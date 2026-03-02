MSI dévoile ses solutions AI-RAN évolutives avec NVIDIA AI Aerial pour accélérer la 5G et au-delà au MWC 2026

Une architecture unifiée pour l'O-RAN, la 5G privée et le vRAN

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- MSI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de serveurs haute performance, présente ses dernières solutions AI-vRAN lors du MWC 2026 (stand 5A61) afin de répondre aux exigences en constante évolution des réseaux de télécommunications de nouvelle génération. La pile AI-vRAN de MSI, intégrée aux solutions de serveurs GPU, est conçue pour apporter des capacités d'IA au cœur des opérations de réseau, en prenant en charge les charges de travail croissantes des télécommunications et en accélérant la transition vers des réseaux mobiles alimentés par l'IA.

MSI Unified AI-vRAN Platform for O-RAN and 5G

« L'IA remodèle rapidement le paysage des télécommunications, et MSI s'attache à aider les opérateurs à construire des architectures de réseau évolutives qui prennent en charge diverses applications, notamment la voix, les données, le streaming vidéo et les charges de travail d'IA, par le biais d'une infrastructure unifiée », a déclaré Danny Hsu, directeur général de Enterprise Platform Solutions chez MSI. « Cette architecture vRAN alimentée par l'IA offre une plus grande flexibilité pour les déploiements 5G et futurs 6G, tout en accélérant la mise sur le marché de nouveaux services. »

Pour soutenir les réseaux de télécommunications pilotés par l'IA, MSI propose une plateforme AI-vRAN unifiée conçue pour simplifier le déploiement dans les environnements O-RAN, 5G privée et RAN virtuel. Cette architecture permet aux opérateurs d'adopter des fonctions de réseau alimentées par l'IA tout en maintenant la cohérence entre les infrastructures distribuées et centralisées.

Au MWC 2026, MSI met en avant ses plateformes CG480-S6053 et CG290-S3063, conçues pour répondre aux diverses exigences de déploiement de l'AI-vRAN. La CG480-S6053 prend en charge les configurations GPU denses pour les charges de travail d'inférence et d'accélération de l'IA à forte intensité de calcul. Quant à la CG290-S3063, elle est optimisée pour des déploiements compacts et économes en énergie dans un châssis 2U, la rendant ainsi parfaitement adaptée aux environnements de réseaux périphériques et distribués. Les deux plateformes offrent des configurations flexibles de GPU, de NIC, de DPU et de stockage pour aider les opérateurs à optimiser les performances, l'évolutivité et la rentabilité au sein d'une infrastructure cohérente.

Parallèlement à ces systèmes, la plateforme 2U CX271-S4056 (UGS HE) prend en charge le traitement équilibré des données pour les charges de travail d'IA, répondant ainsi aux scénarios dans lesquels l'efficacité de calcul et l'équilibre du système sont essentiels.

L'une des capacités clés de la solution AI-vRAN de MSI est l'allocation dynamique des GPU, qui permet d'affecter les ressources entre les charges de travail de communication 5G et d'IA en fonction de la demande en temps réel. En prenant en charge les fonctions de station de base et d'intelligence artificielle au sein de la même infrastructure, la plateforme permet le traitement simultané des charges de travail RAN et AI tout en améliorant l'utilisation des ressources informatiques. Le support logiciel intégré permet de déployer et d'exploiter efficacement les services d'intelligence artificielle à la périphérie du réseau.

MSI propose une gamme évolutive de configurations de serveurs accélérés par GPU, de 2 à 8 GPU, pour répondre aux diverses exigences de déploiement dans les environnements d'accès sans fil, de périphérie métropolitaine, de cœur de réseau et de cloud centralisé. Grâce à cette flexibilité, les opérateurs de télécommunications peuvent aligner les configurations des systèmes sur les exigences spécifiques des charges de travail tout en optimisant les performances et l'efficacité opérationnelle.

Basées sur l'architecture NVIDIA MGX, les plateformes IA de MSI ont démontré leur fiabilité et leur évolutivité en étant largement adoptées dans les centres de données IA du monde entier. MSI étend désormais cette approche architecturale éprouvée au domaine des télécommunications, en appliquant les principes informatiques des centres de données pour répondre aux exigences de performance, d'évolutivité et d'efficacité des réseaux mobiles de la prochaine génération.

Ressources complémentaires :

Regardez la plateforme NVIDIA MGX AI de MSI 4U & 2U, construite sur l'informatique accélérée de NVIDIA pour fournir les performances nécessaires aux charges de travail de demain dans les domaines de l'IA et des télécommunications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2918976/MSI_Unified_AI_vRAN_Platform_for_O_RAN_and_5G.jpg