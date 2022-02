Mubadala mène un tour de table de plus de 500 millions de dollars pour Princeton Digital Group, le leader panasiatique des centres de données

Warburg Pincus et le RREO, deux actionnaires existants de PDG, ont également investi dans ce tour de table

SINGAPOUR, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Princeton Digital Group (PDG), dont le siège social se situe à Singapour, a conclu une prise de participation avec Mubadala Investment Company (Mubadala) en tant qu'investisseur principal, pour 350 millions de dollars. Deux actionnaires existants de PDG, Warburg Pincus et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), ont également investi dans ce tour de table, le total dépassant un demi-milliard de dollars.

Fondée en 2017, PDG est un opérateur de centres de données panasiatiques de premier plan, avec une empreinte inégalée au sein des principales économies numériques asiatiques. PDG dispose d'un portefeuille de 20 centres de données avec plus de 600 MW de capacité sécurisée, répartis dans cinq pays. L'entreprise propose aux hyperscalers, aux entreprises de l'Internet et du Cloud, ainsi qu'aux institutions financières une infrastructure Internet évolutive et fiable ainsi que des services de centres de données de classe mondiale pour répondre à leur demande croissante dans toute l'Asie.

Les fonds permettront à PDG de consolider sa position de premier opérateur de centres de données panasiatiques, en renforçant sa présence au Japon, en Inde, à Singapour, en Chine et en Indonésie et en accélérant ses projets d'expansion sur d'autres marchés. L'Asie est l'une des régions du monde où la croissance des centres de données est la plus rapide, grâce à de solides fondamentaux du marché tels qu'une large base d'utilisateurs Internet, la croissance de la numérisation, des niveaux élevés d'utilisation des données et une population jeune de plus en plus férue de technologie.

À propos de l'investissement de Mubadala dans PDG, Khaled Abdulla Al Qubaisi, directeur général des investissements dans l'immobilier et les infrastructures chez Mubadala, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être l'investisseur principal de la levée de fonds de PDG et d'accompagner l'entreprise dans sa croissance. PDG est une plateforme d'infrastructure de centre de données de premier plan opérant sur un marché attractif avec de forts vents arrière et répondant à la demande croissante du segment hyperscale et plus largement des économies numériques d'Asie. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction de PDG pour tirer parti des opportunités de croissance et créer quelque chose de durable avec une valeur à long terme, mais aussi soutenir le développement de l'infrastructure numérique asiatique en tant que catalyseur essentiel du progrès économique. »

« Nous sommes ravis que Mubadala, un fonds souverain de premier plan, soit devenu un autre investisseur de premier ordre de PDG. L'expérience de Mubadala en matière d'investissements à long terme, combiné à son vaste savoir-faire dans le domaine de l'infrastructure numérique, en font un partenaire idéal tandis que nous continuons à développer notre activité. Nous sommes également encouragés par la confiance continue que Warburg Pincus et le RREO accordent à PDG », a affirmé Rangu Salgame, cofondateur, président du conseil d'administration et président-directeur général de PDG.

« Depuis notre investissement initial, nous avons été très impressionnés par la capacité de l'équipe de direction à mettre en œuvre avec succès une stratégie hautement différenciée et à se concentrer sur la création de valeur. Nous sommes heureux de faire un deuxième investissement dans PDG pour aider la société à accélérer sa croissance et nous avons hâte de collaborer avec Mubadala et Warburg Pincus dans cette aventure », a déclaré Ben Chan, directeur général principal pour l'Asie-Pacifique au RREO.

« Depuis que nous avons offert notre soutien aux fondateurs de PDG à ses débuts, nous avons été impressionnés par leur leadership et leur exécution d'une thèse solide. Nous sommes ravis de continuer à faire partie de l'aventure de PDG et nous pensons que la société est la mieux placée pour profiter d'une opportunité de marché véritablement transformatrice », explique Ellen Ng, directrice générale, Warburg Pincus.

À propos de PDG

Princeton Digital Group (PDG) est une société leader dans l'investissement, le développement et l'exploitation d'infrastructures Internet. Basée à Singapour, avec une présence et des opérations réalisées en Chine, à Singapour, en Inde, en Indonésie et au Japon, son portefeuille de centres de données alimente l'expansion des hyperscalers et des entreprises dans les économies numériques à la croissance la plus rapide en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site www.princetondg.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company est un fonds souverain qui gère un portefeuille mondial, visant à générer des rendements financiers durables pour le gouvernement d'Abou Dabi.

Le portefeuille de Mubadala, d'une valeur de 243,4 milliards de dollars (894 milliards de dirhams des Émirats arabes unis), s'étend sur six continents et a des intérêts dans de multiples secteurs et classes d'actifs. Grâce à notre vaste expertise sectorielle et à nos partenariats de longue date, nous générons une croissance et des bénéfices durables, tout en soutenant la diversification continue et l'intégration mondiale de l'économie des Émirats arabes unis. Le département en charge de l'infrastructure numérique de Mubadala investit dans des actifs physiques dans le monde entier, appuyant la tendance mondiale à la numérisation et la demande croissante en matière de connectivité, de stockage de données et de puissance de calcul.

Le siège de Mubadala se situe à Abou Dabi, et le fonds dispose de bureaux à Londres, Rio de Janeiro, Moscou, New York, San Francisco et Pékin. Pour plus d'informations sur Mubadala Investment Company, veuillez consulter le site : www.mubadala.com

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un fonds d'investissement mondial de premier plan, axé sur la croissance. L'entreprise gère plus de 73 milliards de dollars d'actifs. Le portefeuille actif de l'entreprise, qui compte plus de 235 sociétés, est très diversifié en ce qui concerne les stades de développement, les secteurs et les régions géographiques. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui cherchent à bâtir des entreprises durables à valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 20 fonds de capital-investissement et 2 fonds immobiliers, qui ont investi plus de 100 milliards de dollars dans plus de 1 000 entreprises de plus de 40 pays. L'entreprise a son siège à New York et des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, l'île Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.warburgpincus.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 227,7 milliards de dollars canadiens (tous les chiffres sont en date du mercredi 30 juin 2021, sauf indications contraires), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de la région Asie-Pacifique sont situés à Hong Kong et à Singapour, et ceux de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique à Londres. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2021, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, visitez otpp.com.

