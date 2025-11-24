MONTEFIORE EINSTEIN ABORDA LA CRISIS DE SALUD MENTAL JUVENIL CON LA INAUGURACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Un nuevo centro pediátrico de salud mental con 21 camas, añade plazas de atención crítica para responder a las necesidades urgentes de salud conductual y mental en el Bronx, y casi duplica la capacidad hospitalaria



BRONX, N.Y., 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hochul y el Dr. Philip Ozuah, presidente y CEO de Montefiore Einstein, se han reunido hoy con la comisionada de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, Dra. Ann Marie Sullivan, la senadora estatal Nathalia Fernandez, el asambleísta estatal Michael Benedetto, la presidenta del condado del Bronx Vanessa Gibson, la concejal electa Shirley Aldebol y otros líderes, para anunciar la finalización del Centro Pediátrico de Salud Mental de Montefiore Einstein, de 21 camas, en el Bronx. La creación del Centro de Salud Mental de Montefiore Einstein, del Children's Hospital at Montefiore Einstein (CHAM), está financiada con fondos obtenidos por el presidente de la Asamblea Carl Heastie y el asambleísta Michael Benedetto de la Asamblea Estatal y por la Oficina de Salud Mental (OMH por sus siglas en inglés), y forma parte del compromiso de la gobernadora de aumentar el número de camas psiquiátricas en el estado. El proyecto también ha sido posible gracias al generoso apoyo filantrópico de un donante privado. Este proyecto refleja el sólido compromiso de los líderes del estado de Nueva York para ampliar los servicios de salud mental para jóvenes.

Casi 160 millones de personas en Estados Unidos —incluidos todos los niños del Bronx— viven en áreas que han sido designadas a nivel federal como zonas de gran carestía de profesionales de salud mental. Además, las visitas de jóvenes a servicios de urgencias por salud mental han aumentado más de un 40 % en los últimos años. El nuevo centro hospitalario está diseñado para dar tratamiento intensivo de primer nivel a jóvenes de 5 a 17 años con las siguientes afecciones graves de salud conductual: depresión severa, ansiedad, trauma, pensamientos suicidas y psicosis, además de otros cuadros psiquiátricos agudos y de trastornos del espectro autista sin discapacidad intelectual asociada. El centro, con habitaciones de una sola cama, se planificó pensando en los pacientes y sus familias, y se desarrolló con las aportaciones de estos.

Actualmente hay una gran carestía asistencial en esta área en el condado, con tan solo alrededor de 25 camas de atención psiquiátrica aguda para niños y adolescentes. La finalización de este centro ayudará a paliar esta deficiencia, duplicando la capacidad en el Bronx; ampliando el acceso a la atención; reduciendo la necesidad de recorrer grandes distancias para recibir tratamiento; fortaleciendo los vínculos con la comunidad y aliviando la presión sobre los servicios de urgencias.

"Estamos comprometidos con aumentar las opciones para las familias que necesitan acceso a servicios intensivos de salud conductual y, más importante aún, con ofrecer atención de primera a todos los niños con enfermedades mentales graves", comenta la gobernadora Hochul. "El Centro Pediátrico de Salud Mental de Montefiore Einstein es un recurso de vanguardia que representa nuestra sólida alianza con los hospitales de la comunidad, y nuestro compromiso continuo de ofrecer la mejor atención y apoyo posible a nuestros jóvenes y a sus familias."

"El Estado de Nueva York se mantiene firme en el compromiso de ayudar a los niños y jóvenes a recuperarse de enfermedades mentales para que puedan vivir y prosperar en sus comunidades. Gracias a Montefiore Einstein, este proyecto aumenta la capacidad de hospitalización, tan necesaria en el Bronx, que se verá reforzada por los numerosos servicios y mejoras ambulatorias que estamos incorporando en toda esta zona. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, estamos aumentando el número de camas e invirtiendo en nuestra red de atención para ofrecer servicios de alta calidad a nuestros niños y familias del Bronx", explica la Dra. Ann Sullivan, Comisionada de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York.

"En Montefiore Einstein estamos profundamente comprometidos con garantizar que todo niño, sea cual sea su código postal, tenga acceso a atención médica de clase mundial. Este nuevo centro transformará el acceso a servicios críticos de salud mental en el Bronx, y refleja nuestra promesa de llevar el más alto nivel de pericia y compasión a las comunidades que más lo necesitan. Estamos profundamente agradecidos a la gobernadora Hochul y a todos nuestros socios por esta inversión, que responde a las urgentes necesidades asistenciales de hoy y crea las condiciones para un mañana más saludable y equitativo", asegura Philip O. Ozuah, M.D., Ph.D., Presidente y CEO de Montefiore Einstein.

Aunque la salud mental juvenil es una crisis a escala nacional, el Bronx enfrenta algunas de las necesidades más urgentes y severas del estado de Nueva York. De los 282,000 niños de 5 a 17 años que viven en el Bronx, casi 60,000 —aproximadamente el 21 %— tienen un trastorno de salud conductual diagnosticado. Demasiadas veces los niños y sus familias se topan con obstáculos al buscar la atención que necesitan, y a menudo deben esperar a una cama psiquiátrica en departamentos de urgencias, hasta el extremo de que muchos de ellos se ven obligados a viajar fuera del Bronx, e incluso fuera de Nueva York, para recibir atención.

Está previsto que el Centro Pediátrico de Salud Mental de Montefiore Einstein, del Children's Hospital at Montefiore Einstein, abra sus puertas a los pacientes el próximo 15 de diciembre.

"La inauguración de un centro de hospitalización para niños y adolescentes en el Bronx dará a las familias la atención que necesitan", asegura Carl E. Heastie, Presidente de la Asamblea Estatal de Nueva York. "La gobernadora Hochul, junto con la mayoría de la Asamblea, ha defendido reiteradamente la prestación de servicios que den prioridad al bienestar de las familias, independientemente de sus circunstancias. En el Bronx tenemos la fortuna de que tanto la gobernadora Kathy Hochul como el asambleísta Michael Benedetto estén luchando por nuestras familias, asegurándose de que se implementen medidas de sentido común y manteniendo al Bronx en un primer plano. Gracias al Equipo de Salud de Montefiore y a todos los que han participado en hacer de este centro una realidad."

"Las familias y los niños del Bronx han pasado demasiado tiempo con opciones limitadas ante las crisis de salud mental. Este nuevo centro hospitalario de Montefiore Einstein cambiará esa realidad ofreciendo a nuestros jóvenes un lugar donde sanar y recuperarse con el apoyo de expertos que entienden sus necesidades. Estoy profundamente agradecido a Montefiore por su liderazgo, y me siento honrado de haber trabajado con el presidente Heastie y la gobernadora Hochul para hacer realidad este proyecto, un gran paso adelante para lograr que la atención de salud mental juvenil sea más accesible y equitativa", dice Mike Benedetto, Asambleísta Estatal de Nueva York.

"El Bronx lleva mucho tiempo en un estado de carestía de recursos de salud mental, especialmente para nuestros jóvenes. La apertura de este centro demuestra que cuando los líderes estatales, locales y de la red de salud trabajan juntos, podemos lograr un cambio significativo. Me enorgullece celebrar esta inversión en el futuro de nuestros niños y ver cómo Montefiore Einstein sigue abriendo camino para dar atención accesible y de alta calidad a nuestra comunidad", dice Nathalia Fernandez, Senadora Estatal de Nueva York.

