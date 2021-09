MolecuLight i:X® reçoit l'autorisation 510(k) de la FDA pour la fonction de détection des plaies susceptibles de contenir des Pseudomonas aeruginosa (PA)

Pseudomonas aeruginosa (PA) est un pathogène bactérien courant qui empêche la cicatrisation des plaies. Il est connu pour sa résistance intrinsèque à de nombreux antibiotiques et sa tendance à former des matrices de biofilm qui échappent aux antibiotiques et à d'autres méthodes de traitement conventionnelles 1 . La présence de PA dans les blessures est associée à une détérioration rapide et à des résultats plus graves 2,3 . Le MolecuLight i: X est le seul dispositif d'imagerie qui fournit des informations en temps réel sur la probabilité qu'une plaie contienne des niveaux élevés de PA (>10 4 UFC/g). Le i: X devient un outil essentiel pour aider le clinicien à prendre des décisions concernant l'évaluation et le traitement des blessures.

« L'ablation bactérienne est un élément essentiel du soin et de la cicatrisation des plaies. La capacité du MolecuLight i:X de détecter et de visualiser les plaies contenant une charge bactérienne élevée pendant le traitement du patient permet une approche proactive et objective du traitement des plaies », déclare Dot Weir, RN, CWON, CWS, clinicienne au Saratoga Hospital Center for Wound Healing and Hyperbaric Medicine, Saratoga Springs, New York et co-présidente du SAWC, le Symposium on Advanced Wound Care. « Les blessures qui abritent Pseudomonas nécessitent souvent des traitements uniques. Cette nouvelle autorisation de la FDA reconnaît l'avantage supplémentaire de l'i:X dans la visualisation et la différenciation de Pseudomonasaeruginosa dans les blessures à travers le signal de fluorescence bleu qu'il produit sur les images. C'est particulièrement important car la détection de la présence de Pseudomonasaeruginosa au point d'intervention permet aux professionnels du soin des plaies d'agir immédiatement pour adapter en conséquence notre stratégie de nettoyage, de débridement et de traitement antimicrobien. »

Cette vidéo montrant le nettoyage d'un ulcère du pied diabétique est un exemple du signal de fluorescence bleu de MolecuLight i:X indiquant la présence probable de PA. Le bleu est clairement visible sur le pied du patient (voir image) ainsi que sur la gaze après le nettoyage, ce qui indique que la plaie contient des niveaux cliniquement significatifs (>104 UFC/g) de PA :

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X5YiT4zTUL8

Image et vidéo reproduite avec l'aimable autorisation de Dot Weir

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. Le premier dispositif commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, fournit un dispositif d'imagerie portatif au lieu d'intervention au marché mondial du traitement des plaies pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Image : Téléchargement : https://moleculight.box.com/s/b4d44tv25dq5wr834ilx7ldiqzl1orxi

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X5YiT4zTUL8

Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., tél. : +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1632727/MolecuLight_MolecuLight_i_X__Receives_FDA_510_k__Clearance_for_t.jpg

