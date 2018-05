MovieCoin lança plataforma e fundo de financiamento revolucionários e baseados na tecnologia blockchain

A empresa está emitindo um token (o "token do Fundo") para arrecadar fundos que serão investidos em filmes, programas de televisão e outros ativos do setor de entretenimento. Cada token do Fundo representará um direito de participação nos projetos financiados pelo Fundo. A empresa espera que esses tokens forneçam aos investidores uma divisibilidade infinita e maior liquidez em comparação com os veículos atuais do setor de investimento. Os tokens do fundo serão vendidos apenas para investidores credenciados nos termos da regulamento D e para não cidadãos dos Estados Unidos nos termos do regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A plataforma de financiamento da MovieCoin criará tokens para filmes e programas de televisão que a empresa pretende financiar utilizando o Protocolo de prova de ativo (Proof-of-Asset) do BANKEK, contratos inteligentes e montagem de carteira inteligente. A plataforma fornecerá aos financistas e a outras instituições um livro-razão inalterável e transparente de todos os gastos, recibos, direitos e participações de cada projeto financiado pela empresa.

Além do token do Fundo, a empresa está também emitindo um token chamado "Moviecoin" que permitirá que os clientes comprem ingressos de cinema, comprem ou aluguem filmes ou programas de televisão em DVD e Blu-ray ou através de transações de serviços de vídeo sob demanda (VOD) e que façam assinaturas para ter acesso à programação de outros prestadores de serviços de vídeo sob demanda e de televisão paga. Os pagamentos feitos em Moviecoin serão registrados no blockchain e rapidamente distribuídos aos mutuantes, investidores, distribuidores de cada projeto, associações do setor e aos que têm direito de participação nos lucros, evitando os gargalos e os intermediários que comprometem atualmente os sistemas contábeis de Hollywood. Juntos, a plataforma MovieCoin e o token MovieCoin fornecerão a todos os participantes de um projeto financeiro uma visão completa do financiamento, distribuição e exploração do projeto, desde a aquisição e passando por todos os pontos em que os consumidores realizam compras, aluguéis ou assinaturas para ter acesso a conteúdos.

"A capacidade de investir no setor global de entretenimento, de US$ 2 trilhões, era até agora privilégio de iniciados e de alguns poucos bancos", disse Christopher Woodrow, presidente e CEO da MovieCoin. "Nossa plataforma e token são divisores de águas porque vão transformar radicalmente a maneira como os filmes para cinema, os programas de televisão e outros projetos de mídia são financiados."

Igor Khmel, fundador e CEO do BANKEX, acrescentou: "O aumento da transparência introduzido pela plataforma torna os ativos tokenizados claros e compreensíveis para os investidores institucionais e para a comunidade financeira profissional. É o primeiro caso comercial de tokenização de ativos real nos Estados Unidos e em escala mundial, e um dos melhores exemplos de como a tecnologia de melhor qualidade e um espírito inovador se associam para reformular completamente um setor solidificado, como o da produção de filmes, com a ajuda da tecnologia de blockchain e economia de ativos digitais."

Sobre a MovieCoin

MovieCoin é uma plataforma de financiamento de próxima geração baseada na tecnologia blockchain para o setor de entretenimento. A empresa oferece aos investidores uma oportunidade sem precedentes de participar diretamente do financiamento de filmes de Hollywood e de programas de TV com transparência total sobre o uso do seu dinheiro e do desempenho dos seus investimentos. A MovieCoin vai acelerar o retorno dos investidores, aumentar a liquidez e eliminar processos contábeis e de pagamento ultrapassados que no passado desencorajavam e afetavam de forma negativa o retorno sobre os investimentos. A empresa é liderada por uma equipe altamente experiente de profissionais do setor cuja vasta experiência e conhecimento abrangem bancos de investimento, gestão de carteira, direito societário e do entretenimento, e o financiamento, produção e distribuição de filmes. Para obter mais informações, acesse www.moviecoinco.com.

Sobre o BANKEX

BANKEX é uma empresa líder de tecnologia financeira e de banco como serviço (bank-as-a-service) que utiliza o Protocolo de prova de ativos (Proof-of-Asset) para permitir que os donos de ativos convertam e vendam seus ativos como produtos digitais. Usando soluções Fintech padronizadas, o BANKEX pretende reduzir a distância entre o incipiente setor de blockchain e o setor tradicional de finanças com excelentes soluções de TI. Para obter mais informações, acesse www.bankex.com.

