Moody's zlepšuje skóre hodnotenia ESG spoločnosti FS

Ratingová agentúra zachováva vysokú až pokrokovú výkonnosť pre takmer 80 % analyzovaných kritérií

SÃO PAULO, 23. mája 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosti FS, prvému výrobcovi etanolu, ktorý v Brazílii používa ako surovinu výlučne kukuricu, sa zvýšilo skóre hodnotenia ESG z 58 na 62 v hodnotení udržateľnosti agentúry Moody's.

Spomedzi 80 % analyzovaných položiek spoločnosť dosiahla vysokú až pokrokovú výkonnosť s dôrazom na stupeň angažovanosti, ktorý sa odráža v tom, čo dokument nazýva „nepretržitá implementácia ako hnacia sila výkonnosti spoločnosti".

Spoločnosť FS vydáva dekarbonizačné kredity (CBIO) od roku 2020 a jej vízia byť najväčším producentom kvapalných palív s negatívnym uhlíkom do roku 2024 bola vysoko hodnotená z hľadiska životného prostredia.

Podľa hodnotenia spoločnosti Moody's spoločnosť FS zlepšila politiku riadenia v porovnaní s poslednými rokmi a teraz zverejňuje svoje emisie skleníkových plynov spojené so spotrebou energie, pričom vykazuje pozitívny trend (-11 %). K zlepšeniu došlo aj v trende spotreby vody.

Daniel Lopes, viceprezident pre nové podnikanie a udržateľnosť v spoločnosti FS, hovorí: „Sme hrdí na to, že pokračujeme vo vývoji našich štandardov ESG. Toto medzinárodné uznanie pre nás veľa znamená, keďže teraz sme v hodnotení ESG agentúry Moody's na najvyššej úrovni 3 %, hovorí.

V sociálnej oblasti klasifikácia pokročila a poskočila zo 67 na 71 bodov vďaka významným prostriedkom, ktoré boli prijaté na podporu miestneho, sociálneho a ekonomického rozvoja komunít, kde FS pôsobí.

Dokument tiež zdôrazňuje väčšiu viditeľnosť, okrem širších záväzkov v týchto oblastiach: riadenie kariéry, základné pracovné práva, pracovné štandardy v dodávateľskom reťazci, korupcia a lobing.

Podľa správy došlo k zlepšeniu v oblastiach ľudských zdrojov, životného prostredia, obchodného správania, zapojenia komunity a správy a riadenia spoločností.

Fond Stichting a Green Fund (ďalej len „&Green") nedávno nadviazal partnerstvo so spoločnosťou FS s cieľom posilniť dodávateľský reťazec pestovania kukurice bez odlesňovania v štáte Mato Grosso, čo povedie k transformácii postupov využívania pôdy v regióne. Fond prispel 30 miliónmi USD na zvýšenie udržateľnej výroby biopalív, elektrickej energie, krmiva pre zvieratá a kukuričného oleja.

O spoločnosti FS

FS je prvou spoločnosťou odvetvia etanolu v Brazílii, ktorá využíva kukuricu v 100 % svojej produkcie. Dnes má spoločnosť s dvomi zariadeniami, jedným v Lucas do Rio Verde a ďalším v Sorriso, Mato Grosso, kapacitu na výrobu približne 1,5 miliardy litrov etanolu ročne. Okrem toho disponuje najmodernejšou technológiou na výrobu produktov pre výživu zvierat, známou pod skratkou DDG (DriedDistillersGrains), kukuričného oleja a bioelektriny. Nedávno spoločnosť oznámila výstavbu svojho tretieho zariadenia, ktoré sa nachádza v Primavera do Leste (MT), s odhadovanou investíciou 2,3 miliardy BRL, čím sa jej celková kapacita zvýši na 2 miliardy litrov etanolu/rok.

Spoločnosť FS uprednostňuje a neustále investuje do udržateľnosti a s cieľom konsolidovať program trvalo udržateľného rozvoja a posilniť svoje dlhodobé záväzky voči spoločnosti začala prijímať súbor opatrení, ktoré ustanovila do šiestich dlhodobých záväzkov (do roku 2023) vytvorených v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a Parížskou dohodou. Ako jedno z týchto opatrení skúma zavedenie systému BECCS - bioenergie so zachytávaním a ukladaním uhlíka, vďaka čomu by sa mohla stať jednou z popredných spoločností na svete a prvou v rámci politiky RenovaBioa, ktorá bude mať negatívnu uhlíkovú stopu.

