Os consumidores poderão usar o inovador site da empresa para enviar fundos do Brasil, quase em tempo real, para familiares e amigos em todo o mundo

A MoneyGram continua implementando sua estratégia para acelerar o crescimento e a expansão geográfica do serviço MoneyGram Online

DALLAS, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A MoneyGram International, Inc. (NASDAQ: MGI) ("MoneyGram" ou a "Empresa"), líder global na evolução dos pagamentos digitais P2P, anunciou hoje o lançamento do site MoneyGram Online ("MGO") no Brasil. Os consumidores poderão usar o inovador site da empresa para enviar fundos do Brasil, quase em tempo real, para familiares e amigos em todo o mundo. Os destinatários receberão dinheiro por meio de várias opções projetadas para atender a suas necessidades específicas, como depósitos em contas, carteiras móveis e retiradas de dinheiro em pontos de varejo. A MoneyGram está lançando este serviço com transações sem taxas para os consumidores.

MoneyGram lança site MoneyGram Online ("MGO") no Brasil

"Em meio à implementação da estratégia de crescimento e expansão geográfica do serviço MoneyGram Online, tenho o prazer de anunciar que nosso site foi lançado oficialmente no Brasil", declarou Alex Holmes, presidente e diretor executivo da MoneyGram. "Estamos extremamente orgulhosos da plataforma on-line imersiva que construímos para nossos clientes em todo o mundo. Nosso crescimento digital sustentado demonstra que os consumidores globais valorizam a experiência de excelência que oferecemos aos usuários. Estamos confiantes de que este lançamento nos permitirá capturar o crescimento de novos segmentos de clientes, aprofundar relacionamentos com clientes estabelecidos, e criar um enorme valor para os próximos anos".

Com mais de 1000 pontos de varejo espalhados em todo o país, a MoneyGram tem uma presença dominante no Brasil e permite há 25 anos que os consumidores brasileiros enviem dinheiro para o exterior. A empresa está empenhada em atender às novas necessidades dos consumidores e, como a demanda foi gradualmente deslocada para as transferências on-line, a MoneyGram decidiu criar uma plataforma para que os brasileiros possam enviar dinheiro quando estão viajando ou no conforto de suas casas.

De acordo com o Banco Mundial, as remessas enviadas da América Latina vêm aumentado constantemente nos últimos anos.1 No Brasil, o fluxo de imigração aumentou 24% nos últimos 10 anos, atingindo 1 milhão de imigrantes em 2022.2 Com o aumento da demanda por soluções digitais no Brasil, o segmento de remessas digitais no país deverá crescer cerca de 10% nos próximos cinco anos.3

De acordo com Holmes, "Esta é uma oportunidade muito importante para a MoneyGram conquistar participação de mercado em um dos países com maior população do mundo. Com a aproximação do novo ano, estamos preparados para o sucesso".

Este novo serviço é possível graças à parceria da MoneyGram com a Frente Corretora, uma empresa líder no setor de tecnologia financeira. Ricardo Baraçal, cofundador da Frente Corretora, declarou: "É uma honra fazer esta parceria com a MoneyGram e ajudar a empresa em seu processo de crescimento digital no plano internacional, especificamente no mercado brasileiro. Estamos empolgados com a incrível infraestrutura que construímos juntos, que permitirá que milhares de pessoas enviem dinheiro de forma conveniente para seus entes queridos em todo o mundo ".

Sobre a MoneyGram International, Inc.

A MoneyGram International, Inc. (NASDAQ: MGI), líder global na evolução dos pagamentos digitais P2P, disponibiliza soluções financeiras inovadoras para conectar pessoas em todo o mundo. Com uma estratégia pragmática focada na movimentação de dinheiro, uma sólida cultura de inovação no segmento 'fintech' e recursos de excelência centrados no cliente, a MoneyGram atendeu a mais de 150 milhões de pessoas nos últimos cinco anos. Usando uma plataforma moderna, móvel e impulsionada por APIs, a empresa colabora com as principais marcas do mundo para atender aos clientes por meio de seu canal digital 'direto ao consumidor', de uma rede de varejo global, e de serviços financeiros integrados para clientes empresariais. A MoneyGram também é pioneira em pagamentos transfronteiriços e liquidação viabilizada pela blockchain. Para obter mais informações, acesse ir.moneygram.com, siga @MoneyGram nas redes sociais e explore o site e o aplicativo móvel em moneygram.com.

Contato de imprensa da MoneyGram:

Sydney Schoolfield -

[email protected]

Sobre a Frente Corretora de Câmbio

A Frente Corretora de Câmbio é uma empresa focada em oferecer inovação tecnológica ao mercado. Mais do que fazer negócios, a Frente Corretora revoluciona o setor de câmbio no Brasil e no mundo, proporcionando a melhor experiência a seus clientes e parceiros. Para isso, a Frente Corretora conta com uma equipe de profissionais com sólida experiência no mercado. A Frente Corretora realiza suas transações de câmbio de forma rápida e segura com tecnologia blockchain.

Contato de imprensa da Frente Corretora de Câmbio:

Wiliam Kerniski -

[email protected]

1 https://data.worldbank.org/indicator/BM.TRF.PWKR.CD.DT?locations=ZJ

2 https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2021-12/numero-de-imigrantes-no-brasil-cresce-24-em-dez-anos

3 https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-payments/digital-remittances/brazil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972987/MG_Brazil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600838/MGI__NEW_LOGO_v1.jpg

FONTE MoneyGram

SOURCE MoneyGram