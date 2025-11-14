Mom's Garden s'expose à la CIIE et gagne du terrain sur le marché chinois

Mom's Garden

Nov 14, 2025, 12:13 ET

SHANGHAI, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 5 novembre, la 8e Exposition internationale des importations de Chine (CIIE) a débuté à Shanghai. La marque allemande de nutrition premium pour adultes Mom's Garden a fait son retour, présentant sa gamme de produits pour la santé des os et ses principales offres.

Fort de la reconnaissance de sa marque en Allemagne, Mom's Garden a présenté son très populaire produit de santé osseuse, BoneEssence Calcium. Ce produit présente une formule brevetée unique avec deux sources de calcium : calcium osseux de saumon et citrate de calcium. La recherche montre que sa biodisponibilité est nettement plus élevée que celle des suppléments de calcium conventionnels, offrant ainsi une solution nutritionnelle plus efficace pour la santé osseuse.

« Nous sommes incroyablement impressionnés par l'intérêt que portent les consommateurs chinois aux preuves cliniques et aux normes de qualité élevées », a déclaré Olga Stepanko, directrice mondiale de la marque Mom's Garden. « La CIIE est une excellente plateforme pour mettre en relation l'expertise scientifique de l'Allemagne avec les demandes spécifiques du marché chinois. Nous nous réjouissons d'étendre notre collaboration dans le domaine de la santé et de la nutrition afin d'offrir des produits innovants fondés sur une recherche scientifique solide ».

Pour l'avenir, Mom's Garden s'engage à accroître ses investissements sur le marché chinois et à renforcer la collaboration régionale en matière de recherche, de développement et de vérification clinique.

