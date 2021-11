Moldavia se enfoca en el liderazgo global en innovación, con el gran apoyo del presidente, el primer ministro, Estados Unidos y Suecia - países líderes en innovación

"Moldavia puede no haber tenido la suerte de contar con gas natural, petróleo u otros recursos. Sin embargo, Moldavia está dotada de personas talentosas e inventivas. Gracias a ellos, tenemos un enorme potencial de desarrollo que debemos aprovechar. La revolución tecnológica ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. No se puede predecir el futuro, pero sí se puede crear. A través de la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico, podemos transformar Moldavia en un país innovador. Seamos el cambio en un mundo en constante cambio", afirmó la presidenta Sandu, que inició el lanzamiento de una campaña de innovación a nivel nacional. La presidenta destacó el papel clave de la tecnología en la innovación: "La digitalización puede reducir los costes de transacción, aumentar la transparencia y reducir la corrupción. Pero es la innovación la que puede aprovechar esa tecnología para hacer mucho más".

La floreciente industria tecnológica de Moldavia tiene el potencial de impulsar la innovación y el crecimiento en toda la economía. Después de que las exportaciones de IT de Moldavia crecieran 100 veces durante los últimos 15 años, hasta alcanzar USD 258 millones en 2020, este sector se consolida como el de más rápido crecimiento en el país. También paga cuatro veces el salario medio del país. La innovadora política de parques de IT virtuales del gobierno, con un único impuesto del 7 % para los negocios de tecnología, ingeniería, I+D y tecnología creativa ha dado sus frutos, atrayendo a 900 empresas residentes de 35 países y alentando la formalización de pequeñas empresas y emprendedores de tecnología. Moldavia planea utilizar su creciente sector de IT y sus capacidades tecnológicas para transformar digitalmente la industria vitivinícola, la agricultura, el turismo, la fabricación ecológica y los medios de comunicación. Natalia Gavriliţa, primera ministra de Moldavia, quien se formó en Harvard y anteriormente ejerció como directora del Fondo Global de Innovación, ha establecido la innovación como una prioridad clave y nombró a un viceprimer ministro de Digitalización permanente por primera vez para liderar la transformación digital del gobierno. La primera ministra Gavriliţa anotó: "Para la República de Moldavia, las tecnologías representan una valiosa oportunidad económica con un impacto visible en la calidad de vida". El Gobierno de Moldavia se está asociando con las universidades más importantes del país con el objetivo de que más estudiantes se gradúen en carreras en IT e ingeniería y crear especialidades impulsadas por la tecnología en nuevos medios, tecnologías creativas y moda digital, educando a los estudiantes para los puestos de trabajo del futuro.

En su camino hacia la innovación, Moldavia contará con el apoyo de unos de los principales innovadores del mundo: Estados Unidos y Suecia, para desarrollar una economía digital, creativa y sostenible, y llevará a Moldavia a la parte superior del Índice de Innovación Global. En apoyo a la visión de Moldavia, la administradora de USAID Samantha Power visitó la República de Moldavia y lanzó la Actividad de Tecnologías del Futuro, el proyecto de desarrollo tecnológico más amplio y de mayor alcance de Moldavia, con USD 32,8 millones, financiado por USAID y Suecia.

"Los jóvenes de Moldavia son talentosos, creativos y están llenos de energía. Pero si las industrias del futuro se desarrollan fuera de las fronteras de Moldavia, entonces esos jóvenes se sentirán tentados a llevar sus talentos al extranjero en lugar de desarrollar sus carreras aquí en casa. La Actividad de Tecnologías del Futuro ayudará a crear vías para la juventud de Moldavia. Permitirá a las compañías moldavas acceder a los mercados europeos y globales. Dotará a los jóvenes moldavos de las habilidades y los conocimientos que necesitan para aprovechar una economía digital en crecimiento. Y esto ayudará a hacer que las palabras "Made in Moldova" sean un punto de orgullo aquí en casa y una marca de calidad en todo el mundo", afirmó Samantha Power, administradora de USAID.

