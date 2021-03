Moonbug Entertainment anuncia una expansión destacada en China con IQIYI y ByteDance

"La expansión de CoComelon dentro de China supone el inicio de un nuevo capítulo en crecimiento de cara a Moonbug, además de sentar las bases para futuras asociaciones dentro del mercado", comentó Nicolas Eglau, director general para EMEA y APAC de Moonbug. "Nuestra ambición es asegurarnos de que todos los niños en China dispongan de una capacidad que les permita conectarse con los personajes de CoComelon por medio de una o más de sus plataformas predilectas".

CoComelon enseña a los niños cómo hacer frente a las actividades cotidianas, modelando así el comportamiento positivo gracias a su sentido de entusiasmo. Los niños pueden identificarse de forma sencilla junto a los temas universales, además de las narrativas cotidianas, como comer verduras, aprender a atarse los zapatos y prepararse para ir a la cama. Gracias a sus colores brillantes y atrevidos y alegres rimas y frases infantiles, CoComelon sirve para atraer a niños de entre uno a cuatro años con el fin de cantar y bailar junto con JJ y sus hermanos, a la vez que aprenden las letras, números, sonidos de animales, colores y muchas más cosas.

Moonbug tiene conversaciones en marcha con socios adicionales para seguir con los lanzamientos en las próximas semanas. Si desea conocer más acerca de Moonbug, visite la página web https://www.moonbug.com/.

Acerca de Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment es una empresa internacional reconocida dedicada al entretenimiento que proporciona contenidos divertidos y con valores positivos para niños. Entre su gama de niños más popular están las sensaciones mundiales CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO y muchas más, que están disponibles en 27 idiomas.

En solo dos años, se ha convertido en una potencia de programación para niños, contando con una biblioteca formada por más de 550 horas de contenido, que se distribuye en más de 100 plataformas a nivel global, entre las que destacan Disney, KT Corporation, SK Broadband, Tsutaya, Tencent y ByteDance/Xigua Video. En mayo del año 2020, Tubular Labs nombró a Moonbug como una de las principales empresas de entretenimiento digital para niños del mundo teniendo en cuenta la cifra total de minutos vistos a nivel mundial.

Acerca de iQIYI

Lanzado el 22 de abril del año 2010, iQIYI es reconocido gracias a sus elevados estándares de calidad, además de su marca juvenil y elegante. Desde entonces, iQIYI ha alcanzado unas elevadas cotas de popularidad mundial, creando además una base de usuarios masiva, lo que le permite a la empresa innovar de forma constante en todas las áreas de su negocio: tecnología, contenido, marketing y desarrollo de productos. iQIYI cotiza en NASDAQ desde el 29 de marzo de 2018, a través del símbolo de cotización "IQ". El ecosistema de entretenimiento integral de la compañía ayuda para que los usuarios servicios dispongan de servicios, como por ejemplo comercio electrónico, cómics, literatura, juegos online, venta de entradas y vídeos cortos. Disponemos de un modelo de negocio diversificado, y al mismo tiempo somos líderes en la industria de vídeos online dentro de China.

Acerca de ByteDance

Fundada en el año 2012, la misión de ByteDance es inspirar creatividad y enriquecer la vida. Formada por un conjunto de más de una docena de productos, entre los que se incluyen TikTok y plataformas específicas para el mercado de China, como Toutiao, Douyin y Xigua, ByteDance ha conseguido facilitar y que sea más divertido para las personas conectarse, consumir y poder crear contenido.

La compañía cuenta con más de 240 oficinas repartidas en más de 120 ciudades, incluyendo Pekín, Shanghái, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Berlín, Dubái, Bombay, Singapur, Yakarta, Seúl y Tokio. A fecha de noviembre de 2019, ByteDance disponía de 60.000 empleados y 15 centros de investigación y desarrollo situados en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477701/Moonbug_CoComelon_to_iQIYI.jpg

