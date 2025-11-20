Mount Sinai Medical Center logra la validación de la Etapa 7 del Modelo de Registro Médico Electrónico de la HIMSS

Este hospital del sur de Florida fue reconocido al más alto nivel de excelencia en atención digital

MIAMI BEACH, Florida, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mount Sinai Medical Center logró la validación de la Etapa 7 del Modelo de Registro Médico Electrónico (EMRAM, por sus siglas en inglés) de la HIMSS, el nivel más alto de desarrollo en salud digital reconocido por la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión de la Atención Médica (HIMSS, por sus siglas en inglés). Esta distinción coloca a Mount Sinai entre un número limitado de hospitales que han optimizado completamente sus sistemas de registros médicos electrónicos para respaldar una atención al paciente más segura, rápida y coordinada.

Lo que esto significa para los pacientes:

Su equipo de atención ahora tiene una imagen completa y en tiempo real de su salud, ya sea que esté en el hospital, visitando a un especialista o recuperándose en casa. Esto reduce los retrasos, ayuda a evitar pruebas repetidas, respalda decisiones de tratamiento más precisas y garantiza que sus médicos y enfermeras siempre estén trabajando con la misma información.

"Alcanzar la Etapa 7 refleja nuestro compromiso con la excelencia clínica y la mejora continua", afirmó Gino R. Santorio, presidente y director ejecutivo de Mount Sinai Medical Center. "Invertir en innovación digital se trata, en última instancia, de mejorar la seguridad del paciente y la experiencia de la atención. Garantiza que nuestros médicos tengan la información correcta en el momento adecuado para respaldar las decisiones de la más alta calidad".

La designación Etapa 7 de EMRAM reconoce el éxito de todo el sistema de Mount Sinai en:

Permitir que los pacientes accedan a su información de salud mediante herramientas digitales como MyChart, monitoreo remoto y recordatorios de salud, lo que hace que la atención sea más conveniente y accesible

mediante herramientas digitales como MyChart, monitoreo remoto y recordatorios de salud, lo que hace que la atención sea más conveniente y accesible Mejorar la eficiencia para los médicos ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones clínicas, alertas en tiempo real, conjuntos de pedidos basados en evidencia y flujos de trabajo respaldados por IA

ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones clínicas, alertas en tiempo real, conjuntos de pedidos basados en evidencia y flujos de trabajo respaldados por IA Proporcionar un sistema totalmente optimizado, seguro e interoperable que aproveche el análisis de datos para garantizar los mejores resultados para nuestros pacientes

"Este hito representa años de sólida colaboración entre nuestros equipos clínicos y tecnológicos", dijo Tom Gillette, director de información de Mount Sinai. "Nuestra prioridad ha sido diseñar sistemas digitales que realmente respalden el flujo de trabajo clínico, mejoren la claridad, reduzcan la carga administrativa y brinden a los médicos una mejor comprensión de las necesidades de cada paciente".

El modelo EMRAM se utiliza a nivel mundial para evaluar la eficacia con la que los hospitales emplean los sistemas digitales para mejorar la atención al paciente, el apoyo médico, la seguridad de los datos y el rendimiento de la organización.

Acerca de Mount Sinai Medical Center

Fundado en 1949, Mount Sinai Medical Center es el hospital de enseñanza independiente, privado y sin fines de lucro más grande del sur de Florida. La misión de Mount Sinai es proporcionar atención médica de calidad a una comunidad diversa mejorada mediante la enseñanza, la investigación, la atención benéfica y la responsabilidad financiera. Los Centros de Excelencia de Mount Sinai combinan tecnología, investigación y estudios académicos para brindar atención innovadora e integral en cardiología, neurociencia, oncología, urología y ortopedia. Al ser uno de los hospitales docentes estatutarios originales en el estado de Florida, Mount Sinai es el hospital de elección para aquellos que buscan el nivel de experiencia y atención que solo un hospital docente puede ofrecer. Mount Sinai actualmente ofrece diez ubicaciones convenientes en el condado de Miami-Dade, incluidos tres centros de emergencia y cuatro consultorios de atención especializada en el condado de Monroe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2607782/75th_logo_transparent_Logo_Mount_Sinai_Medical_Center.jpg

FUENTE Mount Sinai Medical Center