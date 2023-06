MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE: UMA PEÇA ÚNICA E O PRIMEIRO TURBILHÃO CENTRAL VOADOR DA HUBLOT

NYON, Suíça, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O turbilhão central pode ser interpretado como a intenção da Hublot de colocar a Alta Relojoaria (Haute Horlogerie) novamente em destaque. Ou, sua caixa redonda pode ser vista como se assemelhando ao desenho de uma margarida de 12 pétalas, com a ponta verde como um sinal de esperança. De qualquer forma, a força do MP-15 Takashi Murakami Only Watch Sapphire reside no fato de que todos o verão como simbólico do que valorizam. Ele florescerá em torno de tantos valores quantos forem as cores, sejam eles de alta tecnologia, requintados, brincalhões, únicos, hipnóticos... A Alta Relojoaria encontra a Alta Joalheria neste relógio altamente criativo inspirado na icônica flor sorridente de Takashi Murakami.

MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE MP-15 TAKASHI MURAKAMI ONLY WATCH SAPPHIRE

A composição floral é fundamental para o trabalho de Takashi Murakami. Este artista japonês surgiu de origens humildes para se tornar um dos artistas mais procurados do mundo e é parceiro da Hublot desde 2020. Essas cocriações sempre foram produzidas em séries de edição limitada. Este relógio é ainda mais limitado – ele é verdadeiramente único. Único em sua natureza (apenas uma peça foi criada), mas também em sua construção. O que diferencia o MP-15 de qualquer outra peça já criada pela empresa em seus quarenta anos de experiência é seu turbilhão central.

Este turbilhão central representa a fusão entre a arte e o design relojoeiro. Uma ideia que é ecoada pela dedicação da Hublot à Alta Relojoaria e pelo mundo de Takashi Murakami. A ideia é certamente que a Alta Relojoaria ocupe fisicamente o centro do palco, mas não apenas isso. A ideia é também mostrar que o turbilhão – o coração pulsante do relógio – representa o coração de quem o compra no leilão em prol da pesquisa contra a distrofia muscular de Duchenne e também o coração das crianças que lutam contra a doença.

Imaginando esta peça, Takashi Murakami solicitou explicitamente a inclusão de um turbilhão central. Um desafio por si só, este se tornaria o primeiro turbilhão central da Hublot. Este foi um desafio difícil porque isso faz com que seja extremamente complicado indicar as horas e os minutos, já que disputam a mesma posição central. Ao aceitar o desafio de Takashi Murakami, a Hublot teria que fazer as escolhas certas para integrar os componentes estéticos do turbilhão central aos requisitos técnicos.

Neste design, o pino da coroa e a roda das horas tiveram que ser pivotados ao redor do suporte do turbilhão, criando uma construção coaxial. Isso foi possível graças ao turbilhão central voador, que aparentemente fica suspenso no ar, com dois ponteiros passando sob sua gaiola para indicar as horas e os minutos. Esses ponteiros gravitam em torno de 12 índices luminescentes que ecoam as cores da edição de 2023 do Hublot for Only Watch, além de manterem as proporções exatas exigidas pelo design tão querido por Murakami, que a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Hublot (Hublot R&D) precisou seguir à risca.

Desde o turbilhão e os índices até as pétalas, os admiradores da poesia colorida de Takashi Murakami seguirão seu ritmo neste MP-15, do interior ao exterior, onde 12 pétalas ricamente adornadas com 444 pedras preciosas conferem à peça uma estética brilhante e alegre. Como uma flor real, essas pétalas são inclinadas em direção ao centro do movimento. As nítidas e marcantes demarcações de cor representam a edição do Only Watch de 2023. A ideia não era oferecer um efeito tradicional de gradiente arco-íris, mas sim brincar com o brilho das tonalidades e o brilho das pedras preciosas, como uma criança brincando com seus lápis de cor, criando uma peça brilhante de Arte Superplana (Superflat Art) para o pulso.

Mas isso não é tudo: fiel ao universo de Murakami, sob seu cristal de safira abobadado, este MP-15 Only Watch revela uma gravação a laser fina retratando um amplo sorriso, completo com dois olhos sorridentes. Esta peça colorida oferece uma fuga para a imaginação vibrante de Takashi Murakami, e a energia brilhante do relógio é uma ode ao incrível poder do espanto de uma criança e sua curiosidade infinita.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2141634/Hublot_SA_1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2141635/Hublot_SA_2.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2141636/Hublot_SA_3.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1920991/3915377/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA