Mom's Garden se exhibe en la CIIE y gana terreno en el mercado chino

Mom's Garden

Nov 14, 2025, 09:17 ET

SHANGHÁI, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El 5 de noviembre dio comienzo en Shanghái la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). La marca alemana de nutrición premium para adultos Mom's Garden regresó, presentando su línea de productos para la salud ósea y sus principales ofertas.

Con un sólido reconocimiento de marca en Alemania, Mom's Garden presentó BoneEssence Calcium, su popular producto para la salud ósea. Este producto cuenta con una fórmula patentada única con doble fuente de calcio: calcio de hueso de salmón y citrato de calcio. Los estudios demuestran que tiene una biodisponibilidad significativamente mayor que los suplementos de calcio convencionales, ofreciendo una solución nutricional más eficaz para la salud ósea.

«Nos impresiona enormemente el enfoque de los consumidores chinos en la evidencia clínicamente probada y los altos estándares de calidad», afirmó Olga Stepanko, Gerente Global de Marca de Mom's Garden. «La CIIE es una excelente plataforma para conectar la experiencia científica alemana con las demandas específicas del mercado chino. Esperamos ampliar la colaboración en salud y nutrición para ofrecer productos innovadores basados en una sólida investigación científica».

De cara al futuro, Mom's Garden se compromete a aumentar su inversión en el mercado chino y a fortalecer la colaboración regional en investigación, desarrollo y verificación clínica.

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/2823119/image.jpg

