MSCI va ajouter Tunghsu Optoelectronic à ses indices clés

L'indice MSCI de Chine est un indice élaboré par Morgan Stanley Capital International afin de suivre le comportement des actions chinoises. MSCI a récemment publié les résultats de l'examen de l'indice semestriel en mai 2018, portant sur les indices boursiers de MSCI, notamment sur l'indice d'intégration des actions A chinoises de MSCI et l'indice MSCI pour la Chine. Tunghsu Optoelectronic, l'une des principales entreprises chinoises en termes de fabrication intelligente haut de gamme, fait partie des 234 actions A chinoises.

Un gestionnaire d'investissement de Guoyuan Securities (Hong Kong) Limited a déclaré : « Quand une action devient un indice constitutif de l'indice des actions A chinoises de MSCI, elle va attirer l'attention non seulement des fonds passifs, mais aussi des grands fonds. Se voir intégré dans l'indice MSCI des actions A chinoises est donc sans aucun doute une bonne nouvelle pour les actions en question. Cela va attirer l'attention des investisseurs et augmenter probablement le volume des transactions ».

Tunghsu Optoelectronic est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'affichage optoélectronique. Cette entreprise est actuellement le plus grand fabricant de substrat en verre pour les écrans LCD en Chine et le quatrième plus grand fabricant de substrat en verre pour les surfaces LCD au monde. Tunghsu Optoelectronic s'implique par ailleurs dans un certain nombre d'autres activités, en particulier dans la R & D et la fabrication de nouveaux véhicules carburant aux énergies nouvelles, l'industrialisation et les applications liées au graphène, ainsi que dans la fabrication d'équipements haut de gamme. En 2017, ses revenus d'exploitation se sont chiffrés à 17,34 milliards de RMB, ce qui représente une augmentation de 127,15 % par rapport à 2016. Son bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 1,74 milliard de RMB, soit une hausse de 33,75 % par rapport à 2016.

Les indices et les analyses fondés sur la recherche de MSCI aident les plus grands investisseurs du monde à bâtir et à gérer de meilleurs portefeuilles. L'ajout récent des actions A chinoises par MSCI est susceptible d'attirer les investisseurs institutionnels étrangers à s'engager fortement sur le marché des actions A chinoises.

SOURCE Tunghsu