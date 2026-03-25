La marca emblemática de refrescos además se asocia con Rawlings® para presentar un guante de béisbol de edición limitada de Mountain Dew® Baja Blast®

PURCHASE, Nueva York, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡A batear! Como el refresco oficial de la temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Mountain Dew® Baja Blast® lanza oficialmente su promoción de recompensas de productos "Get a Baja for a Blast". A partir del primer partido de la temporada de la MLB de esta noche, los jonrones que alcancen 420 pies o más durante la temporada oficial permitirán a los fanáticos de todo el país obtener una Mountain Dew Baja Blast® gratis.

Mountain Dew® Baja Blast® se anota un jonrón con la promoción para fanáticos "Get a Baja for a Blast" durante la temporada 2026 de la MLB Mountain Dew® Baja Blast® y Rawlings®, el guante oficial de las Grandes Ligas de Béisbol, se unieron para ofrecer un guante de edición limitada.

Los fanáticos del béisbol y de Mountain Dew Baja Blast pueden visitar www.BajaBlastHomeRuns.com para inscribirse, conocer los términos completos de la oferta y agregar la tarjeta Mountain Dew Baja Blast® a su billetera digital. Cuando un jugador anote un jonrón elegible durante un partido de la MLB en cualquier lugar del país, usted podrá usar su pase para canjear un refresco gratis al día siguiente, hasta un máximo de cinco veces durante la temporada. Los fanáticos pueden disfrutar de la acción desde su hogar al visitar la tabla de clasificación de Baja Blast en MLB.com, que se actualiza en tiempo real con cada jonrón elegible de 420 pies, para que nadie se pierda una jugada ni el exquisito sabor de un refresco.

En celebración de "Get a Baja for a Blast", Mountain Dew® Baja Blast® y Rawlings®, el guante oficial de las Grandes Ligas de Béisbol, se unieron para el lanzamiento de un guante de edición limitada que lleva el color llamativo de Baja Blast al estadio. El guante, fabricado con cuero de primera calidad Heart of the Hide®, está confeccionado en el color verde azulado representativo de Baja, con destellos dorados que brillan en la parte posterior, para así reflejar el espíritu vibrante del sabor a lima tropical favorito de los fanáticos. El guante de edición limitada está a la venta en Rawlings.com por $399.99 a partir de hoy.

"El béisbol se compone de grandes momentos (grandes bateos, grandes atrapadas y grandes swings) y Mountain Dew Baja Blast ofrece un refresco a la altura de la experiencia", señaló Michael Smith, vicepresidente de Marketing de Mountain Dew, PepsiCo Beverages U.S. "Al recompensar los jonrones de 420 pies con 'Get a Baja for a Blast' y asociarnos con Rawlings para el lanzamiento de un guante de edición limitada, ofrecemos a los fanáticos más maneras de celebrar los jonrones más espectaculares durante toda la temporada".

"Durante más de un siglo, Rawlings ha sido parte de los momentos más destacados del béisbol y, como dos socios orgullosos de las Grandes Ligas de Béisbol en esta temporada, unirnos a Mountain Dew® Baja Blast® para crear algo especial para los fanáticos nos pareció una asociación natural", comentó Michael Thompson, director de Marketing de Rawlings Sporting Goods. "Este guante combina nuestra artesanía de primera calidad y la energía audaz de Baja Blast para celebrar una de las temporadas de béisbol más emocionantes hasta la fecha".

Regístrese en www.BajaBlastHomeRuns.com para comenzar a obtener refrescos Mountain Dew Baja Blast® gratis y siga a @MountainDew y a la @MLB para acceder a lo que sucede tras bastidores de la colaboración más audaz de la temporada. Esta asociación se encuentra recién en la primera entrada; manténgase en sintonía para conocer las novedades de Mountain Dew y la MLB durante la temporada.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó casi $94 mil millones en ingresos netos en 2025, gracias a un surtido de bebidas y alimentos listos para consumir complementarios que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El surtido de productos de PepsiCo incluye una amplia variedad de alimentos y bebidas para disfrutar de numerosas marcas emblemáticas que generan más de $1,000 millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión empresarial de PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos listos para consumir, ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa a la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, con el objetivo de impulsar el crecimiento y sentar las bases para un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades en las que operamos. Para obtener más información, visite www.pepsico.com, y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de la MLB

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) es la liga deportiva profesional de más vasta trayectoria en Estados Unidos y consta de 30 clubes miembros en los EE. UU. y Canadá, los que representan el nivel más alto del béisbol profesional. Liderada por el comisionado Robert D. Manfred, Jr., la MLB ha registrado por tres años consecutivos un aumento en la asistencia total por primera vez en 18 años y sigue siendo la liga deportiva de mayor convocatoria en el mundo. Desde 2023, los cambios históricos en las reglas han mejorado la calidad del juego en la cancha, haciendo hincapié en la velocidad y el rendimiento físico a un ritmo más ágil. En 2025, la MLB tuvo su tercera temporada consecutiva con un tiempo promedio de juego de 2:40 o menos por primera vez en 40 años. La audiencia de los juegos de la MLB a nivel nacional, local, en MLB.TV y en Canadá y Japón fue mayor en comparación con el año pasado y la mayoría de las plataformas registraron incrementos porcentuales de dos dígitos. El séptimo partido de la emocionante Serie Mundial de 2025, presentada por Capital One, registró un promedio de 51.0 millones de espectadores en total en Estados Unidos, Canadá y Japón, lo que convirtió al encuentro de 11 entradas en el partido de la MLB más visto en 34 años, desde el séptimo partido de la Serie Mundial de 1991. MLB.TV estableció otro récord de consumo esta temporada con 19,400 millones de minutos de visualización, un incremento del 34 % con respecto al año pasado. La aplicación de la MLB registró su temporada de mayor tráfico de la historia, con un incremento del tráfico diario del 18 % en comparación con 2024. Mientras la liga ampliaba sus iniciativas de marketing y la promoción de jugadores estrella como los actuales Jugadores Más Valiosos, Shohei Ohtani y Aaron Judge, la MLB ha aumentado significativamente su base de fanáticos jóvenes, como lo evidencian las métricas de audiencia, redes sociales, compra de boletos y participación. Gracias a sus iniciativas de responsabilidad social MLB Together, la MLB mantiene su compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades de EE. UU., Canadá y el resto del mundo. Con el éxito continuo de MLB Network, las plataformas digitales de la MLB, los eventos internacionales y la producción y distribución de medios locales, la MLB sigue encontrando formas innovadoras para que sus fanáticos disfruten del pasatiempo nacional de Estados Unidos y de un deporte verdaderamente mundial. Para conocer más detalles de la MLB, visite mlb.com.

Acerca de Rawlings

Rawlings, fundada en 1887, es una marca mundial líder e innovadora y fabricante de equipos de béisbol y sóftbol de primera calidad, como guantes, pelotas y cascos protectores. La calidad inigualable, la ingeniería innovadora y la artesanía experta de Rawlings son los motivos fundamentales por los que más atletas profesionales, organismos rectores nacionales y ligas deportivas eligen a Rawlings. Rawlings es la pelota, el guante, el casco, el protector facial y la base oficiales de Major League Baseball®, la pelota oficial de Minor League Baseball®, las pelotas de béisbol y sóftbol oficiales de la NCAA® y la NAIA®, y el guante oficial de la Cosmic Baseball League®. La empresa tiene su sede en St. Louis. Para obtener más información, visite Rawlings.com.

Contacto para los medios:

FUENTE PepsiCo