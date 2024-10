MolecuLight annonce une étude novatrice sur la gestion des antimicrobiens dans le traitement des plaies

PITTSBURGH, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives dans le traitement des plaies, est heureux d'annoncer la publication d'une nouvelle étude qui aborde un défi critique dans le traitement des plaies : la nécessité d'une prescription d'antibiotiques et d'antimicrobiens normalisée et fondée sur des données probantes. Publiée dans Diagnostics, cette recherche innovante souligne le besoin urgent d'une adoption généralisée des programmes de gestion des antimicrobiens (ASP) et révèle le potentiel significatif d'amélioration des pratiques de prescription avec MolecuLight.

L'étude, dirigée par le Dr Thomas Serena et intitulée "Audit of Antimicrobial Prescribing Trends in 1447 Outpatient Wound Assessments : Baseline Rates and Impact of Bacterial Fluorescence Imaging", a examiné les pratiques de prescription d'antimicrobiens en 2022 dans huit cliniques ambulatoires de traitement des plaies aux États-Unis. En comparant les tendances entre les cliniques avec et sans MolecuLight, la recherche fournit des informations précieuses sur les pratiques de prescription actuelles et l'impact de MolecuLight sur l'utilisation des antimicrobiens.

Le Dr Serena, un fervent défenseur de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, nous fait part de ses réflexions : "La résistance aux antimicrobiens est un défi majeur dans tous les domaines de la médecine, y compris le traitement des plaies. Notre étude représente une avancée significative dans la résolution de ce problème. Nous avons découvert que l'utilisation de l'imagerie de fluorescence lors de l'évaluation des patients permettait de réduire le nombre moyen de médicaments prescrits simultanément - de 1,4 par patient lors d'un examen clinique standard à seulement 1 par patient. En outre, les antibiotiques systémiques ne représentaient que 8 % des prescriptions dans le groupe fluorescent, contre 36 % dans le groupe de soins standard".

Il poursuit : "Notre recherche met en évidence un changement notable en faveur des prescriptions topiques dans le groupe d'imagerie par fluorescence (92 %) par rapport aux soins standard (64 %). Ces résultats soulignent l'impact profond des technologies de diagnostic en temps réel. Dans ce cas, MolecuLight a permis aux cliniciens de prendre des décisions immédiates et éclairées, réduisant ainsi le recours aux antibiotiques systémiques et renforçant l'efficacité des traitements localisés, comme le montrent de nombreuses recherches."

Anil Amlani, PDG de MolecuLight, a également commenté cette recherche révolutionnaire : "Cette étude souligne le pouvoir de transformation de MolecuLight en tant qu'outil de détection bactérienne en temps réel. En fournissant des informations objectives et exploitables directement au chevet du patient, nos dispositifs réduisent considérablement le mauvais usage des antibiotiques, ce qui fait de MolecuLight un élément essentiel des programmes efficaces de gestion des antimicrobiens (ASP)". Il a ajouté : "Notre technologie contribue à lutter contre les prescriptions abusives et à améliorer les résultats pour les patients. Cette nouvelle étude suggère que MolecuLight a un rôle important à jouer dans la résolution de l'un des problèmes de santé publique les plus préoccupants et les plus urgents à ce jour, ce qui renforce sa valeur pour les prestataires de soins de santé qui gèrent les plaies et souligne notre engagement à faire progresser les pratiques en matière de soins de santé."

Pour accéder à la publication complète, suivez ce lien : https://doi.org/10.3390/diagnostics14182034.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les appareils d'imagerie de la plaie MolecuLight i:X®et DX™ . Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie au point de service de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

