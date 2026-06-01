MSA Safety presenta tecnologías de última generación para bomberos en Interschutz 2026

Entre las innovaciones integrales se incluyen la telemetría mejorada M1 ™ SCBA, el nuevo casco GALLET® y la nueva ropa de protección contra incendios Bristol™.

HANNOVER, Alemania, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los bomberos se enfrentan a entornos cada vez más exigentes y complejos, lo que hace que la fiabilidad y el rendimiento del equipo sean más importantes que nunca. Esta semana, en Interschutz 2026, MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA) demuestra cómo está dando forma al futuro de la seguridad de los bomberos con la presentación de tres nuevas innovaciones en seguridad contra incendios: la tecnología ampliada del equipo de respiración autónoma M1™, un nuevo casco para bomberos GALLET® y la nueva ropa de protección contra incendios Bristol™.

Experimente el comunicado de prensa interactivo multicanal completo aquí: https://www.multivu.com/msa/9308751-es-msa-safety-debuts-new-firefighter-technologies-at-interschutz-2026

Nuevas soluciones para la evolución del servicio de bomberos: Sistema de telemetría M1 SCBA ampliado

Ya disponible en Alemania y en toda Europa, el sistema de telemetría M1 SCBA mejora la visibilidad a nivel de mando y la responsabilidad de los bomberos al transmitir datos del SCBA en tiempo real al mando del incidente. Impulsado por el módulo de control M1, el sistema permite a los comandantes de incidentes supervisar el estado de cada bombero y del equipo, enviar alarmas de evacuación y confirmar acuses de recibo. Los componentes clave incluyen:

Módulo de control M1: Un reemplazo totalmente integrado para los manómetros y dispositivos PASS tradicionales, con detección electrónica de presión, alarmas de emergencia manuales y automáticas, telemetría de radio de largo alcance, luces de señalización ultrabrillantes y detección de caída libre.

Un reemplazo totalmente integrado para los manómetros y dispositivos PASS tradicionales, con detección electrónica de presión, alarmas de emergencia manuales y automáticas, telemetría de radio de largo alcance, luces de señalización ultrabrillantes y detección de caída libre. MSA HUB™: Agrega datos en tiempo real de múltiples bomberos, crea una red inalámbrica local en el lugar del incidente y puede transmitir datos a sistemas basados en la nube cuando hay conexión a internet para monitoreo remoto y análisis posterior al incidente.

Agrega datos en tiempo real de múltiples bomberos, crea una red inalámbrica local en el lugar del incidente y puede transmitir datos a sistemas basados en la nube cuando hay conexión a internet para monitoreo remoto y análisis posterior al incidente. Repetidor MSA: Amplía la conectividad de radio en entornos difíciles, como edificios altos, sótanos, túneles e infraestructura subterránea, lo que ayuda a mantener la comunicación entre los equipos en el interior y el mando.

En conjunto, estas capacidades ayudan a mejorar la percepción de la situación al transmitir información de seguridad a las personas adecuadas en el momento preciso, de forma clara y práctica.

Un icono evolucionado: El casco de bomberos GALLET F1®

Basándose en más de 40 años de tradición en cascos para bomberos, el nuevo casco GALLET F1 ofrece una excelente protección contra el calor, los impactos y los escombros, a la vez que proporciona la comodidad, el ajuste y la modularidad que los bomberos buscan.

El casco ofrece una amplia gama de tallas para adaptarse a una gran variedad de formas, tamaños y peinados de cabeza, y admite una configuración modular para accesorios adaptados a las necesidades de cada brigada. Una nueva opción de iluminación integrada en el casco mejora aún más la visibilidad operativa. Entre sus características principales se incluyen:

Módulo de iluminación L360™, diseñado exclusivamente para el casco, que proporciona una iluminación equilibrada durante las operaciones;

diseñado exclusivamente para el casco, que proporciona una iluminación equilibrada durante las operaciones; Una visera rediseñada para ofrecer protección facial completa contra los riesgos cambiantes del mundo actual; y

Mayor bienestar para los bomberos gracias a una limpieza, inspección y mantenimiento más sencillos y eficientes.

El nuevo casco de bombero GALLET F1 estará disponible a finales de este año.

Traje de protección contra incendios Bristol X1™: 'Ajuste perfecto'

El traje de bombero Bristol X1 introduce un nuevo nivel de personalización y adaptabilidad en la indumentaria para la lucha contra incendios estructurales. Diseñado para un ajuste más personalizado, la chaqueta y el pantalón X1 combinan materiales ligeros con protección contra la exposición térmica y a los riesgos del incendio. Con más de 1.000 configuraciones de ajuste, el traje se adapta a diversos tipos de cuerpo, géneros, funciones operativas y condiciones climáticas. Las características principales incluyen:

Chaqueta con un distintivo corte en forma de "V" para mayor movilidad y comodidad.

Tirantes ajustables con tres opciones de posición.

Refuerzos en hombros, codos y rodillas para mayor durabilidad.

Tejido exterior ligero diseñado para brindar comodidad, resistencia química y protección.

El traje de bombero Bristol X1 estará disponible a finales de este año.

Impulsando la seguridad de los bomberos mediante la integración

"Nuestra misión es impulsar la seguridad de los bomberos a través de soluciones integrales, de pies a cabeza, que combinan equipos de protección, tecnología conectada e integración perfecta", declaró José Sánchez, presidente de la región EMEA de MSA Safety. "Diseñamos sistemas fáciles de usar que ayudan a los bomberos a mantenerse seguros, localizados y concentrados en su trabajo. Al combinar productos innovadores con una amplia experiencia en servicios de bomberos, MSA, Bristol y Gallet ofrecen soluciones que mejoran el rendimiento, fortalecen la colaboración con los cuerpos de bomberos y ayudan a los bomberos a proteger a sus comunidades de manera más eficiente y efectiva".

Información sobre la exposición Interschutz

MSA Safety, los cascos GALLET y los uniformes Bristol estarán presentes en el pabellón 14, stand H20, de Interschutz. Para obtener más información y mantenerse al día, visite MSAsafety.com/Interschutz y siga a MSA Safety en redes sociales.

Acerca de MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) es líder mundial en productos, tecnologías y soluciones de seguridad avanzadas. Impulsada por su singular misión de seguridad, la compañía ha estado a la vanguardia de la innovación en seguridad desde 1914, protegiendo a los trabajadores y la infraestructura de las instalaciones en todo el mundo en una amplia gama de mercados finales diversos, al tiempo que crea valor sostenible para los accionistas. Con ingresos de 1.900 millones de dólares en 2025, MSA Safety tiene su sede en Cranberry Township, Pensilvania, y emplea a un equipo de más de 5.300 asociados en sus más de 40 ubicaciones internacionales. Para obtener más información, visite www.MSASafety.com .

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