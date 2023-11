Monsha'at lidera delegação de startups sauditas no Web Summit 2023

LISBOA, Portugal, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte de seu trabalho para mostrar o crescimento do setor saudita de PMEs, a Monsha'at, a Autoridade Geral das Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita, participou da Web Summit 2023: uma das principais conferências de tecnologia do mundo.

Realizado de 13 a 16 de novembro de 2023 em Lisboa, Portugal, o evento ofereceu à Monsha'at a oportunidade de destacar as PMEs mais inovadoras da Arábia Saudita. A autoridade liderou uma delegação de startups sauditas, chamando a atenção para seu êxito e contribuições à economia nacional. Além disto, o evento forneceu uma plataforma aos líderes do setor, incluindo formuladores de políticas, chefes de estado, diretores executivos de tecnologia e fundadores, para enfrentarem os desafios mundiais.

Sami Al Hussaini, governador de Monsha'at, disse: "2023 foi um ano marcante para a Monsha'at e o setor de PMEs sauditas, com o número de startups sauditas crescendo a mais de 1,2 milhão. Embora tenhamos feito muitos progressos, podemos conseguir mais. O lançamento de parcerias inovadoras com empresas e entidades ao redor do mundo é essencial. Eventos como o Web Summit 2023 nos permitem fazer isto, ao imergir algumas de nossas principais startups em um ambiente de energia que conduz à cooperação, inovação e crescimento."

O ecossistema de startups da Arábia Saudita vem atravessando atualmente um período de rápido crescimento. No meio da expansão contínua de seu setor não petrolífero, a Arábia Saudita obteve uma das taxas de crescimento econômico mais elevadas do mundo no ano passado, sendo reconhecida como um dos países com melhor desempenho em termos de aproveitamento de reformas para melhorar seu ambiente de negócios. No segundo trimestre de 2023, a Arábia Saudita liderou a região em financiamento de capital de risco e capital arrecadado, representando 42% do financiamento MENA no valor de US$ 446 milhões.

Entre as startups sauditas participantes no Web Summit 2023 estavam: Zid, Lendo, Nuqtah, Syarah, Asasat Advanced Systems, Wosul, Kabi, Master Works, resal, WhiteHelmet, Mustadem e Tachyon.

A participação da Monsha'at no WebSummit segue à sua recente participação em outras conferências de classe mundial, incluindo SWITCH Singapore e ComeUp Korea, onde ajudou a conectar algumas das principais startups sauditas com as comunidades internacionais de negócios e investimentos.

Sobre a Monsha'at:

A Monsha'at foi criada em 2016 visando regular, apoiar, desenvolver e patrocinar o setor das PMEs na Arábia Saudita segundo as melhores práticas mundiais, a fim de aumentar a produtividade das PMEs e sua contribuição ao PIB.

Para mais informação sobre como a Monsha'at dá suporte ao ecossistema de PMEs da Arábia Saudita, acesse www.monshaat.gov.sa

CONTATO:

