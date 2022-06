MSA Safety presenteert een nieuwe lijn beschermende brandweerkleding op de Interschutz

Onder de naam MSA ® Bristol X4 combineert de nieuwe lijn FPC de expertise van MSA Bristol in het creëren van high-performance beschermende kleding met MSA's ervaring als marktleider in brandbestrijdingstechnologieën en verbonden oplossingen. Het resultaat is een reeks nieuwe FPC-opties die zorgen voor meer comfort, een betere ergonomie en volledige compatibiliteit met MSA's scala aan geavanceerde brandweeruitrustingen, van helmen en onafhankelijke ademluchttoestellen (SCBA's) tot het allernieuwste op het gebied van verantwoording en communicatieapparatuur.

"De ontwikkeling van de MSA® Bristol X4-lijn betekent een geweldige nieuwe toevoeging aan het MSA-portfolio van innovatieve veiligheidsoplossingen voor brandbestrijders," aldus Bob Leenen, President van MSA's International Business Segment. "We zijn verheugd om terug te zijn op de Interschutz, omdat we dan kunnen demonstreren hoe de nieuwe X4-lijn van FPC integreert met andere MSA-producten en extra mogelijkheden biedt voor gebruik in extreme omgevingen."

De MSA Bristol X4 werkt naadloos samen met de iconische Gallet F1XF-helm en het toonaangevende M1-ademluchttoestel, die beide veel gebruikt worden door brandweerkorpsen op het hele Europese continent, en is ontwikkeld met de feedback van honderden brandweerlieden in Duitsland en Nederland met als resultaat een oplossing die is ontworpen voor deze specifieke markten. De Duitse brandweer vraagt bijvoorbeeld om een geïntegreerd harnassysteem en een Drag Rescue Device. Om aan deze vraag te voldoen, biedt het geïntegreerde harnassysteem van de X4 extra veiligheid bij het werken op hoogte. Het X4-jack heeft een geïntegreerde riem, vanglijn en karabijnhaak die gemakkelijk toegankelijk zijn via een zak en klep. Het Drag Rescue Device, dat toegankelijk is vanaf de bovenrug van het jack en via een zak bij de knie, kan worden gebruikt om in geval van nood een uitgeschakelde brandweerman te dragen of in veiligheid te trekken.

In Nederland gaven brandbestrijders aan behoefte te hebben aan sterkere kniebeschermers voor meer comfort bij het kruipen of werken in kleine ruimten, en speciale reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. Om aan deze wens tegemoet te komen, hebben de ontwerpers van MSA Bristol ergonomische vormen en een gestroomlijnde pasvorm ontworpen, waardoor de omvang en het gewicht worden verminderd, terwijl het volledige bewegingsbereik behouden blijft.

Jason Traynor, General Manager van MSA's Global Fire Service Products, merkte op dat met de lancering van de nieuwe X4-lijn, MSA nu in staat is om een volledige lijn van brandweerproducten te leveren aan de brandweer in Duitsland, Nederland en het hele Europese continent. "We zullen blijven luisteren naar de behoeften van onze klanten en de innovatieve producten en oplossingen ontwikkelen die zij willen – en nodig hebben", zei hij

De X4-lijn is vervaardigd met de nieuwste hoogwaardige weefselcombinaties van toonaangevende vezel- en weefselproducenten, waaronder WL Gore, PBI Performance Products en Hainsworth. De lijn is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de CEN-norm EN 469 niveau 2, is leverbaar in een groot aantal kleurencombinaties, afgestemd op regionale voorkeuren, en kan worden aangepast met een keuze aan zakken en lussen om specifieke hulpmiddelen mee te nemen.

Als wereldleider in innovatieve veiligheidsuitrusting en -technologie voor brandweerlieden, zal MSA Safety ook zijn Connected Firefighter Platform introduceren – een reeks geavanceerde veiligheidstechnologieën die samenwerken om het monitoren, verantwoorden en de communicatie van de brandweerlieden aanzienlijk te verbeteren. Twee belangrijke onderdelen van het Connected Firefighter Platform zijn het LUNAR® Connected Device en MSA's FireGrid® softwarediensten.

LUNAR is een multifunctioneel draagbaar toestel met persoonlijke thermische beeldvorming en diverse andere innovatieve functies die zijn ontworpen om de veiligheid en de verantwoording van brandweerlieden te vergroten. Een van de inbegrepen innovaties is MSA's eigen Firefighting Assisting Search Technology (F.A.S.T.)-netwerk, dat teamgenoten waarschuwt en leidt naar uitgeschakelde teamleden. Bovendien biedt de cloudconnectiviteit de betreffende commandopost een overzicht van de operaties ter plaatse door gegevens van andere MSA-toestellen, zoals het M1-ademluchttoestel, samen te voegen. Daarnaast kan tijdens gebruik belangrijke informatie over onafhankelijke ademluchttoestellen (SCBA's) worden doorgeven, zoals de cilinderdruk, de batterijstatus en diverse alarmindicatoren. FireGrid geeft de commandopost de mogelijkheid om in real time vanaf elke locatie meerdere situaties te evalueren en te managen.

Op de beurs van dit jaar geeft MSA een voorproefje van verschillende verbeteringen aan deze geavanceerde technologieën, waaronder:

M1 Regelmodule – compatibiliteit met LUNAR : Door gebruik te maken van de geïntegreerde Bluetooth-functies van de M1-regelmodule, kunnen de cilinderluchtdruk en andere alarmindicatoren door LUNAR worden verzameld en naar FireGrid worden verzonden om de betreffende commandopost realtime informatie over de brandlocatie te geven. Bovendien kunnen inkomende waarschuwingen van de commandopost (zoals evacuatieverzoeken) via LUNAR naar de M1-regelmodule worden doorgestuurd om brandweerlieden te waarschuwen dat zij het gebouw onmiddellijk moeten verlaten. De M1 Regelmodule en LUNAR ® -toestellen zijn ontworpen om als één systeem samen te werken en, indien gekoppeld, zullen de bewegingsalarmfuncties van LUNAR standaard op de M1 Regelmodule worden geactiveerd om brandweerlieden niet af te leiden met het moeten beheren van twee bewegingsdetectietoestellen.

FireGrid ® Kaartweergave: Door gebruik te maken van de GPS-capaciteit in toestellen zoals LUNAR , kan een commandopost nu de locatie van hun eenheid volgen in de FireGrid-toepassing .

GPS-capaciteit LUNAR commandopost FireGrid-toepassing Partnership met Fotokite: De bekabelde dronetechnologie van Fotokite zal ook te zien zijn. De drone levert videobeelden vanuit de lucht die in de toekomst in MSA's Connected Firefighter Platform kunnen worden geïntegreerd voor een snel overzicht van de situatie.

"Brandbestrijding is een uitdagend beroep, dat moed en kalmte vereist in uiterst gevaarlijke situaties," aldus de heer Traynor. "Om doeltreffend te kunnen werken, moeten brandweerlieden vertrouwen hebben in zichzelf, in hun team en in hun veiligheidsuitrusting. Bij MSA zijn we er trots op dat we luisteren naar de behoeften van brandweerlieden in het veld en hen voorzien van innovatieve oplossingen en technologieën, zodat wanneer ze bij een incident aankomen, ze weten dat we de situatie nauwlettend in de gaten kunnen houden."

Over MSA Safety

MSA Safety Incorporated is opgericht in 1914 en is wereldwijd toonaangevend bij het ontwikkelen, produceren en leveren van veiligheidsproducten die mensen en faciliteiten beschermen. Veel producten van MSA bevatten een combinatie van elektronica, mechanische systemen en geavanceerde materialen om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke of levensbedreigende situaties. De uitgebreide productlijn wordt wereldwijd gebruikt door werknemers in een breed scala aan sectoren, zoals de olie-, gas- en petrochemische industrie, de brandweer, de bouwsector, de mijnbouw en in het leger. Belangrijke producten van MSA zijn onafhankelijke ademluchttoestellen, vaste systemen voor gas- en vlamdetectie, draagbare gasdetectie-instrumenten, industriële hoofdbeschermingsproducten, brandweerhelmen, en beschermende uitrusting en valbeschermingstoestellen. MSA kende in 2021 een omzet van 1,4 miljard dollar en heeft ongeveer 4.800 werknemers wereldwijd in dienst. De onderneming heeft zijn hoofdkantoor in de VS, ten noorden van Pittsburgh in Cranberry Township, Pennsylvania, en heeft productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. MSA realiseert ongeveer de helft van zijn omzet buiten Noord-Amerika via 40 internationale locaties. Bezoek voor meer informatie de website van MSA op www.MSAsafety.com.

