MolecuLight anuncia un estudio pionero sobre la administración de antimicrobianos en el cuidado de heridas

PITTSBURGH, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., líder mundial en tecnología de imagen por fluorescencia para la detección en tiempo real de bacterias nocivas en el cuidado de heridas, se complace en anunciar la publicación de un nuevo estudio que aborda un reto crítico en el cuidado de heridas: la necesidad de una prescripción de antibióticos y antimicrobianos estandarizada y basada en la evidencia. Publicada en Diagnostics, esta innovadora investigación subraya la urgente necesidad de una adopción generalizada de programas de administración de antimicrobianos (ASP) y revela el importante potencial de mejora de las prácticas de prescripción con MolecuLight.

Moleculight announces novel study on optimizing antibiotic use through fluorescence imaging

El estudio, dirigido por el doctor Thomas Serena y titulado "Audit of Antimicrobial Prescribing Trends in 1447 Outpatient Wound Assessments: Baseline Rates and Impact of Bacterial Fluorescence Imaging", examinó las prácticas de prescripción de antimicrobianos en 2022 en ocho clínicas de heridas ambulatorias de Estados Unidos. Al comparar las tendencias entre las clínicas con y sin MolecuLight, la investigación proporciona información valiosa sobre las prácticas de prescripción actuales y el impacto de MolecuLight en el uso de antimicrobianos.

El doctor Serena, firme defensor de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, compartió sus ideas: "La resistencia a los antimicrobianos es un reto crítico en todos los ámbitos de la medicina, incluido el cuidado de heridas. Nuestro estudio representa un avance significativo en la lucha contra este problema. Descubrimos que el uso de imágenes de fluorescencia durante las evaluaciones de los pacientes reducía el número medio de medicamentos simultáneos prescritos, de 1,4 por paciente con un examen clínico estándar a sólo 1 por paciente. Además, los antibióticos sistémicos constituyeron sólo el 8 % de las prescripciones en el grupo de fluorescencia, frente al 36 % en el grupo de atención estándar".

Y añadió: "Nuestra investigación pone de relieve un cambio notable hacia las prescripciones tópicas en el grupo de imágenes fluorescentes (92 %) en comparación con la atención estándar (64 %). Estos resultados ponen de relieve el profundo impacto de las tecnologías de diagnóstico en tiempo real. En este caso, MolecuLight permitió a los clínicos tomar decisiones inmediatas e informadas, reduciendo la dependencia de los antibióticos sistémicos y reforzando la eficacia de los tratamientos localizados, tal y como respaldan numerosas investigaciones".

Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight, también comentó esta innovadora investigación: "Este estudio subraya el poder transformador de MolecuLight como herramienta de detección bacteriana en tiempo real. Al proporcionar información objetiva y procesable directamente a pie de cama, nuestros dispositivos reducen significativamente el uso indebido de antibióticos, lo que convierte a MolecuLight en un componente crítico de los programas eficaces de administración de antimicrobianos (ASP)". Y añadió: "Nuestra tecnología es fundamental para combatir la sobreprescripción y mejorar los resultados de los pacientes. Esta nueva investigación sugiere que MolecuLight tiene un papel importante que desempeñar en el tratamiento de uno de los problemas de salud pública más preocupantes y acuciantes hasta la fecha, lo que refuerza su valor para los profesionales sanitarios que tratan las heridas y pone de relieve nuestro compromiso con el avance de las prácticas de atención sanitaria".

Si desea acceder a la publicación completa siga este enlace: https://doi.org/10.3390/diagnostics14182034.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa privada de imagen médica con presencia mundial que fabrica y comercializa los dispositivos de imagen de heridas MolecuLight i:X® y DX. Se trata de los únicos dispositivos de obtención de imágenes en el punto de atención de clase II autorizados por la FDA para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en las heridas. También proporcionan una medición digital precisa de las heridas para su tratamiento integral, con el respaldo de pruebas clínicas sólidas que incluyen más de 100 publicaciones revisadas por expertos.

Para ventas, medios de comunicación u otras consultas o más información, póngase en contacto con:

Hunter Zudans

Director de marketing

MolecuLight Inc.

T. +1.484.682.7580

[email protected]

www.moleculight.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524785/MolecuLight_MolecuLight_Announces_Groundbreaking_Study_on_Antimi.jpg