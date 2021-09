Mucinex® lanza la campaña "Our Community Needs You Well" para el Mes Nacional de la Herencia Hispana, en la que honra a los latinos que generan un impacto en sus comunidades

PARSIPPANY, Nueva Jersey, 17 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para los latinos, la comunidad significa más que un simple lugar; también implica profundas conexiones con las familias, los amigos y los vecinos en la celebración de tradiciones consagradas. Es donde todos se cuidan entre sí y se preocupan por los demás. A fin de reconocer a los héroes desconocidos que hacen un gran esfuerzo por promover la prosperidad de la comunidad latina, Mucinex®, una marca líder de medicamentos de venta libre para la tos y el resfrío en la que confían los médicos, está lanzando la campaña "Our Community Needs You Well" (Nuestra comunidad necesita que estés bien), que destaca historias reales de latinos que dedican sus vidas a la salud y bienestar de sus comunidades en estos tiempos difíciles.