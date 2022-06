MSA Safety dévoile sa nouvelle gamme de vêtements de protection pour sapeurs-pompiers lors du salon Interschutz

Baptisée MSA ® Bristol X4, cette nouvelle gamme de tenues de protection intègre l'expertise de MSA Bristol dans la création de vêtements de protection haute performance et l'expérience de MSA, leader sur le marché des technologies de lutte contre les incendies et des solutions connectées. Il en résulte une gamme de nouvelles options de tenues de protection qui offrent un confort et une ergonomie accrus, ainsi qu'une compatibilité totale avec la gamme d'équipements de pointe de MSA pour les sapeurs-pompiers, allant des casques et des appareils respiratoires isolants à air comprimé (ARI) jusqu'aux tout derniers équipements de contrôle et de communication.

« Le développement de la gamme MSA® Bristol X4 représente un excellent ajout au portefeuille MSA de solutions de sécurité innovantes pour les sapeurs-pompiers », a déclaré Bob Leenen, président du segment commercial international de MSA. « Nous sommes ravis d'être de retour au salon Interschutz, car nous serons en mesure de démontrer comment la nouvelle gamme de tenues de protection X4 s'intègre aux autres produits MSA pour offrir des capacités supplémentaires pour une utilisation dans des environnements extrêmes. »

Travaillant en parfaite harmonie avec le casque structurel Gallet F1XF et l'ARI M1, tous deux largement utilisés par les sapeurs-pompiers d'Europe continentale, le MSA Bristol X4 a été créé avec la participation de centaines de sapeurs-pompiers en Allemagne et aux Pays-Bas afin de fournir une solution conçue spécifiquement pour ces marchés spécifiques. À titre d'exemple, le marché allemand des services d'incendie exige un système de harnais intégré et un équipement de sauvetage par traînée. Pour répondre à ce besoin, le système de harnais intégré du X4 offre une sécurité accrue lors des opérations en hauteur. La veste X4 est dotée d'une ceinture, d'une longe et d'un mousqueton intégrés, facilement accessibles par une poche et un rabat. L'équipement de sauvetage par traînée, accessible par le haut du dos de la veste et par une poche près du genou, peut être utilisé pour porter ou tirer un sapeur-pompier à terre en cas d'urgence.

Aux Pays-Bas, les sapeurs-pompiers ont exprimé le besoin de genouillères plus résistantes pour un meilleur confort lorsqu'ils rampent ou opèrent dans des espaces confinés et d'éléments réfléchissants spéciaux pour une visibilité accrue. Pour répondre à cette préférence des clients, les concepteurs de MSA Bristol ont incorporé une forme ergonomique et un ajustement simplifié, réduisant l'encombrement et le poids, sans entraver la liberté de mouvement.

Jason Traynor, directeur de la division EPI pour les pompiers chez MSA, a noté qu'avec le lancement de la nouvelle gamme X4, MSA est désormais en mesure de fournir une gamme complète de produits pour les services d'incendie aux sapeurs-pompiers d'Allemagne, des Pays-Bas et de toute l'Europe continentale. « Nous continuerons à écouter les besoins de nos clients et à développer les produits et solutions innovants qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin », a-t-il déclaré.

La gamme X4 est fabriquée avec les dernières combinaisons de tissus de haute qualité provenant des fabricants de fibres et de tissus leaders sur le marché, notamment WL Gore, PBI Performance Products et Hainsworth. La gamme a été conçue pour satisfaire aux exigences de la norme CEN EN469 niveau 2, est disponible dans un large éventail de combinaisons de couleurs pour répondre aux préférences régionales et peut être personnalisée avec une sélection de poches et de boucles en option pour accueillir des équipements spécifiques.

En tant que leader mondial en matière d'équipements et de technologies innovants pour la sécurité des pompiers, MSA Safety présentera également sa plateforme du pompier connecté, une suite de technologies de sécurité avancées qui fonctionnent de concert pour améliorer considérablement le suivi, la responsabilité et la communication des pompiers. L'équipement connecté LUNAR® et les services logiciels FireGrid® de MSA sont deux éléments clés de la plateforme du pompier connecté.

Appareil portatif multifonctionnel, l'équipement LUNAR fournit une imagerie thermique personnelle et plusieurs autres fonctions innovantes conçues pour améliorer la sécurité et la responsabilité des sapeurs-pompiers. Ces innovations comprennent le réseau Firefighting Assisting Search Technology (F.A.S.T.) ou technologie de « pompier à pompier », propriété de MSA, qui alerte et guide les coéquipiers vers les membres de l'équipe qui sont à terre. En outre, la connectivité au cloud fournit au commandement des interventions une vue d'ensemble des opérations sur place en regroupant les données provenant d'autres équipements MSA, tels que l'appareil de protection respiratoire M1. Lors de son utilisation, il peut transmettre des informations essentielles sur les appareils de protection respiratoire isolants (ARI), telles que la pression d'air de la bouteille, l'état de la batterie et divers indicateurs d'alarme. FireGrid, qui offre aux commandants des interventions la possibilité d'évaluer et de gérer plusieurs situations en temps réel, où qu'ils soient.

Au salon de cette année, MSA présente en avant-première plusieurs améliorations de ces technologies de pointe, notamment :

M1 Control Module – Compatibilité avec LUNAR : grâce aux capacités Bluetooth intégrées du M1 Control Module, la pression d'air des bouteilles et d'autres indicateurs d'alarme peuvent être regroupés par LUNAR et transmis à FireGrid pour fournir aux commandants des interventions des informations en temps réel sur le terrain. De plus, les alertes entrantes du commandement des interventions (telles que les demandes d'évacuation) peuvent être relayées par LUNAR au M1 Control Module pour alerter les pompiers afin qu'ils quittent immédiatement la structure. Le M1 Control Module et les équipements LUNAR ® sont conçus pour fonctionner ensemble comme un seul système : lorsqu'ils sont jumelés, les capacités d'alarme d'immobilité de LUNAR seront par défaut sur le M1 Control Module pour ne pas distraire les pompiers qui doivent gérer deux équipements de détection d'immobilité.

: grâce aux capacités Bluetooth intégrées du M1 Control Module, la pression d'air des bouteilles et d'autres indicateurs d'alarme peuvent être regroupés par LUNAR et transmis à FireGrid pour fournir aux commandants des interventions des informations en temps réel sur le terrain. De plus, les alertes entrantes du commandement des interventions (telles que les demandes d'évacuation) peuvent être relayées par LUNAR au M1 Control Module pour alerter les pompiers afin qu'ils quittent immédiatement la structure. Le M1 Control Module et les équipements LUNAR sont conçus pour fonctionner ensemble comme un seul système : lorsqu'ils sont jumelés, les capacités d'alarme d'immobilité de LUNAR seront par défaut sur le M1 Control Module pour ne pas distraire les pompiers qui doivent gérer deux équipements de détection d'immobilité. Vue en carte FireGrid ® : grâce à la capacité GPS des équipements tels que LUNAR, les commandants des interventions pourront désormais surveiller l'emplacement de leur équipe dans l'application FireGrid.

grâce à la capacité GPS des équipements tels que LUNAR, les commandants des interventions pourront désormais surveiller l'emplacement de leur équipe dans l'application FireGrid. Partenariat Fotokite : la technologie de drone autonome de Fotokite sera exposée, présentant ses capacités de vidéo aérienne qui seront intégrées dans la plateforme du pompier connecté de MSA par le biais de futurs projets de développement pour aider à améliorer la connaissance de la situation.

« La lutte contre les incendies est une profession difficile qui exige du courage et du sang-froid face à des situations très dangereuses », a déclaré M. Traynor. « Pour intervenir efficacement, les pompiers doivent avoir confiance en eux-mêmes, en leur équipe et en leur équipement de sécurité. Chez MSA, nous sommes fiers d'être à l'écoute des besoins des pompiers sur le terrain et de leur fournir des solutions et des technologies innovantes, de sorte que lorsqu'ils arrivent sur un incident, ils savent que nous les couvrons ».

Pour rester au courant des dernières nouvelles de MSA lors du salon Interschutz, rendez-nous visite au stand de la société dans le Hall 14, Stand H20, ou rendez-vous sur www.MSAsafety.com/Interschutz. Vous pouvez également suivre les pages Facebook, Instagram et LinkedIn de MSA Fire.

À propos de MSA Safety

Fondée en 1914, l'entreprise MSA Safety Incorporated est le leader mondial du développement, de la production et de la fourniture de produits de sécurité, qui protègent les personnes et les infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison de systèmes électroniques et mécaniques et d'équipements avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses ou mortelles. La vaste gamme de produits de l'entreprise est utilisée par les employés du monde entier dans un grand nombre d'industries, notamment l'industrie du pétrole, du gaz et pétrochimique, la lutte contre les incendies, la construction, l'exploitation minière ainsi que l'industrie militaire. Ses principaux produits comprennent notamment les appareils de protection respiratoire isolants autonomes, les systèmes fixes de détection de gaz et de flamme, les instruments de détection de gaz portables, les équipements de protection de la tête pour l'industrie, les vêtements de protection et les casques pour les pompiers, ainsi que les équipements de protection antichute. Avec un chiffre d'affaires en 2021 de 1,4 milliard de dollars, MSA emploie près de 4800 personnes à travers le monde. Le siège de la société est basé au nord de Pittsburgh à Cranberry Township, Pa. et l'entreprise possède des activités de production aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires en dehors de l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.MSAsafety.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842787/MSA_Safety_Bristol_X4_Line.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479457/MSA_Logo.jpg

SOURCE MSA Safety