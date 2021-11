Republik Moldau strebt mit Unterstützung des Präsidenten und des Premierministers sowie von Spitzeninnovatoren aus den USA und Schweden eine globale Führungsrolle im Bereich Innovation an

Die aufstrebende Technologiebranche der Republik Moldau hat das Potenzial, Innovation und Wachstum in der gesamten Wirtschaft voranzutreiben. Mit einem Anstieg der IT-Exporte der Republik Moldau um das 100-fache in den letzten 15 Jahren auf 258 Mio. USD im Jahr 2020 ist die IT der am schnellsten wachsende Sektor des Landes. Außerdem werden dort viermal so hohe Löhne wie im Landesdurchschnitt gezahlt. Die innovative Politik der Regierung in Bezug auf virtuelle IT-Parks mit einer einheitlichen Steuer von 7 % auf Unternehmen in den Bereichen Technologie, Engineering, F&E und Unternehmensgründung hat sich ausgezahlt, denn sie hat 900 residenter Unternehmen aus 35 Ländern angezogen und die Formalisierung von kleinen Technologieunternehmen und Unternehmern gefördert. Die Republik Moldau plant, ihren aufstrebenden IT-Sektor und ihre technischen Fähigkeiten zu nutzen, um Weinbau, Landwirtschaft, Tourismus, umweltfreundliche Produktion und Medien digital zu transformieren. Die in Harvard ausgebildete moldauische Premierministerin Natalia Gavriliţa, die zuvor als Direktorin des Globalen Innovationsfonds tätig war, hat Innovation zu einer der wichtigsten Prioritäten erklärt und zum ersten Mal einen eigenen stellvertretenden Premierminister für Digitalisierung ernannt, der die digitale Transformation der Regierung leiten soll. Premierministerin Gavriliţa merkte an: „Für die Republik Moldau stellen Technologien eine wertvolle wirtschaftliche Chance mit sichtbaren Auswirkungen auf die Lebensqualität dar." Die Regierung der Republik Moldau arbeitet mit den größten Universitäten des Landes zusammen, um die Zahl der Absolventen von IT- und Ingenieursstudiengängen zu erhöhen und technologieorientierte Spezialisierungen in den Bereichen neue Medien, kreative Technologien und digitale Mode zu schaffen, um Studenten für die Arbeitsplätze der Zukunft auszubilden.