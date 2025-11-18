Mom's Garden präsentiert sich auf der CIIE und gewinnt an Zugkraft auf dem chinesischen Markt

SHANGHAI, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. November wurde die 8. China International Import Expo (CIIE) in Shanghai eröffnet. Die deutsche Premiummarke für Erwachsenennahrung Mom's Garden kehrte zurück und präsentierte ihre Produktlinie für Knochengesundheit und ihr Kernangebot.

Mit einer starken Markenbekanntheit in Deutschland präsentierte Mom's Garden sein sehr beliebtes Produkt für die Knochengesundheit, BoneEssence Calcium. Dieses Produkt verfügt über eine einzigartige patentierte Formel mit zwei Kalziumquellen: Kalzium aus Lachsknochen und Kalziumzitrat. Die Forschung zeigt, dass es eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit als herkömmliche Kalziumpräparate hat und somit eine wirksamere Ernährungslösung für die Knochengesundheit darstellt.

„Wir sind unglaublich beeindruckt, wie sehr die chinesischen Verbraucher auf klinisch geprüfte Erkenntnisse und hohe Qualitätsstandards Wert legen", sagte Olga Stepanko, Global Brand Manager bei Mom's Garden. „Die CIIE ist eine hervorragende Plattform, um die wissenschaftliche Expertise Deutschlands mit den spezifischen Anforderungen des chinesischen Marktes zu verbinden. Wir freuen uns auf den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, um Produktinnovationen auf der Grundlage solider wissenschaftlicher Forschung zu entwickeln."

Mit Blick auf die Zukunft ist Mom's Garden entschlossen, seine Investitionen auf dem chinesischen Markt zu erweitern und die regionale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Entwicklung und klinische Überprüfung zu verstärken.

