MSI stellt auf der MWC 2026 skalierbares AI-RAN mit NVIDIA AI Aerial Solutions vor, um 5G und darüber hinaus zu beschleunigen

Eine einheitliche Architektur für O-RAN, privates 5G und vRAN

BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Serverlösungen, präsentiert auf der MWC 2026 (Stand Nr. 5A61) seine neuesten AI-vRAN-Lösungen, um den sich wandelnden Anforderungen der Telekommunikationsnetze der nächsten Generation gerecht zu werden. Der AI-vRAN-Stack von MSI, der in GPU-Serverlösungen integriert ist, wurde entwickelt, um KI-Funktionen in den Kern des Netzwerkbetriebs zu integrieren, wachsende Telekommunikations-Workloads zu unterstützen und den Übergang zu KI-gestützten Mobilfunknetzen zu beschleunigen.

MSI Unified AI-vRAN Platform for O-RAN and 5G

„KI verändert die Telekommunikationslandschaft rasant, und MSI konzentriert sich darauf, Betreibern beim Aufbau skalierbarer Netzwerkarchitekturen zu helfen, die verschiedene Anwendungen wie Sprache, Daten, Video-Streaming und KI-Workloads über eine einheitliche Infrastruktur unterstützen", sagte Danny Hsu, Geschäftsführer von Enterprise Platform Solutions bei MSI. „Diese KI-gestützte vRAN-Architektur bietet mehr Flexibilität für 5G- und zukünftige 6G-Implementierungen und beschleunigt gleichzeitig die Markteinführung neuer Dienste."

Zur Unterstützung KI-gesteuerter Telekommunikationsnetze bietet MSI eine einheitliche KI-vRAN-Plattform, die die Bereitstellung in O-RAN-, privaten 5G- und virtuellen RAN-Umgebungen vereinfacht. Diese Architektur ermöglicht es Betreibern, KI-gestützte Netzwerkfunktionen zu nutzen und gleichzeitig die Konsistenz über verteilte und zentralisierte Infrastrukturen hinweg zu gewährleisten.

Auf der MWC 2026 präsentiert MSI seine Plattformen CG480-S6053 und CG290-S3063, die speziell für die vielfältigen Anforderungen von KI-vRAN-Bereitstellungen entwickelt wurden. Die CG480-S6053 unterstützt dichte GPU-Konfigurationen für rechenintensive KI-Inferenz- und Beschleunigungs-Workloads. Die CG290-S3063 ist hingegen für platz- und energieeffiziente Bereitstellungen in einem 2U-Gehäuse optimiert und eignet sich daher besonders für Edge- und verteilte Netzwerkumgebungen. Beide Plattformen bieten flexible Konfigurationen von GPUs, NICs, DPUs und Speicher, um Betreibern zu helfen, Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz in einer konsistenten Infrastruktur zu optimieren.

Neben diesen Systemen unterstützt die 2U-Plattform CX271-S4056 (HE SKU) eine ausgewogene Datenverarbeitung für KI-Workloads und eignet sich damit für Szenarien, in denen Recheneffizienz und Systemausgewogenheit entscheidend sind.

Eine wichtige Funktion der AI-vRAN-Lösung von MSI ist die dynamische GPU-Zuweisung, mit der Ressourcen je nach Echtzeitbedarf zwischen 5G-Kommunikation und KI-Workloads zugewiesen werden können. Durch die Unterstützung von Basisstations- und Edge-KI-Funktionen innerhalb derselben Infrastruktur ermöglicht die Plattform die gleichzeitige Verarbeitung von RAN- und KI-Workloads bei gleichzeitiger Verbesserung der Rechenauslastung. Die integrierte Softwareunterstützung gewährleistet, dass KI-Dienste effizient am Netzwerkrand bereitgestellt und betrieben werden können.

MSI bietet eine skalierbare Palette von GPU-beschleunigten Serverkonfigurationen mit 2 bis 8 GPUs, um den unterschiedlichen Anforderungen bei der Bereitstellung in drahtlosen Zugangs-, Metro-Edge-, Kernnetz- und zentralisierten Cloud-Umgebungen gerecht zu werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern, die Systemkonfigurationen an spezifische Workload-Anforderungen anzupassen und gleichzeitig die Leistung und Betriebseffizienz zu optimieren.

Die auf der NVIDIA MGX-Architektur basierenden KI-Plattformen von MSI haben sich durch ihre breite Einführung in KI-Rechenzentren weltweit als zuverlässig und skalierbar erwiesen. MSI erweitert diesen bewährten Architekturansatz nun auf den Telekommunikationsbereich und wendet Rechenprinzipien der Rechenzentrumsklasse an, um die sich weiterentwickelnden Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und Effizienz von Mobilfunknetzen der nächsten Generation zu unterstützen.

Weitere Informationsquellen:

Sehen Sie sich die MSI 4U & 2U NVIDIA MGX KI-Plattform an, die auf NVIDIA-beschleunigtem Computing basiert, um die Leistung für die KI- und Telekommunikations-Workloads von morgen zu liefern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918976/MSI_Unified_AI_vRAN_Platform_for_O_RAN_and_5G.jpg