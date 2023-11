Monsha'at führt Delegation saudischer Startups beim Web Summit 2023 an

LISSABON, Portugal, 17. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Im Rahmen seiner Arbeit zur Präsentation des Wachstums des KMU-Sektors des Königreichs nahm Monsha'at, die Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, am Web Summit 2023, einer der weltweit führenden Technologiekonferenzen, teil.

Die Veranstaltung, die vom 13. bis 16. November 2023 in Lissabon stattfand, bot Monsha'at die Gelegenheit, die innovativsten KMU von Saudi-Arabien ins Rampenlicht zu rücken. Die Behörde führte eine Delegation saudischer Start-ups an, und machte auf ihren Erfolg und ihre Beiträge zur nationalen Wirtschaft aufmerksam. Darüber hinaus bot die Veranstaltung eine Plattform für Branchenführer, darunter politische Entscheidungsträger, Staatschefs sowie Tech-CEOs und -Gründer, um globale Herausforderungen zu erörtern.

Sami Al Hussaini, Direktor von Monsha'at, sagte: „2023 war ein richtungsweisendes Jahr für Monsha'at und den saudischen KMU-Sektor, in dem die Anzahl der Start-Ups im Königreich auf über 1,2 Millionen gestiegen ist. Wir haben zwar große Fortschritte gemacht haben, aber wir können noch mehr erreichen. Der Aufbau innovativer Partnerschaften mit Unternehmen und Einrichtungen auf der ganzen Welt ist von entscheidender Bedeutung. Veranstaltungen wie der Web Summit 2023 ermöglichen uns dies, indem sie einige unserer führenden Start-Ups in ein energiegeladenes Umfeld eintauchen lassen, das Zusammenarbeit, Innovation und Wachstum fördert."

Das Ökosystem für Start-Ups in Saudi-Arabien durchläuft derzeit eine Phase rasanten Wachstums. Dank der anhaltenden Expansion seines ölunabhängigen Sektors erzielte das Königreich im vergangenen Jahr eines der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Welt und wurde als eines der Länder mit der besten Leistung in Bezug auf die Umsetzung von Reformen zur Verbesserung des Geschäftsumfelds anerkannt. Im zweiten Quartal 2023 war das Königreich bei der Wagniskapitalfinanzierung und dem aufgenommenen Kapital in der Region führend und repräsentierte einen Anteil von 42 % an der Finanzierung in der MENA-Region im Wert in Höhe von 446 Mio. USD.

Unter den saudischen Start-Ups, die am Web Summit 2023 teilnahmen, waren Zid, Lendo, Nuqtah, Syarah, Asasat Advanced Systems, Wosul, Kabi, Master Works, resal, WhiteHelmet, Mustadem und Tachyon.

Die Teilnahme von Monsha'at am WebSummit schließt sich an die jüngste Teilnahme an anderen Weltklasse-Konferenzen an, darunter die SWITCH Singapore und ComeUp Korea, wo Monsha'at dazu beigetragen hat, einige der führenden Start-Ups des Königreichs mit den internationalen Wirtschafts- und Investmentkreisen zusammenzubringen.

Informationen zu Monsha'at:

Monsha'at wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, den KMU-Sektor im Königreich in Übereinstimmung mit globalen bewährten Praktiken zu regulieren, zu unterstützen, zu entwickeln und zu fördern, um die Produktivität kleiner und mittlerer Unternehmen und ihren Beitrag zum BIP zu steigern.

Weitere Informationen darüber, wie Monsha'at das Ökosystem für kleine und mittlere Unternehmen in Saudi-Arabien unterstützt, finden Sie auf www.monshaat.gov.sa

