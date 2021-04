MSC intègre un nouveau connaissement électronique pour ses clients du monde entier en utilisant la plateforme WAVE BL

WAVE BL est un système basé sur la blockchain qui utilise la technologie des registres distribués pour garantir que toutes les parties impliquées dans la réservation d'une expédition de fret puissent émettre, transférer, endosser et gérer des documents par le biais d'un réseau sécurisé et décentralisé. Les utilisateurs peuvent émettre tous les originaux, négociables ou non négociables, et les échanger via une transmission directe, cryptée, de pair à pair. Il est également possible pour les utilisateurs de modifier les documents. Le protocole de communication de WAVE BL est approuvé par l'International Group of Protection & Indemnity Clubs (Assurance de protection et d'indemnisation), et répond aux normes les plus strictes du secteur en matière de sécurité et de confidentialité.

« MSC a choisi WAVE BL parce que c'est le seul système qui reflète le processus traditionnel sur support papier auquel le secteur de la navigation et du transport de marchandises est habitué », déclare André Simha, directeur de la stratégie numérique & directeur des systèmes d'information chez MSC. « Elle offre une alternative numérique à toutes les possibilités offertes par les documents imprimés traditionnels, tout simplement beaucoup plus rapide et plus sûre. »

La plateforme WAVE BL peut être utilisée gratuitement pendant toute l'année 2021 par les exportateurs, les importateurs et les négociants. Les utilisateurs ne paient que pour la publication des documents originaux, et ils ne doivent pas investir dans une infrastructure informatique ou apporter des changements opérationnels pour utiliser le service. Ils peuvent simplement s'inscrire via le site web de MSC : www.msc.com/eBL .

Un plaidoyer de longue date pour la numérisation du transport maritime

MSC reconnaît depuis longtemps l'importance de la numérisation dans l'ensemble du secteur du transport maritime et a été l'un des pionniers de la transformation numérique du secteur. En tant que membre fondateur de la Digital Container Shipping Association (DCSA), MSC a participé à un certain nombre d'initiatives visant à favoriser la normalisation, la numérisation et l'interopérabilité du transport maritime par conteneurs. André Simha est également le président de la DCSA.

L'intégration d'une solution eBL est une étape essentielle de la numérisation de l'ensemble du secteur. « Traditionnellement, le secteur du transport maritime s'appuie assez largement sur des documents papier. Et parmi ceux-ci, le connaissement est le document de transport le plus important dans le commerce international », déclare André Simha. « Bien qu'il y ait eu des tentatives de création d'un système eBL dans le passé, nous sommes maintenant en mesure d'intégrer une solution qui peut ouvrir la voie à une adoption massive de l'eBL, ce qui signifiera des économies importantes pour le secteur du transport maritime. »

Faire économiser des milliards à l'industrie du transport maritime

Les recherches de la DCSA indiquent qu'en atteignant seulement 50% d'adoption de l'eBL d'ici 2030, l'industrie pourrait potentiellement économiser plus de 4 milliards de dollars par an. Outre les importantes économies de coûts, l'eBL offre un grand nombre d'avantages aux expéditeurs, notamment l'élimination du facteur « transport de document » de la chaîne d'approvisionnement. Les expéditeurs peuvent transférer instantanément des documents électroniques originaux et négociables au-delà des frontières. La solution permet des transferts de documents plus rapides, ce qui se traduit par un cycle de paiement plus court. En outre, les processus électroniques sont beaucoup moins susceptibles de faire l'objet de falsifications, de fraudes, de pertes ou d'erreurs humaines.

Comme le fait remarquer André Simha, « l'élimination du papier dans les échanges simplifiera tous les aspects de l'expédition commerciale de conteneurs et la rendra plus rapide, plus efficace, plus sûre et plus écologique.»

Gadi Rushin, PDG et cofondateur de WAVE BL, a déclaré : « Dès le départ, notre objectif a été de changer la façon dont le monde fait du commerce en numérisant les flux de documents tout en garantissant les normes juridiques, de sécurité et de confidentialité les plus strictes. MSC contribue à la création d'une nouvelle norme commerciale qui, à terme, affectera le reste du marché et fera économiser des milliards de dollars au secteur commercial. »

Aider les pays gravement touchés par la COVID-19

Alors que MSC travaille avec WAVE BL sur le pilotage de sa solution eBL depuis 2019, la COVID-19 a créé une dynamique encore plus importante vers la numérisation du connaissement. « La pandémie mondiale a restreint la mobilité des personnes et des transports dans de nombreux endroits », explique André Simha. « D'innombrables conteneurs sont restés bloqués dans de nombreux ports, terminaux, dépôts et entrepôts à travers le monde parce que le destinataire n'a pas le connaissement papier original requis pour dédouaner ces marchandises à leur point de destination. »

L'eBL répond ici à un besoin tout à fait d'actualité, en permettant aux parties prenantes de surmonter les restrictions aux frontières, les interruptions des services postaux et autres perturbations liées à une pandémie. Les expéditeurs peuvent également permettre aux employés de travailler à distance en dématérialisant le connaissement et les autres documents d'expédition.

Mise en œuvre dans le monde entier

Après avoir mené avec succès des projets pilotes dans certains pays depuis 2019, MSC présente désormais ses solutions numériques à tous les clients du monde entier, ouvrant ainsi la voie à une adoption généralisée de l'eBL. SMC explore également d'autres plateformes eBL pour s'adapter aux demandes du marché.

« Nous présentons maintenant notre solution eBL à notre large clientèle afin de garantir qu'un plus grand nombre de nos clients puissent bénéficier des avantages d'une solution de connaissement numérique. D'ici quelques années, nous pensons que l'eBL deviendra la nouvelle norme. » André Simha déclare.

Pour plus d'informations sur l'eBL de MSC : www.msc.com/eBL

Pour plus d'informations sur WAVE BL : www.wavebl.com

À propos de MSC : MSC Mediterranean Shipping Company, dont le siège social est à Genève, en Suisse, est un leader mondial du transport et de la logistique, détenu par des intérêts privés et fondé en 1970 par Gianluigi Aponte. MSC est l'une des principales compagnies de transport maritime de conteneurs au monde. Elle possède 524 bureaux dans 155 pays et emploie plus de 100 000 personnes. Ayant accès à un réseau intégré de ressources de transport routier, ferroviaire et maritime qui s'étend sur toute la planète, la société est fière de fournir un service mondial avec un savoir-faire local. La compagnie maritime MSC navigue sur plus de 215 voies commerciales et fait escale dans plus de 500 ports.

Pour plus d'informations, consultez le site www.msc.com

À propos de WAVE BL : WAVE BL est une plateforme de messagerie numérique basée sur la blockchain qui reproduit le processus traditionnel de transfert de documents papier originaux - par voie électronique. Notre solution permet le transfert instantané, crypté et authentifié de connaissements et d'autres documents numériques uniques. La plateforme de WAVE BL est conçue pour répondre aux besoins de chaque membre de la chaîne d'approvisionnement, du plus petit importateur aux plus grands transporteurs maritimes et aux banques.

Pour plus d'informations, consultez le site www.wavebl.com

