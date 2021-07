MSc in Global Luxury and Management (GLAM) : SKEMA et NYU School of Professional Studies signent un accord inédit

Accès prioritaire aux étudiants du Programme Grande Ecole de SKEMA

La majorité des 50 places du programme GLAM est destinée aux étudiants du Programme Grande Ecole qui choisissent en M2 la spécialisation Luxe. Le reste est ouvert à ceux qui intègrent directement le programme après un Bac+3/4/5 et effectuent le cursus en 1 ou 2 ans.

Les étudiants suivront leur premier semestre académique aux Etats-Unis sur le campus américain de SKEMA (Raleigh, NC) ainsi que sur celui de NYU SPS et poursuivront le second sur le tout nouveau Campus Grand Paris ouvert début 2021.

Vivre le luxe au présent et imaginer son futur

En complément des cours donnés à NYU SPS, le programme s'articule autour d'un voyage d'études à New York avec notamment la visite de grandes entreprises du luxe dont Tiffany & Co.

Pour Anthony Ledru, Président & CEO Tiffany & Co, diplômé SKEMA 1995 et membre du board du programme GLAM : « Les Etats-Unis sont un des premiers marchés du luxe. Le comprendre de l'intérieur en échangeant directement avec ses acteurs sur place est une valeur ajoutée incontestable pour un jeune diplômé qui ambitionne de démarrer sa carrière dans ce secteur. »

Plus globalement, le MSc GLAM permet d'appréhender l'univers diversifié du luxe - Paris, New-York, la Champagne, Cannes ou encore Monaco - via un large prisme de secteurs : couture, mode, hôtellerie, voyages, automobile, yachting, services… Le programme aborde également les nouveaux enjeux du luxe - durable, connecté et centré sur la relation client - et se termine par la réalisation par l'étudiant d'une thèse de recherche et un stage de 4 mois minimum.

Pour Patrice Houdayer, Vice Dean en charge des programmes, de l'international et de la vie étudiante : « Le développement d'accords stratégiques est un des piliers de notre plan SKY25. Le choix de NYU SPS, déjà reconnue pour son expertise dans le secteur du luxe, l'illustre parfaitement et permet à nos étudiants d'avoir accès à l'une des meilleures universités en la matière. »

Le programme est accessible sans surcoût aux étudiants du Programme Grande Ecole de SKEMA.

En accès direct, le coût du programme est de 25 000€ pour 1 an ou 35 000€ en format MSc 2-year.

