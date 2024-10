MolecuLight kündigt bahnbrechende Studie über antimikrobiellen Einsatz in der Wundversorgung an

PITTSBURGH, 8. Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc.., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Detektion von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, freut sich, die Veröffentlichung einer neuen Studie bekannt zu geben, die sich mit einer entscheidenden Herausforderung in der Wundversorgung befasst: die Notwendigkeit einer standardisierten und evidenzbasierten Verschreibung von Antibiotika und antimikrobiellen Mitteln. Diese bahnbrechende Studie, die in der Zeitschrift Diagnostics veröffentlicht wurde, unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer weit verbreiteten Einführung von antimikrobiellen Stewardship-Programmen (ASPs) und zeigt das erhebliche Potenzial zur Verbesserung der Verschreibungspraxis mit MolecuLight.

Die von Dr. Thomas Serena geleitete Studie mit dem Titel „Audit of Antimicrobial Prescribing Trends in 1447 Outpatient Wound Assessments: Baseline Rates and Impact of Bacterial Fluorescence Imaging" (Ausgangsraten und Auswirkungen der bakteriellen Fluoreszenzbildgebung) untersuchte die Verschreibungspraxis für antimikrobielle Mittel im Jahr 2022 in acht US-amerikanischen Wundambulanzen. Durch den Vergleich von Trends zwischen Kliniken mit und ohne MolecuLight bietet die Studie wertvolle Einblicke in die aktuelle Verschreibungspraxis und die Auswirkungen von MolecuLight auf den Einsatz von antimikrobiellen Mitteln.

Dr. Serena, ein engagierter Verfechter des Kampfes gegen antimikrobielle Resistenzen, teilt seine Erkenntnisse: „Die Antibiotikaresistenz ist eine kritische Herausforderung in allen Bereichen der Medizin, einschließlich der Wundversorgung. Unsere Studie ist ein bedeutender Fortschritt bei der Lösung dieses Problems. Wir entdeckten, dass der Einsatz der Fluoreszenzbildgebung bei der Patientenbeurteilung die durchschnittliche Anzahl der gleichzeitig verschriebenen Medikamente reduzierte - von 1,4 pro Patient bei der klinischen Standarduntersuchung auf nur 1 pro Patient. Außerdem machten systemische Antibiotika nur 8 % der Verschreibungen in der Fluoreszenzgruppe aus, verglichen mit 36 % in der Standardbehandlungsgruppe."

Er fährt fort: „Unsere Untersuchung zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung hin zu topischen Verschreibungen in der Fluoreszenzbildgebungsgruppe (92 %) im Vergleich zur Standardbehandlung (64 %). Diese Ergebnisse unterstreichen die tiefgreifenden Auswirkungen der Echtzeit-Diagnosetechnologien. In diesem Fall ermöglichte MolecuLight den Ärzten, sofortige und fundierte Entscheidungen zu treffen, die Abhängigkeit von systemischen Antibiotika zu verringern und die Wirksamkeit lokaler Behandlungen zu verstärken, was durch umfangreiche Forschungsarbeiten unterstützt wird."

Anil Amlani, CEO von MolecuLight, äußerte sich ebenfalls zu dieser bahnbrechenden Forschung: „Diese Studie unterstreicht die transformative Kraft von MolecuLight als Echtzeit-Bakteriendetektionswerkzeug. Durch die Bereitstellung objektiver und umsetzbarer Informationen direkt am Krankenbett reduzieren unsere Geräte den Antibiotika-Missbrauch erheblich und machen MolecuLight zu einem entscheidenden Bestandteil effektiver Programme zur Antibiotika-Behandlung (ASP)." Er fügte hinzu: „Unsere Technologie trägt entscheidend dazu bei, die Überverschreibung von Medikamenten zu bekämpfen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Diese neuen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass MolecuLight eine wichtige Rolle bei der Bewältigung eines der besorgniserregendsten und dringlichsten Probleme der öffentlichen Gesundheit spielen kann, was den Wert von MolecuLight für Gesundheitsdienstleister, die Wunden behandeln, unterstreicht und unser Engagement für die Förderung von Gesundheitspraktiken unterstreicht."

Die vollständige Veröffentlichung finden Sie unter diesem Link: https://doi.org/10.3390/diagnostics14182034.

Über MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das die MolecuLight i:X®und DX™Wundbildgebungsgeräte herstellt und vertreibt. Dies sind die einzigen Klasse II FDA-zugelassenen Point-of-Care-Imaging-Geräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden. Sie bieten außerdem eine genaue digitale Wundmessung für ein umfassendes Wundmanagement, das durch überzeugende klinische Nachweise gestützt wird, darunter mehr als 100 von Experten begutachtete Veröffentlichungen.

