Moonbug Entertainment anuncia una gran expansión en China con IQIYI y ByteDance

"La expansión de CoComelon hacia China es el comienzo de un nuevo capítulo expansivo para Moonbug y establece las bases para futuras alianzas dentro del mercado", expresó Nicolas Eglau, director general de EMEA y APAC de Moonbug. "Nuestra ambición es garantizar que todos los niños de China tengan la capacidad de conectarse con los personajes de CoComelon a través de una o más de sus plataformas preferidas".

CoComelon les enseña a los niños a participar en actividades diarias y brinda modelos a seguir en torno a comportamientos positivos con un sentido de entusiasmo. Los niños pueden relacionarse fácilmente con los temas universales y las narrativas cotidianas, como comer sus verduras, aprender a atar los cordones de sus zapatos y prepararse para ir a dormir. Con sus colores brillantes y atrevidos, y alegres poemas y canciones infantiles, CoComelon atrae a niños de uno a cuatro años a cantar y bailar junto con JJ y sus hermanos mientras aprenden letras, números, sonidos de animales, colores y más.

Moonbug mantiene conversaciones activas con otros socios para realizar más lanzamientos en las próximas semanas. Para obtener más información sobre Moonbug, visite https://www.moonbug.com/.

Acerca de Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment es una galardonada empresa global de entretenimiento que ofrece programas educativos infantiles basados en valores. Su popular línea para niños incluye sensaciones globales como CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO y muchas más que están disponibles en 27 idiomas.

En solo dos años, se ha convertido en un motor de programación para niños con una biblioteca de más de 550 horas de contenido, que se distribuye en más de 100 plataformas a nivel mundial, incluyendo Disney, KT Corporation, SK Broadband, Tsutaya, Tencent y ByteDance/Xigua Video. En mayo de 2020, Tubular Labs designó a Moonbug como una de las principales empresas de entretenimiento digital para niños del mundo, en función de la cantidad total de minutos vistos a nivel mundial.

Acerca de iQIYI

Lanzada el 22 de abril de 2010, iQIYI es conocida por sus altos estándares de calidad, además de su joven y elegante marca. Desde entonces, iQIYI ha alcanzado una popularidad mundial y ha generado una base de usuarios masiva, lo que le permitió innovar constantemente en todas las áreas de su negocio: tecnología, contenido, marketing y desarrollo de productos. iQIYI cotiza en NASDAQ desde el 29 de marzo de 2018 bajo el símbolo bursátil "IQ". El ecosistema integral de entretenimiento de la empresa ofrece a los usuarios servicios como comercio electrónico, cómics, literatura, juegos en línea, ventas de tickets y videos cortos. Tenemos un modelo comercial diversificado, y somos líderes en la industria de videos en línea de China.

Acerca de ByteDance

Fundada en 2012, la misión de ByteDance es inspirar la creatividad y enriquecer la vida. Con una línea de más de una docena de productos, incluyendo TikTok y plataformas específicas del mercado chino como Toutiao, Douyin y Xigua, ByteDance ha permitido que las personas se conecten, consuman y creen contenido de manera más fácil y divertida.

La empresa cuenta con más de 240 oficinas en más de 120 ciudades, incluyendo Pekín, Shanghái, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubái, Bombay, Singapur, Yakarta, Seúl y Tokio. Desde noviembre de 2019, ByteDance cuenta con más de 60.000 empleados y 15 centros de investigación y desarrollo en todo el mundo.

