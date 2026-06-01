MSA Safety présente les technologies de nouvelle génération pour les pompiers à l'occasion du salon Interschutz 2026

Les innovations de la tête aux pieds comprennent l'extension de la télémétrie de l'ARI M1 ™ , le nouveau casque GALLET ® et la nouvelle tenue de feu contre l'incendie Bristol ™ .

HANOVRE, Allemagne, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Les pompiers sont confrontés à des environnements de plus en plus exigeants et complexes, ce qui rend la fiabilité et la performance de l'équipement plus importantes que jamais. Cette semaine, à l'occasion du salon Interschutz 2026, MSA Safety, Inc. (NYSE : MSA), démontre comment l'entreprise façonne l'avenir de la sécurité des pompiers avec l'introduction de trois nouvelles innovations en matière de sécurité incendie, notamment la technologie élargie de l'appareil respiratoire autonome M1™, un nouveau casque de pompier GALLET® et la nouvelle tenue de feu Bristol™.

Retrouvez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/msa/9308751-fr-msa-safety-debuts-new-firefighter-technologies-at-interschutz-2026

De nouvelles solutions pour un service d'incendie en pleine évolution : système élargi de télémétrie pour l'ARI M1

Désormais disponible en Allemagne et dans toute l'Europe, le système de télémétrie de l'ARI M1 améliore la visibilité au niveau du commandement et la responsabilité des pompiers en transmettant les données de l'ARI en temps réel au commandement de l'incident. Activé par le module de contrôle M1, le système permet aux commandants de l'incident de surveiller l'état des pompiers et des équipes, d'envoyer des alarmes d'évacuation et de confirmer les accusés de réception. Les principaux éléments sont les suivants :

Module de contrôle M1 : il s'agit d'un remplacement entièrement intégré des manomètres traditionnels et des dispositifs PASS, avec détection électronique de la pression, alarmes de détresse manuelles et immobiles, radiotélémétrie à longue portée, lampes d'appoint ultra-lumineuses et détection de chute libre.

il s'agit d'un remplacement entièrement intégré des manomètres traditionnels et des dispositifs PASS, avec détection électronique de la pression, alarmes de détresse manuelles et immobiles, radiotélémétrie à longue portée, lampes d'appoint ultra-lumineuses et détection de chute libre. MSA HUB ™ : regroupe les données en temps réel de plusieurs pompiers, crée un réseau local sans fil sur place et peut transmettre des données à des systèmes basés sur le nuage lorsque la connectivité Internet est disponible pour la surveillance à distance et l'analyse post-incident.

regroupe les données en temps réel de plusieurs pompiers, crée un réseau local sans fil sur place et peut transmettre des données à des systèmes basés sur le nuage lorsque la connectivité Internet est disponible pour la surveillance à distance et l'analyse post-incident. Répéteur MSA : étend la connectivité radio dans les environnements difficiles, tels que les immeubles de grande hauteur, les sous-sols, les tunnels et les infrastructures souterraines, ce qui permet de maintenir la communication entre les équipes à l'intérieur et le commandement.

Ensemble, ces capacités améliorent la compréhension de la situation en transmettant des informations sur la sécurité aux bonnes personnes au bon moment, dans un format clair et exploitable.

Une icône, mise à jour : le casque de pompier GALLET F1®

S'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des casques de pompiers, le nouveau casque GALLET F1 offre une excellente protection contre la chaleur, les impacts et les débris, tout en offrant le confort, l'ajustement et la modularité que les pompiers recherchent.

Le casque offre de nombreuses options de taille pour s'adapter à une grande variété de formes de tête, de tailles et de coiffures et possède une configuration modulaire pour des accessoires adaptés aux besoins de la brigade. Une nouvelle option d'éclairage intégrée au casque améliore encore la visibilité opérationnelle. Principales caractéristiques :

Le module d'éclairage L360 ™ , conçu exclusivement pour le casque afin de fournir un éclairage équilibré pendant les opérations.

, conçu exclusivement pour le casque afin de fournir un éclairage équilibré pendant les opérations. Une visière nouvellement repensée, conçue pour offrir une protection complète du visage contre les dangers actuels en constante évolution.

L'amélioration du bien-être des pompiers grâce à un nettoyage, une inspection et une maintenance plus faciles et plus efficaces.

Le nouveau casque de pompier GALLET F1 sera disponible dans le courant de l'année.

Tenue de feu Bristol X1™ : « Fit to Form » (adapté à la forme)

La tenue de feu Bristol X1 introduit un nouveau niveau de personnalisation et d'adaptabilité dans les vêtements de lutte contre les incendies structurels. Conçus pour un ajustement plus personnalisé, la veste et le pantalon X1 associent des matériaux légers à une protection contre les expositions thermiques et les risques d'incendie. Avec plus de 1 000 configurations, la combinaison s'adapte à de nombreux types de corps, de genres, de rôles opérationnels et de conditions climatiques. Les caractéristiques comprennent :

Une veste à la coupe en "V" distinctive pour une mobilité et un confort accrus.

Des bretelles de pantalon réglables avec trois options de positionnement.

Les épaules, les coudes et les genoux sont renforcés pour une plus grande durabilité.

Coque extérieure légère conçue pour le confort, la résistance aux produits chimiques et la protection.

La tenue de feu Bristol X1 sera disponible dans le courant de l'année.

Amélioration de la sécurité des pompiers grâce à l'intégration

« Notre mission est de faire progresser la sécurité des pompiers grâce à des solutions complètes, de la tête aux pieds, qui associent équipement de protection, technologie connectée et intégration transparente », a déclaré Jose Sanchez, président de la région EMEA de MSA Safety. « Nous concevons des systèmes faciles à utiliser qui aident les pompiers à rester en sécurité, à être pris en charge et à se concentrer sur leur travail. En associant des produits innovants à une expertise approfondie des services d'incendie, MSA, Bristol et Gallet proposent des solutions qui améliorent les performances, renforcent les partenariats avec les brigades de pompiers et aident les pompiers à protéger leurs communautés de manière plus efficace et économique.

Informations sur l'exposition Interschutz

MSA Safety, les casques GALLET et Bristol Uniforms seront présents dans le hall 14, stand H20, au salon Interschutz. Pour en savoir plus et rester informé, visitez MSAsafety.com/Interschutz et suivez MSA Safety sur les réseaux sociaux.

À propos de MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE : MSA) est le leader mondial des produits, technologies et solutions de sécurité avancés. Poussée par sa mission unique de sécurité, l'entreprise est à la pointe de l'innovation en matière de sécurité depuis 1914. Elle protège les travailleurs et les infrastructures dans le monde entier sur un large éventail de marchés finaux, tout en créant une valeur durable pour les actionnaires. Avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars en 2025, MSA Safety a son siège à Cranberry Township, en Pennsylvanie, et emploie une équipe de plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 40 sites internationaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.MSASafety.com .

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