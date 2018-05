MovieCoin lance en se basant sur les chaînes de blocs une plateforme et un fonds de financement révolutionnaires pour les divertissements

La Société est en train d'émettre un jeton (le « jeton de Fonds ») afin de lever un capital qui sera investi dans des films, des programmes de télévision et autres actifs de l'industrie du divertissement. Chaque jeton de Fonds représentera une participation financière dans les projets financés par le Fonds. La Société s'attend à ce que ces jetons apportent aux investisseurs une divisibilité infinie et des liquidités renforcées si on les compare aux véhicules actuels des investissements dans ce secteur. Les jetons de Fonds seront vendus uniquement aux investisseurs qualifiés répondant à la réglementation D et aux personnes non ressortissantes des États-Unis aux termes de la réglementation S de la Loi des États-Unis sur les échanges de valeurs mobilières (United States Securities Exchange Act).

La plateforme de financement MovieCoin tokénisera les films et programmes de télévision que la Société se propose de financer en faisant appel au Protocole BANKEX de preuve d'actifs, aux contrats intelligents et à l'assemblage intelligent d'actifs. La plateforme fournira aux financiers et autres institutions un livre comptable inaltérable et transparent de la totalité des dépenses, reçus, droits et prise en charge de chaque projet financé par la Société.

Outre le jeton de Fonds, la Société émet également un jeton appelé « Moviecoin ». Celui-ci permettra au grand public d'acheter des billets de cinéma, d'acheter ou louer des films ou programmes de télévision sur DVD, Blu-ray, ou par l'intermédiaire de transactions de services de vidéo à la demande (VàD), et de s'abonner à la programmation proposée par d'autres prestataires de VàD et télévision payante. Les paiements effectués en Moviecoin seront enregistrés sur la chaîne de blocs et rapidement distribués aux prêteurs, investisseurs, distributeurs, corporations et participants aux bénéfices, court-circuitant ainsi les goulets d'étranglement et intermédiaires qui habituellement encombrent les systèmes comptables de Hollywood. Ensemble, la plateforme MovieCoin et les jetons Moviecoin assureront à tous les participants financiers d'un projet une vue de bout en bout sur le financement, la distribution et l'exploitation de ce projet, dès son acquisition et à travers chaque fenêtre permettant au consommateur d'acheter, louer ou souscrire du contenu à visualiser.

« La capacité d'investir dans une industrie planétaire du spectacle représentant 2 trillions de dollars par an reste de façon traditionnelle hors de portée pour tous, exception faite d'une poignée de banques et d'initiés, » a relevé Christopher Woodrow, président-directeur général de MovieCoin. « Notre plateforme et notre jeton vont changer la donne en ce sens qu'ils vont transformer de façon radicale la façon dont les projets de cinéma, de télévision et autres médias sont financés. »

Igor Khmel, fondateur et PDG de BANKEX a ajouté : « La transparence accrue introduite par la plateforme rend les actifs tokénisés clairs et compréhensibles pour les investisseurs institutionnels et la communauté professionnelle de la finance. Ceci représente le premier cas commercial de tokénisation d'actifs réels au niveau des États-Unis et à l'échelle mondiale. C'est un exemple des plus clairs où une technologie de tout premier ordre et un esprit innovant s'associent pour complètement remodeler un secteur endurci de l'industrie comme la production de films à l'aide de la technologie des chaînes de blocs et l'économie des actifs numériques. »

MovieCoin est une plateforme de nouvelle génération reposant sur la technologie des chaînes de blocs pour le financement de l'industrie des divertissements. La Société offre aux investisseurs une opportunité sans précédent de participer directement au financement de films et de séries télévisées d'Hollywood dans une transparence totale en ce qui concerne l'affectation de leur argent et les performances de leurs investissements. MovieCoin va accélérer les retours pour les investisseurs, consolider les liquidités et éliminer des processus périmés de comptabilité et de paiement qui ont dans le passé découragé l'investissement et affecté de façon négative les rendements. La Société est dirigée par une équipe hautement expérimentée de professionnels accomplis de l'industrie dont la vaste expertise englobe les banques d'investissement, la gestion de portefeuilles, le droit des entreprises et des divertissements, le financement de films ainsi que leur production et leur distribution. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.moviecoinco.com.

BANKEX est une entreprise de premier plan dans le domaine de la banque en tant que service. C'est aussi une firme de technologie financière faisant appel à son Protocole de preuve d'actifs pour permettre aux détenteurs de biens de convertir et vendre leurs actifs comme produits numériques. En ayant recours à des solutions normalisées de FinTech et des solutions claires de technologies de l'information, BANKEX vise à combler le vide entre le secteur émergent des chaînes de blocs et la finance traditionnelle. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.bankex.com.

