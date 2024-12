Montran met en place un dépositaire central de titres moderne à la Banque centrale du Kosovo

NEW YORK, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Montran a le plaisir d'annoncer la mise en œuvre réussie de son système de dépôt central de titres (DCT) à la pointe de la technologie à la Banque centrale du Kosovo. Cette solution technologique moderne unifie la gestion complète des instruments financiers dématérialisés pour la banque et est entièrement intégrée au système de règlement brut en temps réel (RTGS) de Montran, allié à une capacité de compensation de masse.

Le système centralisé présente des avantages immédiats tels que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'interopérabilité et l'automatisation, l'amélioration de la capacité de gestion des garanties, une interface conviviale et des outils robustes de communication des données.

« Montran a été un partenaire exceptionnel dès le premier jour, faisant preuve d'une véritable volonté de répondre à nos besoins », a déclaré Mme Shkendije Nahi, directrice de la gestion des actifs et des réserves à la Banque centrale du Kosovo. « Nous avons constaté un effet positif avec le déploiement du nouveau DCT, et nous sommes ravis d'avoir fait évoluer la plateforme pour mieux répondre aux besoins de nos clients et de nos parties prenantes. »

La nouvelle solution DCT prend en charge l'émission primaire, les services de conservation, la négociation secondaire, les opérations sur titres automatisées, la gestion des garanties et bien d'autres choses encore. Ses fonctionnalités avancées, ainsi qu'une meilleure intégration avec les systèmes existants, permettent à la Banque centrale du Kosovo d'offrir des services innovants et de développer ses activités.

« Nous sommes fiers d'étendre l'infrastructure du marché financier de la République du Kosovo grâce à la solution critique de Montran pour les marchés des capitaux », a déclaré M. Keith Esca, directeur des ventes européennes chez Montran. « Notre DCT permet à la banque centrale d'optimiser les processus et de mettre à profit de précieux avantages pour l'ensemble de la place financière - en tirant parti d'une intégration transparente à l'infrastructure du marché des paiements de Montran opérant au Kosovo. »

Avec cette mise en service réussie, Montran poursuit son étroite collaboration avec la Banque centrale du Kosovo, assurant la maintenance, le support et les futures améliorations.

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, au service des plus grands établissements financiers du monde, avec des installations et des opérations critiques dans plus de 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.montran.com.

À propos de la Banque centrale de la République du Kosovo

La Banque centrale de la République du Kosovo (CBK) est la principale institution responsable du maintien de la stabilité financière, de la promotion d'un système de paiement sûr et efficace, de la stimulation de la croissance économique et de la garantie d'un secteur financier sain et résistant au Kosovo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://bqk-kos.org/.