport en sodium avec sa gamme d'extraits de levure

Avec plus de 20 ans de recherche et développement, Angel Yeast a joué un rôle important dans la popularisation d'une gamme d'extraits de levure innovants qui améliorent le goût et aident à réduire la consommation de sodium. L'extrait de levure d'Angel Yeast est dérivé de la levure fraîche et produit une explosion de saveur. C'est le substitut idéal des exhausteurs umami traditionnels comme le MSG.

Une consommation élevée de sodium peut entraîner une hypertension artérielle, des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Dans le but de réduire la consommation de sodium dans le monde, les États membres de l'OMS se sont mis d'accord sur un objectif visant à réduire la consommation de sel de 30 % à l'horizon 2025. De leur côté, les innovateurs alimentaires sont mis au défi de continuer à offrir du goût tout en réduisant leur teneur au sodium. L'extrait de levure est en train de changer la donne dans l'industrie alimentaire moderne.

« Les extraits de levure d'Angel Yeast fournissent des solutions à faible teneur en sodium efficaces pour améliorer le goût pour la sauce soja, les nouilles instantanées, les tubes de moutarde, les chips, les produits carnés et bien d'autres. Avec une réduction prouvée de la teneur en sel et plus de saveur que d'autres produits sur le marché, nous sommes convaincus que notre extrait de levure jouera un rôle important pour aider l'OMS à réduire la consommation de sodium dans le monde », a déclaré Li Pei, directeur technique d'Angel Yeast.

L'équipe d'Angel Yeast a mis au point un ensemble complet de technologies industrialisées pour la sélection de souches de levure, la fermentation à haut rendement, l'hydrolyse enzymatique des composés et la réduction du sel sans altération de la saveur.

Déjà vendue en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, la gamme d'extraits de levure d'Angel Yeast comprend des innovations en matière d'assaisonnement alimentaire naturel qui conviennent à plusieurs utilisations. La société propose un extrait de levure basique sous forme de poudre et de pâte, ainsi que des solutions umami, idéales pour ceux qui recherchent des alternatives au sodium et au MSG. Quant à l'extrait de levure YE Mouthfulness, il offre une sensation agréable en bouche. L'extrait YE Flavor délivre des notes spécifiques de sauce soja, de poulet, de bœuf, etc. pour les fabricants d'assaisonnements et d'arômes.

L'entreprise produit également AngeoPro, une solution innovante de source de protéines pour les végétaliens et les végétariens. Idéal pour les aliments à base de plantes, AngeoPro contribue à l'amélioration du goût et renforce la nutrition tout en masquant les mauvais goûts.

Grâce à sa gamme d'extraits de levure, Angel Yeast a révolutionné l'industrie des assaisonnements alimentaires, en utilisant de nouveaux ingrédients pour transformer les assaisonnements traditionnels et aider le monde à atteindre son objectif global de réduction du sel. Avec pour objectif de rendre le monde « Moins salé, plus savoureux » et de perfectionner l'art du goût, l'extrait de levure d'Angel est la solution idéale pour les innovateurs de l'alimentation moderne.

À propos de la levure d'Angel

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levures et de dérivés de levures. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dimsums et assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, les spiritueux distillés et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 11 bases de production internationales de pointe en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et des services à plus de 150 pays et régions dans le monde.

