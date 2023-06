MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE : UNE PIÈCE UNIQUE ET LE PREMIER TOURBILLON VOLANT CENTRAL DE HUBLOT

NYON, Suisse, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le tourbillon central pourrait être interprété comme l'intention de Hublot de remettre la Haute Horlogerie à l'honneur. Quant à son boîtier rond, il pourrait ressembler au dessin d'un marguerite à 12 pétales réalisé par un enfant, avec une pointe de vert comme signe d'espoir. Quoi qu'il en soit, la force de la MP-15 Takashi Murakami Only Watch Sapphire réside dans le fait que tout le monde la verra comme un symbole de leurs valeurs. Elle s'épanouira autour d'autant de valeurs que de couleurs, qu'elles soient hautement technologiques, exquises, ludiques, uniques, hypnotiques... La Haute Horlogerie rencontre la Haute Joaillerie sur cette montre très créative inspirée de l'emblématique fleur souriante de Takashi Murakami.

La composition florale est au cœur du travail de Takashi Murakami. Cet artiste japonais d'origine modeste est devenu l'un des artistes les plus convoités au monde, et il est ami de Hublot depuis 2020. Ces co-créations ont toujours été produites en série limitée. Cette montre l'est encore plus – elle est vraiment unique. Unique dans sa nature (une seule pièce a été créée), mais aussi dans sa construction. Ce qui distingue la MP-15 de toute autre pièce que la manufacture n'a jamais créée au cours de ses quarante ans d'expérience, c'est son tourbillon central.

Ce tourbillon central représente la fusion de l'art et du design horloger. Une idée qui trouve un écho dans le dévouement de Hublot envers la Haute Horlogerie et dans l'univers de Takashi Murakami. L'idée est certainement de mettre la Haute Horlogerie physiquement sur le devant de la scène, mais pas seulement. L'idée est aussi de montrer que le tourbillon – le cœur battant de la montre – représente le cœur de la personne qui l'achète aux enchères pour aider la recherche contre la myopathie de Duchenne, mais aussi le cœur des enfants qui luttent contre la maladie.

En imaginant cette pièce, Takashi Murakami a explicitement demandé à y inclure un tourbillon central. Un défi en soi, car cela deviendrait le tout premier tourbillon central de Hublot. Ce fut un défi difficile parce qu'il rend très compliqué d'indiquer les heures et les minutes, qui se disputent la même position centrale. En acceptant de relever le défi de Takashi Murakami, Hublot devait faire les bons choix afin de pouvoir ménager les composantes esthétiques du tourbillon central et les exigences techniques.

Dans cette conception, la chaussée et la roue des heures ont dû être placées de façon à pivoter autour du support du tourbillon en créant une construction co-axiale. Cela a été rendu possible grâce au tourbillon volant central qui semble suspendu dans les airs avec deux aiguilles passant sous sa cage pour indiquer les heures et les minutes. Ces aiguilles gravitent autour de 12 index luminescents qui font écho aux couleurs de l'édition 2023 de la montre Hublot for Only Watch, tout en conservant les proportions exactes requises par le design si cher à Murakami, et que la R&D de Hublot a dû suivre à la lettre.

Du tourbillon aux index en passant par les pétales, les fans de la poésie colorée de Takashi Murakami pourront suivre son rythme sur cette MP-15, de l'intérieur à l'extérieur, où 12 pétales richement sertis de 444 pierres précieuses donnent à la pièce une esthétique lumineuse et joyeuse. Comme ceux d'une vraie fleur, ces pétales sont orientés vers le centre du mouvement. Les démarcations de couleur claires et audacieuses sont typiques de la Only Watch 2023. L'idée n'était pas d'offrir un effet dégradé arc-en-ciel traditionnel, mais plutôt de jouer avec la luminosité des nuances et l'éclat des pierres précieuses, comme un enfant jouerait avec ses crayons, créant une pièce lumineuse d'art Superflat pour le poignet.

Mais ce n'est pas tout : fidèle à l'univers de Murakami, sous sa glace saphir bombée, cette MP-15 Only Watch dévoile une fine gravure laser représentant un large sourire, avec deux yeux rieurs. Cette pièce colorée offre une évasion dans l'imagination débordante de Takashi Murakami, et l'énergie lumineuse de la montre est une ode à l'incroyable puissance de l'émerveillement d'un enfant et à sa curiosité infinie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141634/Hublot_SA_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141635/Hublot_SA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141636/Hublot_SA_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/3915377/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot SA