Moldávia concentra-se na liderança global em inovação, com o patrocínio de alto nível do presidente e primeiro-ministro e dos países líderes na inovação os Estados Unidos e a Suécia

O crescente setor de tecnologia da Moldávia tem o potencial de impulsionar a inovação e o crescimento em toda a economia. Com as exportações de TI da Moldávia crescendo 100 vezes nos últimos 15 anos para USD 258 milhões em 2020, o setor de crescimento mais rápido do país é o de TI. O setor de TI também paga quatro vezes o salário médio do país. A inovadora política do governo de parque virtual de TI, com um único imposto de 7% sobre tecnologia, engenharia, P&D e empresas de tecnologia criativa, compensou, atraindo 900 empresas residentes de 35 países e incentivando a formalização de pequenas empresas e empreendedores de tecnologia. A Moldávia planeia usar o seu crescente setor de TI e recursos tecnológicos para transformar digitalmente a produção de vinho, a agricultura, o turismo, a manufatura ecológica e a mídia. A primeira-ministra da Moldávia, Natalia Gavriliţa, formada em Harvard, que anteriormente atuou como diretora do Global Innovation Fund, estabeleceu a inovação como uma prioridade fundamental e nomeou pela primeira vez um vice primeiro-ministro dedicado à digitalização para liderar a transformação digital do governo. A primeira-ministra Gavriliţa observou: "para a República da Moldávia, as tecnologias representam uma oportunidade económica valiosa com um impacto visível na qualidade de vida." O governo moldavo está a unir-se às maiores universidades do país para aumentar a quantidade de formados em TI e em engenharia e criar especialidades voltadas para a tecnologia em novas mídias, tecnologias criativas e moda digital, preparando estudantes para os empregos do futuro.