MSCI ESG améliore la notation ESG de DMEGC pour la faire passer à BBB

DONGYANG, Chine, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Morgan Stanley Capital International (communément appelée « MSCI »), une agence de notation internationale faisant autorité, a annoncé les derniers résultats de notation ESG (environnement, social et gouvernance d'entreprise) pour DMEGC . Avec ses politiques et pratiques ESG continuellement optimisées, la notation MSCI ESG de DMEGC a été améliorée pour passer de BB à BBB, ce qui en fait l'une des deux seules entreprises photovoltaïques chinoises à atteindre cette notation.

MSCI ESG Upgrades DMEGC's ESG Rating to BBB

La notation MSCI ESG est un système d'évaluation ESG mondialement reconnu, et ses notations sont largement utilisées par les investisseurs internationaux dans leurs décisions d'investissement. Selon le dernier rapport de notation ESG, DMEGC a montré des améliorations significatives dans divers aspects ESG, menant l'industrie dans des domaines tels que les opportunités dans les technologies propres, la gestion du travail et la gouvernance d'entreprise.

Tout en améliorant continuellement sa structure de gouvernance, DMEGC est fermement engagé dans une voie de développement vert et à faible émission de carbone, en augmentant les investissements dans le secteur des énergies renouvelables et en améliorant constamment la qualité du développement dans l'industrie photovoltaïque et celle des batteries au lithium. En particulier, DMEGC Solar se concentre sur le produit et le marché différenciés et est devenu le moteur principal de la croissance des performances de l'entreprise, les expéditions de modules photovoltaïques se classant dans le top 10 de l'industrie en 2022 et 2023.

Parallèlement, DMEGC continue d'améliorer son système de protection de l'environnement, de mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions dans les départements des matériaux magnétiques et des énergies renouvelables. En adhérant aux valeurs fondamentales que sont « le client en premier, la protection des employés, l'unité, le pragmatisme, la ténacité et l'innovation », l'entreprise insiste sur des stratégies axées sur l'innovation, accélère la transformation numérique et augmente les investissements dans les projets d'usines vertes numériques, intelligentes et respectueux de l'environnement dans diverses industries. DMEGC a mis en place une plateforme solide pour l'emploi et le développement, favorisant le développement de haute qualité de la communauté et de l'industrie, et créant une valeur économique et sociale importante.

L'amélioration constante des notations ESG reflète le niveau élevé de développement durable et de gestion systématique des critères ESG de DMEGC Solar. À l'avenir, DMEGC Solar continuera de s'acquitter de ses responsabilités sociales d'entreprise, contribuant de manière plus positive au développement social durable, écologique et à faible émission de carbone.