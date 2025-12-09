Monks, de S4 Capital, stimule l'innovation en matière d'IA dans les médias avec la nomination de Thiago Correa au poste de Senior Vice President Media pour la région EMEA

L'expert du numérique rejoint Monks pour diriger son offre média dans la région, en aidant les marques à exploiter la force des systèmes de marketing pilotés par l'IA intégrant les médias, les données, la création et la mesure.

LONDRES, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Accélérant son innovation dans le secteur des médias, Monks-S4 Capital, la marque d'exploitation unitaire mondiale qui donne la priorité au numérique, a nommé Thiago Correa au poste de Senior Vice President of Media pour la région EMEA, où il sera chargé d'adapter les stratégies médiatiques des marques à l'ère des performances algorithmiques.

De nombreuses entreprises à l'avant-garde de la révolution de l'IA (Google, Meta et Amazon, par exemple) sont également les plus grands canaux médiatiques au monde aujourd'hui. Monks travaille en étroite collaboration avec ces partenaires et met son expertise au service de l'achat d'espaces piloté par l'IA, la voie définitive à suivre pour les canaux programmatiques. S'appuyant sur les partenariats étroits de Monks avec ces pionniers de l'IA, M. Correa aidera les marques à naviguer dans le « milieu désordonné » du paysage médiatique fragmenté d'aujourd'hui.

Dans le cadre de ses fonctions chez Monks, Thiago Correa relèvera de Linda Cronin, Executive Vice President of Media, et aidera les spécialistes du marketing à construire des organisations modernes se caractérisant par une agilité radicale, une transparence exploitable et une excellence en matière d'IA.

« L'IA rédéfinit l'économie des médias, en supprimant le milieu manuel où se trouve la majeure partie de la marge », explique M. Correa. « Les gagnants seront des partenaires intégrés, privilégiant l'automatisation, qui associent la création, les données et les mesures au sein d'un seul et même système. C'est le pari que je fais chez Monks ».

Opérationnaliser l'avenir de l'IA

La nomination de Correa coïncide avec l'intérêt croissant de Monks pour l'ingénierie de la croissance, une approche distincte des médias numériques qui va au-delà des modèles traditionnels du dernier clic. En réparant les pipelines de données et en injectant des signaux haute fidélité directement dans des plateformes comme Google et Meta, Monks vise à améliorer la qualité des signaux et, en conséquence, les performances. Cela permet aux marques de rentabiliser leurs investissements médias existants sans gêner les opérations d'achat en cours.

La stratégie cultive également un état d'esprit d'ingénierie en faveur de la créativité et des médias, en utilisant les méthodologies « Fuel & Freedom ». Reconnaissant que les plateformes algorithmiques fonctionnent mieux lorsqu'elles sont alimentées par des créations évolutives, le cadre garantit que l'offre créative correspond à la demande algorithmique. Cela permet aux marques d'optimiser le retour sur investissement des systèmes publicitaires basés sur l'IA (Meta Advantage+ et Google PMax, par exemple) sans les frictions liées aux cloisonnements traditionnels des organismes. En outre, l'offre consiste à aider les clients à passer du référencement classique à l'optimisation pour les moteurs de réponse (OMR) en veillant à ce qu'ils apparaissent partout où les assistants d'intelligence artificielle cherchent.

« Nous proposons une feuille de route claire qui prouve la valeur de la première année tout en identifiant l'étape suivante la plus adaptée », ajoute M. Correa. « Il ne s'agit pas simplement de faire en sorte que les clients passent à l'IA sans encombre, mais qu'ils l'utilisent pour assurer l'avenir de l'ensemble de leur activité médiatique ».

Une histoire de transformation

M. Correa apporte une grande expérience dans le domaine des médias et du numérique. Chez Publicis, il a travaillé avec H&M en tant que Responsable client mondial. Auparavant, M. Correa a occupé le poste de directeur du numérique, des données et de la technologie chez Zenith, où il a fait partie de l'équipe de direction nommée Agence média de l'année 2022 par Campaign. Au cours de cette même période, il a contribué à développer la capacité numérique de Publicis au Royaume-Uni par l'intermédiaire de l'équipe Performics, qui a ensuite remporté le titre d'Agence de performance de l'année décerné par PMW en 2024.

Juanita Draude, Première vice-présidente EMEA chez Monks, ajoute : « Le marketing et les médias se transforment, et je suis ravie que Thiago nous fasse profiter de son expertise de terrain en ce qui concerne l'impact de l'IA sur le paysage médiatique. Son expérience aidera Monks à mener à bien la mission qui lui incombe, c'est-à-dire établir une stratégie claire pour aider nos clients à négocier ce virage industriel dans les meilleures conditions, non seulement dans le cadre d'une vision, mais également avec des mesures concrètes. Les médias offrent d'incroyables possibilités de réinventer les pratiques, les processus et les modèles d'entreprise, et Thiago est la figure de proue idéale pour aider nos clients à se transformer ».

Contact :

Henriëtte Gathier

[email protected]

+31(0)6 29725468

À propos de Monks

Monks est la marque d'exploitation unitaire de S4 Capital plc., à l'échelle mondiale, axée sur le numérique et les données. Fort d'un héritage en matière d'innovation et d'expertise spécialisée, Monks combine une gamme extraordinaire de services marketing et technologiques mondiaux pour redéfinir l'interaction des marques avec le monde. Avec Monks. Flow, le fleuron de son écosystème d'IA pour l'orchestration du marketing, Monks fait du marketing un moteur de croissance en réduisant les délais et en connectant les marques à la culture en temps réel. En déployant des agents intelligents sur mesure dans toutes les disciplines et en proposant des solutions créatives et numériques pertinentes d'un point de vue culturel et à fort impact, Monks relève les principaux défis commerciaux essentiels dans l'ensemble de l'entreprise pour aider les marques à avoir un impact à long terme.

Monks a été désigné Contender (Aspirant) dans The Forrester Wave™ : Global Marketing Services, se classe parmi les 10 meilleures entreprises créatives du Festival international de la créativité Cannes Lions (2022-24) et reste le seul partenaire figurant dans la liste Programmatic Power Players d'AdExchanger chaque année (2020-24). Nommée première agence de l'année en matière d'IA par Adweek (2023) et première organisation pionnière en matière d'IA par The One Show, Monks a également reçu le prix 2025 Excellence in Artificial Intelligence Award (Prix d'excellence en matière d'intelligence artificielle) de la part du Business Intelligence Group dans les catégories Organisation et Produit d'IA. En tant que partenaire de confiance des innovateurs de pointe en technologie, Monks a obtenu des récompenses telles que l'Optimizely Experimentation Partner of the Year (2025), le deuxième prix Adobe Firefly Partner Award (2024) et le prix AI Visionary Customer Impact Award de Workato (2024). En outre, Monks a atteint un nombre record de FWA et continue de détenir le plus grand nombre de partenaires.

À propos de S4 Capital

S4Capital plc (SFOR.L) est une société de publicité numérique, de marketing et de services technologiques, fondée par Sir Martin Sorrell en mai 2018.

Notre stratégie consiste à créer une entreprise de services de publicité et de marketing purement numériques pour des clients internationaux, multinationaux, régionaux et locaux, ainsi que pour des marques d'influenceurs de la génération Y. Cet objectif sera atteint grâce à l'intégration des principales entreprises dans le cadre de deux pratiques synchronisées : Les services de marketing et les services technologiques, ainsi que l'accent mis sur une exécution « plus rapide, meilleure, moins chère et plus importante » dans un environnement toujours orienté vers le consommateur, avec une structure unitaire.

L'entreprise compte aujourd'hui environ 6 500 personnes dans 33 pays et réalise environ 80 % de son chiffre d'affaires net dans les Amériques, 15 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 5 % en Asie-Pacifique. L'objectif à long terme est une répartition géographique de 60 %/20 %/20 %. Les services de marketing ont représenté environ 90 % du chiffre d'affaires net, et les services technologiques 10 %. L'objectif à long terme est une répartition de la pratique de 75 %/25 %.

Sir Martin a été PDG de WPP pendant 33 ans, la faisant passer d'une « société coquille » d'un million de livres sterling en 1985 à la plus grande société de services de publicité et de marketing au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 16 milliards de livres sterling le jour de son départ. Auparavant, Sir Martin a été directeur financier du groupe Saatchi & Saatchi Company Plc pendant neuf ans.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2464085/Monks_Logo.jpg