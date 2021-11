Możliwość zakupu lub wyczarterowania superjachtu VIANNE o długości 52 m z użyciem wszystkich głównych kryptowalut i NFT (niewymienialnych tokenów)

Wystawiony na sprzedaż za kwotę 8 900 000 EUR, VIANNE jest słynnym superjachtem o stalowym kadłubie z aluminiową nadbudówką, zbudowanym zgodnie z klasyfikacją ABS, którego zewnętrzny projekt przygotował Stefano Natucci. Ten superjacht o zasięgu transatlantyckim przeszedł w 2021 r. kompletny remont techniczny i kosmetyczny we włoskiej stoczni Arpeca i zaliczył niedawno badania klasy i bandery. Posiada klasę komercyjną i jest dostępny do czarterowania. VIANNE może pomieścić 12 gości w 5 prywatnych kabinach, a jego załoga obejmuje 12 doświadczonych marynarzy, na których czele stoi szanowany włoski kapitan Alberto Zambelli. Do jachtu dodano ostatnio nowe meble wewnętrzne i zewnętrzne marki Ralph Lauren i odświeżono zasoby sprzętu wodnego, m.in. dodając nową zjeżdżalnię wodną oraz pływającą platformę wodną z basenem.

Chociaż znaczenie płatności kryptowalutami w branży jachtów rośnie, to właśnie VIANNE będzie największym jachtem w historii, który można kupić za NFT. To świetna wiadomość dla wielu potencjalnych kupców z całego świata i wyjątkowa szansa na sprzedaż tak dużego jachtu za niewymienialne tokeny. VIANNE można obejrzeć po uprzednim umówieniu na Karaibach lub na Florydzie. Nabywców i brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami, aby uzyskać więcej informacji. Tej zimy VIANNE dostępny jest również do czarterowania za 196 tys. dolarów tygodniowo na Karaibach.

Klip wideo prezentujący superjacht VIANNE: https://www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Więcej informacji i zdjęć / filmów VIANNE, na stronie internetowej: www.myvianne.com lub pod adresem e-mail: [email protected] / [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg

SOURCE Superyacht VIANNE