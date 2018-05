MovieCoin introduceert een op blockchain-technologie gebaseerd revolutionair fonds en platform voor de financiering van entertainment

De onderneming introduceert een token (de "Fondstoken") om kapitaal aan te trekken dat geïnvesteerd zal worden in films, televisieprogramma's en andere activa binnen de entertainmentsector. Alle tokens vertegenwoordigen een eigendomsbelang in de projecten die gefinancierd worden door het Fonds. De onderneming verwacht dat deze tokens de belegger oneindige deelbaarheid en verbeterde liquiditeit zullen geven in vergelijking met bestaande industriële investeringsmiddelen. Fondstokens zullen alleen verkocht worden aan geaccrediteerde beleggers overeenkomstig de bepalingen van Verordening D, en aan niet Amerikaanse personen, volgens Verordening S van de Amerikaanse Securities Exchange Act.

Het financieringsplatform van MovieCoin zal films en televisieprogramma's die de onderneming van plan is te financieren, tokeniseren met behulp van BANKEX's Proof-of-Asset-protocol, slimme contracten en slimme activa-opbouw. Het platform zal geldschieters en andere instellingen een onveranderlijk, transparant grootboek bieden met alle uitgaven, ontvangsten, rechten en eigendommen van elk afzonderlijk project dat door de onderneming gefinancierd wordt.

In aanvulling op de Fondstokens, brengt de onderneming ook een token uit onder de naam "Moviecoin" waarmee consumenten bioskoopkaartje en films of televisieprogramma's op DVD, Blu-ray of via transactionele Video-on-Demand (VOD)-diensten kunnen kopen of huren. Ze kunnen deze tokens tevens gebruiken om zich te abonneren op het programma-aanbod van andere aanbieders van VOD- en pay-tv-diensten. Betalingen met Moviecoin zullen worden vastgelegd in de blockchain en onmiddellijk worden gedistribueerd naar de kredietverstrekkers, investeerders, distributeurs, verenigingen en winstdeelnemers van elk project, zodat de knelpunten en tussenpersonen die momenteel een belemmering vormen in de boekhoudsystemen van Hollywood, omzeild zullen worden. Het MovieCoin-platform en de Moviecoin-tokens zullen gezamenlijk de financiële deelnemers van een project, een compleet overzicht bieden met betrekking tot de financiering, distributie en exploitatie van het project, van aanschaf tot aan het portaal waar de consument de inhoud zal kopen, huren of een abonnement zal verkrijgen.

"Het vermogen om te investeren in de wereldwijde entertainmentindustrie met een jaaromzet van $ 2 triljoen, is van oudsher afgesloten voor iedereen behalve een handvol banken en bevoorrechte insiders," aldus Christopher Woodrow, Chairman en CEO van MovieCoin. "Ons platform en onze tokens zijn revolutionair omdat zij de manier waarop films, televisieprogramma's en andere mediaprojecten gefinancierd worden, radicaal zullen veranderen."

Igor Khmel, oprichter en CEO van BANKEX, voegde toe, "De verhoogde transparantie dat door het platform geïntroduceerd wordt zorgt ervoor dat de getokeniseerde activa duidelijk en begrijpelijk is voor institutionele beleggers en de professionele financiële gemeenschap. Het vertegenwoordigt de eerste echte commerciële activa-tokenisatie, wereldwijd en in de VS, en is een van de duidelijkste voorbeelden van de manier waarop een verharde industriële sector, zoals die van de filmproductie, volledig hervormd kan worden door een combinatie van de beste technologie en innovatief denken alsmede blockchain-technologie en de digitale activa-economie."

Over MovieCoin

MovieCoin is een geavanceerd financieringsplatform voor de entertainmentsector dat gebouwd is op blockchain-technologie. De onderneming biedt beleggers een ongekende mogelijkheid om rechtstreeks deel te nemen aan de financiering van Hollywood films en tv-shows met volledige transparantie wat betreft het gebruik van hun geld en over de prestaties van hun investeringen. MovieCoin zal het rendement van de belegger versnellen, de liquiditeit verbeteren en de verouderde boekhoud- en betalingsprocessen die in het verleden investeringen en het rendement negatief beïnvloedden, elimineren. De onderneming staat onder leiding van een zeer ervaren team met talentvolle professionals uit de industrie, met uitgebreide expertise op het gebied van investeringsbankieren, portefeuillebeheer, bedrijfs- en entertainmentwetgeving, en de financiering, productie en distributie van films. Ga voor meer informatie naar www.moviecoinco.com.

Over BANKEX

BANKEX is een toonaangevende bank-as-a-service onderneming en een financieel technologiebedrijf dat gebruik maakt van het Proof-of-Asset-protocol waarmee bezitters van activa hun activa kunnen omzetten en verkopen als digitale producten. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde Fintech-oplossingen, probeert BANKEX de kloof te overbruggen tussen de opkomende blockchain-sector en de traditionele financiering met keurige IT-oplossingen. Ga voor meer informatie naar www.bankex.com.

