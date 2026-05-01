MSC CRUISES PRESENTA LA EXPERIENCIA EXCLUSIVA MSC YACHT CLUB DURANTE EL 2026 FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX

Inspirada en la experiencia exclusiva dentro de los barcos de MSC Cruises, el MSC Yacht Club llevará su concepto de "barco dentro de un barco" a la pista creando un fin de semana único durante de la carrera.

Ubicada en la renovada Marina del Miami International Autodrome, la impactante estructura de varios niveles, es la primera de su tipo y ofrecerá hospitalidad premium con amplias vistas a la pista de las curvas 5 a 9

La línea de cruceros confirma un acuerdo a varios años para contar con un espacio de hospitalidad en el FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX

MIAMI, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MSC Cruises presentará el MSC Yacht Club durante el 2026 FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX como el elemento central de la Marina durante el fin de semana de la carrera.

Fusionando los mundos de los cruceros y el automovilismo, el MSC Yacht Club tomará forma como una impactante estructura realista de varios niveles que redefine la hospitalidad junto a la pista. Ubicada a lo largo de las curvas 5 a la 9, la estructura ofrecerá a los aficionados vistas de hasta cinco curvas, brindando una experiencia sin precedentes en el calendario de Formula 1®.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/msc-cruises/9353151-es-msc-yacht-club-experience-2026-formula-1-crypto-com-miami-grand-prix

Inspirada en el galardonado concepto "barco dentro de un barco" abordo del MSC Yacht Club, la experiencia llevará a la vida la oferta más exclusiva de MSC Cruises en un entorno de carrera inmersivo y de alta energía.

Suzanne Salas, EVP de Marketing, eCommerce & Sales para MSC Cruises USA, comentó: "Llevar el concepto MSC Yacht Club de nuestros barcos a la pista es una oportunidad inigualable para transformar una de nuestras experiencias a bordo más exclusivas y reconocidas en un destino único en su tipo. Desde el impactante diseño de súper yate hasta la hospitalidad elevada y las vistas incomparables de la acción, esta experiencia refleja la innovación y el servicio premium que definen a MSC Cruises y ofrece a los fanáticos de Formula 1® una muestra de nuestra combinación distintiva de estilo europeo y comodidad americana."

Marcando el debut de hospitalidad más significativo en el Miami Grand Prix desde 2023, la instalación multianual se elevará 50 pies sobre la pista, con 264 pies de largo y 96 pies de ancho. Evocará la elegancia de un súper yate, con espacios que incluyen múltiples niveles de observación, terrazas al aire libre, salones refinados, áreas con sombra y piscinas, combinando a la perfección confort elevado con una proximidad inigualable a la acción.

La Marina, presentada por MSC Cruises, también incorporará una nueva plataforma de acceso general dentro de la curva 7, permitiendo a los aficionados disfrutar la vista de los autos de Formula 1® en una de las curvas más desafiantes del circuito.

Los huéspedes podrán relajarse en espacios reservados con vistas a la pista o explorar las áreas compartidas del MSC Yacht Club, que incluyen toallas distintivas de MSC Yacht Club y la fragancia Med by MSC presente a bordo de los barcos de la compañía.

En cada nivel, los invitados encontrarán experiencias premium y propuestas elevadas que incluyen:

Marina Deck – Un área exclusiva reservada para invitados de cabañas, con nueve cabañas privadas diseñadas para grupos que buscan espacio, comodidad y una experiencia más íntima durante el fin de semana de carrera, con asientos dedicados y un ambiente relajado a pocos pasos de la pista.

Deck 1 – Un espacio vibrante al aire libre para relajarse y recargar energías, con una impresionante instalación acuática, cómodos asientos tipo lounge para todos los invitados y amplias vistas de la acción.

Deck 2 – El corazón del MSC Yacht Club, con asientos reservados en sombra y acceso conveniente a la oferta gastronómica a bordo durante todo el fin de semana. La experiencia culinaria incluirá servicio de hospitalidad durante todo el día y una experiencia Chef's Table solo con reserva, curada por Bagatelle para quienes buscan una propuesta más íntima.

Deck 3 – Hogar del Jack Daniel's Lounge, este nivel contará con un bar de servicio completo con cocteles personalizados disponibles para compra. También ofrece asientos reservados con sombra y vistas elevadas de la pista.

Captain's Deck – El punto de vista definitivo, con vistas panorámicas de 360 grados de la pista y el recinto. Este espacio privado y elevado ofrece una vista privilegiada de la acción en pista.

El MSC Yacht Club a bordo de la flota de MSC Cruises ofrece acceso exclusivo mediante tarjeta a una variedad de instalaciones privadas, servicio de mayordomo y concierge las 24 horas, suites amplias y elegantemente equipadas, restaurante y lounge, solárium privado con jacuzzis, restaurante tipo grill y bar, todo con fácil acceso al resto de las experiencias del barco.

La experiencia junto a la pista en Miami es la más reciente demostración de cómo MSC Cruises continúa creciendo con el automovilismo desde que la línea de cruceros se convirtió en Socio Global de Formula 1® en 2022.

La marca tiene una presencia destacada en el calendario de Formula 1®, incluyendo su rol como patrocinador principal del FORMULA 1® GRAND PRIX™ en Austin en 2025 y su regreso en el mismo rol en 2026. MSC Cruises también será orgulloso patrocinador principal de las carreras del 2026 Formula 1® World Championship Grand Prix en Barcelona, España, y São Paulo, Brasil, esta temporada.

Sobre MSC Cruises

Con sede en Ginebra, Suiza, la compañía privada, MSC Cruises es la tercera línea de cruceros más grande del mundo y líder en Europa, con una presencia en constante crecimiento en América del Norte.

Una marca global de cruceros con 23 barcos modernos que ofrecen viajes por cinco continentes, permitiendo a los huéspedes visitar más de 100 países en todo el mundo con más de 300 destinos, creando recuerdos inolvidables y disfrutando de la mejor hospitalidad.

Para más información, visite MSC Cruises.

Sobre FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX

El FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, establecido en 2022 en el calendario del Campeonato Mundial de Formula 1® de la FIA, es la máxima expresión de carreras de clase mundial, experiencia para fanáticos, entretenimiento y hospitalidad, ubicado en Miami Gardens, Florida. El evento es organizado por South Florida Motorsports (SFM), reconocido como Promotor del Año por Formula 1 en 2025 y por los jueces de los prestigiosos Autosport Awards en enero de 2026. La carrera también fue reconocida como Mejor Nuevo Evento de 2022 por Sports Business Journal y recibió la prestigiosa acreditación ambiental de tres estrellas de la FIA por sus esfuerzos en sostenibilidad y gestión ambiental. Ahora en su quinto año, el FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX se celebra en el Miami International Autodrome, un circuito de 19 curvas y 3.36 millas ubicado dentro del complejo del Hard Rock Stadium, hogar del legendario equipo de la NFL Miami Dolphins.

Para más información, visite: https://media.f1miamigp.com/

Sobre el MIAMI INTERNATIONAL AUTODROME

El Miami International Autodrome (MIA), establecido en 2022 con el debut del FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, se ha convertido en uno de los circuitos de automovilismo de más rápido crecimiento en el mundo. Construido alrededor del icónico Hard Rock Stadium, el autodromo cuenta con cinco configuraciones de pista con certificación FIA Grado Uno, incluyendo el circuito Grand Prix de 19 curvas (5.41 km), el Extended Marina Loop (19 curvas, 4.52 km), el Marina Loop (18 curvas, 3.94 km), el Extended MIA Loop (13 curvas, 2.30 km) y el MIA Loop (14 curvas, 2.83 km).

El circuito ha albergado una amplia variedad de series desde su apertura en 2022, incluyendo Formula 1, Formula 2, F1 Academy, Ferrari Racing Days, Porsche Carrera Cup, McLaren Trophy America y la W Series. También fue sede de las Evo Sessions de Formula E en 2025 y del Miami E-Prix en enero de 2026. El circuito alberga el Precision Drive Club, un club privado de conducción con acceso exclusivo a la pista. Eventos comunitarios como el Dolphins Cancer Challenge, el mayor evento filantrópico de la NFL con más de $100 millones recaudados para la investigación del cáncer en los últimos 16 años, también utilizan las instalaciones del MIA.

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FUENTE MSC Cruises USA