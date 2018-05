MSCI Gaat Tunghsu Optoelectronic aan Key Indexen Toevoegen

De MSCI China Index is de door Morgan Stanley Capital International samengestelde index om prestaties van Chinese aandelen te volgen. MSCI heeft recentelijk de resultaten van de Semi-Annual Index Review voor de MSCI Equity Indexen van mei 2018 bekend gemaakt, waaronder de MSCI China A Inclusion Index en de MSCI China Index.Tunghsu Optoelectronic behoort bij de 234 China A-shares, als een van de leidende geavanceerde productiebedrijven van China.

Een investeringsmanager bij Guoyuan Securities (Hong Kong) Limited zegt, "Als een aandeel eenmaal een wezenlijke index van de MSCI China A Stock Index wordt, trekt het niet alleen de aandacht van passieve fondsen aan, maar ook van grote fondsen. Daarom is de opname in de MSCI China A Index voor dergelijke aandelen ongetwijfeld goed nieuws. Het zal de aandacht van investeerders aantrekken en waarschijnlijk het volume van de handel verhogen."

Tunghsu Optoelectronic is een van de wereldleidende leveranciers van optoelectronic display materialen. Het is momenteel de grootste LCD glassubstraatfabrikant in China en de vierde grootste LCD glassubstraatfabrikant in de wereld. Bovendien is Tunghsu Optoelectronic bij diverse andere bedrijven betrokken, waaronder R&D en de productie van voertuigen met nieuwe energie, industrialisatie en toepassingen van grafeen, maar ook van geavanceerde apparatuurproduktie. Zijn bedrijfsopbrengsten hebben in 2017 RMB17.34 miljard bereikt, wat een verhoging van 127,15% voorstelt in vergelijking met 2016. Zijn nettowinst die toe te rekenen is aan de eigenaren van de moedermaatschappij heeft RMB1.74 miljard bereikt, wat een verhoging van 33,75% voorstelt in vergelijking met 2016.

De op onderzoek gebaseerde indexen en analyses van MSCI helpen wereldleidende investeerders om betere portfolio's te ontwikkelen en te behandelen. De recentelijke toevoeging van China A-shares door MSCI zullen buitenlandse institutionele investeerders motiveren om zich breder te betrekken in de A-share markt van China.

SOURCE Tunghsu