O programa de mestrado em Global Luxury And Management (GLAM): SKEMA e a School of Professional Studies da Universidade de Nova York (NYU) assinam acordo sem precedentes para permitir que estudantes matriculados estudem na cidade de Nova York

Este acordo estabelecerá a criação e o lançamento, na cidade de Nova York, de um curso personalizado que servirá para complementar os cursos oferecidos pelo programa Global Luxury and Management (GLAM) da SKEMA—um mestrado credenciado pela Conférence des Grandes Ecoles da França. O programa, que está aberto a alunos com diploma de bacharel ou superior, oferece um curso de um ano e dois anos, com um grupo limitado de 50 alunos. Quatro cursos serão oferecidos pela NYU SPS— começando com o "Luxury Business Ethics" da NYU SPS/SKEMA Business School 2021.

Os alunos passarão o primeiro semestre nos Estados Unidos no campus americano da SKEMA (Raleigh, NC), e também no campus da NYU SPS, e continuarão o segundo semestre no novo e principal "Grand Paris Campus" (França), que foi inaugurado no início de 2021.

Vivendo o luxo no presente e pensando em seu futuro

Além dos cursos ministrados na NYU SPS, o programa inclui uma visita de estudo à cidade de Nova York, incluindo visitas a grandes empresas de luxo, como a Tiffany & Co.

De acordo com Anthony Ledru, presidente e CEO da Tiffany & Co, ex-aluno da SKEMA em 1995 e membro do conselho do programa GLAM: "Os Estados Unidos são um dos principais mercados de luxo. Poder compreendê-lo por dentro com seus atores em campo é um valor agregado inegável para um jovem formado que tem a ambição de começar uma carreira neste setor."

Além disso, o mestrado do programa GLAM permite que os estudantes entendam o mundo diversificado do luxo - Paris, Nova York, Champanhe, Cannes ou Mônaco - por meio de uma ampla gama de setores: moda, hotéis, viagens, automotivo, iates, serviços... O programa também aborda os novos desafios do luxo - responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, digitalização e processos centrados no cliente - e termina com a conclusão de uma tese de mestrado e um estágio de pelo menos 4 meses.

De acordo com Patrice Houdayer, vice-reitor responsável pelos programas, vida internacional e estudantil: "O desenvolvimento de acordos estratégicos é um dos pilares do nosso plano estratégico SKY25 (SKEMA, anos de 2020-2025). A escolha da NYU SPS, já reconhecida por sua experiência no setor de luxo, ilustra isso perfeitamente e permite que nossos alunos tenham acesso a uma das melhores universidades da área."

O custo do programa é de 25.000 euros por 1 ano ou 35.000 euros para o formato de mestrado de 2 anos.

PS: o programa também pode ser acessado sem custo adicional pelos alunos do programa Grande Ecole/mestrado em administração da SKEMA.

FONTE SKEMA Business School

