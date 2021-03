Moonbug Entertainment anuncia grande expansão em toda a China com IQIYI e ByteDance

A Moonbug teve um enorme crescimento de distribuição em todo o mundo e no ano passado estabeleceu sua base na China. As marcas da Moonbug, que visam proporcionar às crianças conteúdo enriquecedor, continuam a ganhar fãs, e essas novas parcerias oferecem novas oportunidades no mercado para a empresa de mídia.

"A expansão do CoComelon para a China é o início de um novo e amplo capítulo para a Moonbug e estabelece a base para futuras parcerias no mercado", disse Nicolas Eglau, diretor executivo das regiões EMEA e APAC da Moonbug. "Nossa ambição é garantir que cada criança na China tenha a capacidade de se conectar com os personagens do CoComelon por meio de uma ou mais de suas plataformas preferidas."

O CoComelon ensina as crianças como assumir as atividades cotidianas e dá bons exemplos de comportamento positivo com um senso de entusiasmo. As crianças podem se relacionar facilmente com os temas universais e narrativas do dia a dia, como comer legumes, aprender a amarrar os sapatos e se preparar para dormir. Com suas cores brilhantes e vivas e rimas e expressões infantis alegres, o CoComelon atrai crianças de 1 a 4 anos para cantar e dançar junto com JJ e seus irmãos, enquanto aprendem letras, números, sons de animais, cores e muito mais.

A Moonbug está conversando ativamente com outros parceiros para fazer novos lançamentos nas próximas semanas. Para saber mais sobre a Moonbug, acesse https://www.moonbug.com/.

Sobre a Moonbug Entertainment

A Moonbug Entertainment é uma empresa global premiada de entretenimento que oferece programação educacional com base em valores para crianças. Sua popular linha infantil inclui sensações globais como CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO e muitos outros, que estão disponíveis em 27 idiomas.

Em apenas dois anos, tornou-se uma potência de programação infantil com uma biblioteca de mais de 550 horas de conteúdo, distribuída em mais de cem plataformas no mundo todo, incluindo Disney, KT Corporation, SK Broadband, Tsutaya, Tencent e ByteDance/Xiguia Video. Em maio de 2020, a Tubular Labs nomeou a Moonbug uma das principais empresas de entretenimento digital infantil do mundo com base no número total de minutos assistidos em todo o mundo.

Sobre a iQIYI

Lançada em 22 de abril de 2010, a iQIYI é conhecida por seus altos padrões de qualidade, assim como sua imagem de marca jovem e elegante. Desde então, a iQIYI alcançou popularidade mundial e construiu uma imensa base de usuários, permitindo que a empresa inove constantemente em todas as áreas de seu negócio: tecnologia, conteúdo, marketing e desenvolvimento de produtos. A iQIYI foi listada na NASDAQ em 29 de março de 2018, com o código ticker "IQ". O ecossistema de entretenimento abrangente da empresa oferece aos usuários serviços como comércio eletrônico, quadrinhos, literatura, jogos on-line, vendas de ingressos e vídeos curtos. Temos um modelo de negócios diversificado e somos os líderes do setor de vídeos on-line da China.

Sobre a ByteDance

Fundada em 2012, a missão da ByteDance é inspirar a criatividade e enriquecer a vida. Com um conjunto de mais de uma dúzia de produtos, incluindo TikTok e plataformas específicas para o mercado chinês, como Toutiao, Douyin e Xigua, a ByteDance tornou mais fácil e divertido para as pessoas se conectarem, consumir e criar conteúdo.

A empresa possui mais de 240 escritórios em mais de 120 cidades, incluindo Pequim, Xangai, Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Berlim, Dubai, Mumbai, Singapura, Jacarta, Seul e Tóquio. Em novembro de 2019, a ByteDance contava com mais de 60.000 funcionários e 15 centros de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo.

