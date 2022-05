Moody's podnosi rating ESG firmy FS

Agencja ratingowa przyznała FS noty „Robust" i „Advanced" w prawie 80% wszystkich analizowanych kryteriów

SÃO PAULO, 23 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- FS, pierwsza w Brazylii firma, która produkuje etanol wyłącznie z kukurydzy, zaliczyła wzrost przyznawanego przez agencję Moody's ratingu ESG (czynniki środowiskowe, społeczne i korporacyjne) z 58 do 62 punktów.

W 80% pozycji poddanych analizie spółka otrzymała noty „Robust" (50-59 pkt.) i „Advanced" (60-100 pkt.), którymi podkreślono stopień jej zaangażowania przejawiający się w, cytując raport, „nieustannym wdrażaniu będącym siłą napędzającą wyniki spółki".

Od 2020 r. FS uzyskuje punkty dekarbonizacyjne (CBIO – przyznawane producentom i importerom biopaliw), a ponadto do 2024 r. chce zdobyć pozycję największego neutralnego węglowo producenta paliw płynnych, co wpłynęło na wysoką ocenę spółki w kategorii czynników środowiskowych.

Rating Moody's wskazuje na to, że FS poprawiła swoją politykę ładu korporacyjnego w stosunku do poprzednich lat, obecnie wykazując również korzystny trend w zakresie zgłaszanych emisji gazów cieplarnianych w powiązaniu ze zużyciem energii (-11%). Poprawa nastąpiła również pod względem zużycia energii.

Daniel Lopes, pełniący stanowisko Vice President of New Business and Sustainability w FS, powiedział: „Jesteśmy dumni z konsekwentnego rozwoju pod względem standardów ESG. Międzynarodowe wyróżnienie dużo dla nas znaczy, obecnie znajdujemy się wśród czołowych 3% podmiotów z najwyższymi ratingami ESG od Moody's".

W aspekcie społecznym spółka zanotowała wzrost z 67 do 71 punktów dzięki podjętym istotnym działaniom na rzecz promowania lokalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju społeczności zamieszkujących tereny, na których FS prowadzi działalność.

W dokumencie zwrócono również uwagę na większą transparentność, a także podjęcie szerszych zobowiązań w następujących obszarach: zarządzanie karierą, podstawowe prawa pracownicze, normy pracy w łańcuchu dostaw, korupcja i lobbying.

W sprawozdaniu Moody's można przeczytać o poprawie, jaka nastąpiła w takich aspektach jak kadry, środowisko naturalne, działania biznesowe, zaangażowanie społeczne i ład korporacyjny.

W ostatnim czasie partnerstwo z FS nawiązał fundusz Stichting and Green Fund ("&Green"). Współpraca ta ma przyczynić się do wzmocnienia produkcji kukurydzy w łańcuchu dostaw bez stosowania praktyk wylesiania w stanie Mato Grosso, przyczyniając się do zasadniczej zmiany sposobu użytkowania ziemi w regionie. Fundacja przekazała 30 mln USD na zwiększenie zrównoważonej produkcji biopaliwa, energii elektrycznej, paszy i oleju kukurydzianego.

FS

FS jest pierwszym podmiotem z branży etanolowej w Brazylii, który produkuje etanol wyłącznie z kukurydzy. Posiadane przez spółkę dwa zakłady mieszczące się w Lucas do Rio Verde i Sorisso w stanie Mato Grosso są w stanie wyprodukować ok. 1,5 mld litrów etanolu rocznie. Fabryki dysponują również najnowocześniejszą technologią produkcji pasz, tzw. DDG (podestylacyjnego suszu zbożowego), oleju kukurydzianego i bioelektryczności. Firma ogłosiła niedawno rozpoczęcie budowy trzeciego zakładu, który będzie się mieścić w Primavera do Leste (MT). Zgodnie z założeniami inwestycja ma kosztować 2,3 mld reali brazylijskich i zwiększyć moc produkcyjną do 2 mld litrów etanolu rocznie.

FS priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój, cały czas inwestując w tym obszarze. W ramach realizacji planów zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia zobowiązań długoterminowych wobec społeczeństwa firma przystąpiła do szeregu działań powiązanych z sześcioma zobowiązaniami długoterminowymi (do 2023 r.) opracowanymi zgodnie z określonymi przez ONZ celami w obszarze zrównoważonego rozwoju i Porozumieniem Paryskim. Jednym z takich działań są analizy dotyczące wdrożenia instalacji wytwarzania bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, która może sprawić, że FS stanie się jednym z czołowych przedsiębiorstw na świecie oraz pierwszym podmiotem należącym do programu RenovaBio, który osiągnie ujemny ślad węglowy.

