Monks von S4 Capital treibt KI-Innovationen in den Medien voran und ernennt Thiago Correa zum Senior Vice President Media EMEA

Der Digital-Experte wechselt zu Monks, um dort das Medienangebot in der Region zu leiten und Marken dabei zu unterstützen, das Potenzial von KI-gestützten Marketing-Systemen zu nutzen, die Medien, Daten, Kreativität und Messungen integrieren

LONDON, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Um die Innovation in der Medienbranche weiter voranzutreiben, hat Monks – die globale, digital ausgerichtete Marke von S4 Capital – Thiago Correa zum Senior Vice President of Media in EMEA ernannt. In dieser Funktion wird er die Medienstrategien von Marken für das Zeitalter der algorithmischen Performance zukunftssicher machen.

Viele der Unternehmen, die an der Spitze der KI-Revolution stehen, wie Google, Meta und Amazon, sind gleichzeitig auch die größten Medienkanäle der Welt. Monks arbeitet eng mit diesen Partnern zusammen und nutzt sein Fachwissen im Bereich KI-gesteuerter Medienkauf, dem entscheidenden Weg in die Zukunft für programmatische Kanäle. Correa wird die engen Partnerschaften von Monks mit diesen KI-Pionieren nutzen, um Marken dabei zu helfen, sich in der „chaotischen Mitte" der heutigen fragmentierten Medienlandschaft zurechtzufinden.

In seiner Funktion bei Monks wird Thiago Correa an Linda Cronin, Executive Vice President of Media, berichten und Marketingfachleuten dabei helfen, moderne Organisationen aufzubauen, die sich durch radikale Agilität, umsetzbare Transparenz und KI-Exzellenz auszeichnen.

„KI schreibt die Ökonomie der Medien neu und beseitigt den manuellen Mittelbereich, in dem der größte Teil der Marge lag", sagt Correa. „Die Gewinner werden integrierte, automatisierungsorientierte Partner sein, die Kreativität, Daten und Messungen in einem System verbinden. Das ist die Wette, die ich bei Monks eingehe."

Operationalisierung der KI-Zukunft

Die Ernennung von Correa fällt mit dem wachsenden Fokus von Monks auf Growth Engineering zusammen, einem einzigartigen Ansatz für digitale Medien, der über die herkömmlichen Last-Click-Modelle hinausgeht. Durch die Reparatur der Datenleitungen und die direkte Einspeisung von High-Fidelity-Signalen in Plattformen wie Google und Meta will Monks die Signalqualität verbessern, um sofortige Leistungssteigerungen zu erzielen. Dadurch können Marken ihre bestehenden Medieninvestitionen besser nutzen, ohne ihre aktuellen Kaufvorgänge zu stören.

Die Strategie wendet auch eine technische Denkweise auf die Integration von Kreativität und Medien an und nutzt dabei „Fuel & Freedom"-Methoden. Da algorithmische Plattformen am besten funktionieren, wenn sie mit skalierbarer Kreativität gespeist werden, stellt das Framework sicher, dass das kreative Angebot der algorithmischen Nachfrage entspricht. Dadurch können Marken den ROI von KI-gesteuerten Werbesystemen wie Meta Advantage+ und Google PMax maximieren, ohne dass es zu Reibungsverlusten durch traditionelle Agentursilos kommt. Darüber hinaus umfasst das Angebot die Unterstützung der Kunden bei der Umstellung von klassischer Suchmaschinenoptimierung (SEO) auf Answer Engine Optimization (AEO), um sicherzustellen, dass sie überall dort erscheinen, wo KI-Assistenten suchen.

„Wir bieten einen klaren Reifegrad-Fahrplan, der den Wert im ersten Jahr belegt und gleichzeitig den nächsten besten Schritt identifiziert", fügt Correa hinzu. „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden den Übergang zur KI nicht nur überstehen, sondern ihn nutzen, um ihr gesamtes Mediengeschäft zukunftssicher zu machen."

Eine Erfolgsbilanz der Transformation

Correa bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Medien und digitale Führung mit. Bei Publicis arbeitete er als Global Client Lead mit H&M zusammen. Zuvor war Correa Chief Digital, Data and Technology Officer bei Zenith, wo er Teil des Führungsteams war, das 2022 zur Medienagentur des Jahres von Campaign gekürt wurde. Im gleichen Zeitraum trug er über das Performics-Team zur Entwicklung der digitalen Kompetenzen von Publicis in Großbritannien bei, das 2024 von PMW zur Performance Agency of the Year gekürt wurde.

Juanita Draude, EVP EMEA bei Monks, fügt hinzu: „Marketing und Medien befinden sich im Wandel, und ich freue mich, dass Thiago mit seiner Expertise zum Thema Auswirkungen der KI auf die Medienlandschaft beitragen wird. Seine Erfahrung wird zur Mission von Monks beitragen, unseren Kunden klare Strategien an die Hand zu geben, die ihnen helfen, diesen Wandel in der Branche nicht nur mit einer Vision, sondern auch mit praktischen Schritten zu bewältigen. Die Medien bieten unglaubliche Möglichkeiten, die Praxis, die Prozesse und die Geschäftsmodelle neu zu erfinden, und Thiago ist der perfekte Medienexperte, um unsere Kunden bei ihrer Transformation zu unterstützen."

Kontakt:

Henriëtte Gathier

[email protected]

+31(0)6 29725468

Informationen zu Monks

Monks ist die globale, datengesteuerte, einheitliche Marke von S4 Capital plc. Mit einer Tradition der Innovation und spezialisiertem Fachwissen kombiniert Monks ein außergewöhnliches Spektrum an globalen Marketing- und Technologiedienstleistungen, um die Interaktion von Marken mit der Welt neu zu definieren. Durch Monks. Mit Flow, seinem Flaggschiff-KI-Ökosystem für Marketing-Orchestrierung, verwandelt Monks Marketing in einen Wachstumsmotor, verkürzt Zeitpläne und verbindet Marken in Echtzeit mit der Kultur. Durch den Einsatz maßgeschneiderter intelligenter Agenten in verschiedenen Disziplinen und die Bereitstellung kulturell relevanter, wirkungsvoller kreativer und digitaler Lösungen löst Monks wichtige geschäftliche Herausforderungen im gesamten Markenunternehmen, um Marken dabei zu helfen, langfristig Wirkung zu erzielen.

Monks wurde in The Forrester Wave™: Global Marketing Services als Contender ausgezeichnet, zählt zu den Top 10 der kreativsten Unternehmen der Cannes Lions (2022-24) und ist nach wie vor der einzige Partner, der jedes Jahr (2020-24) in der Programmatic Power Players-Liste von AdExchanger aufgeführt wird. Monks wurde von Adweek zur ersten KI-Agentur des Jahres (2023) und von The One Show zur ersten KI-Pionierorganisation ernannt und erhielt außerdem den Excellence in Artificial Intelligence Award 2025 der Business Intelligence Group in den Kategorien „Organisation" und „KI-Produkt". Als vertrauenswürdiger Partner für innovative Technologieführer erhielt Monks Auszeichnungen wie den „Optimizely Experimentation Partner of the Year" (2025), den zweiten Platz beim „Adobe Firefly Partner Award" (2024) und den „Workato's AI Visionary Customer Impact Award" (2024). Darüber hinaus erzielte Monks eine Rekordzahl an FWAs und hält weiterhin die meisten aller Partner.

Informationen zu S4 Capital

S4Capital plc (SFOR.L) ist ein technologieorientiertes Unternehmen für digitale Werbung, Marketing und Technologiedienstleistungen der neuen Ära, das im Mai 2018 von Sir Martin Sorrell gegründet wurde.

Unsere Strategie besteht darin, ein rein digitales Werbe- und Marketingdienstleistungsgeschäft für globale, multinationale, regionale und lokale Kunden sowie für millennial-orientierte Influencer-Marken aufzubauen. Dies soll durch die Integration führender Unternehmen in zwei synchronisierten Bereichen erreicht werden: Marketing Services und Technology Services, wobei der Schwerpunkt auf einer „schneller, besser, billiger, mehr"-Umsetzung in einer stets aktiven, verbraucherorientierten Umgebung mit einer einheitlichen Struktur liegt.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 6.500 Mitarbeiter in 33 Ländern, wobei etwa 80 % des Nettoumsatzes in Nord- und Südamerika, 15 % in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und 5 % im asiatisch-pazifischen Raum erzielt werden. Das längerfristige Ziel ist eine geografische Aufteilung von 60 %:20 %:20 %. Marketing Services machte etwa 90 % des Nettoumsatzes aus, Technology Services 10 %. Das längerfristige Ziel ist eine Aufteilung der Geschäftsbereiche von 75 %:25 %.

Sir Martin war 33 Jahre lang CEO von WPP und baute das Unternehmen von einer 1-Millionen-Pfund-„Mantelgesellschaft" 1985 zum weltweit größten Werbe- und Marketingdienstleister mit einer Marktkapitalisierung von über 16 Milliarden Pfund am Tag seines Ausscheidens aus. Zuvor war Sir Martin neun Jahre lang Group Financial Director der Saatchi & Saatchi Company Plc.

