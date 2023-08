MultiBank Group obtient une licence de courtier européenne de la CySEC, devenant ainsi l'institution de produits financiers dérivés la plus réglementée au monde avec 12 régulateurs

DUBAÏ, EAU, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- MultiBank Group, la plus grande institution financière de produits dérivés au monde, a annoncé que sa dernière filiale, MEX Europe Ltd, a reçu une licence de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) pour fournir des services aux clients en pleine conformité avec les lois applicables sur les marchés européens.

Cette licence marque une nouvelle étape importante pour le groupe et démontre son engagement continu à atteindre le plus haut niveau de normes réglementaires et de sécurité des fonds.

MultiBank Group Secure a European CySEC Broker License

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu la licence de la CySEC, ce qui témoigne de notre volonté de développer en permanence le premier écosystème mondial de produits et services financiers réglementés, a déclaré Naser Taher, président de MultiBank Group. MultiBank Group opère dans l'industrie financière depuis plus de 20 ans avec un parcours sans faute, et en tant que tel, il s'est forgé une réputation en fournissant le plus haut niveau de sécurité des fonds, des services financiers de première classe, une technologie primée et des produits qui ont fait de MultiBank le courtier en produits financiers dérivés le plus utilisé au monde avec une base de clients fidèles de plus d'un million d'utilisateurs. »

La présentation de MEX Europe intervient alors que MultiBank Group prévoit d'entrer en bourse en 2023 avec plusieurs projets révolutionnaires, notamment une plateforme de négociation ECN interbancaire pour les institutions financières et les banques, un échange d'actifs numériques réglementé en Australie, une application de trading social améliorée et un processeur de paiements numériques mondial, visant à créer le premier écosystème inter-actifs au monde pour combler le fossé entre les formes de financement traditionnelles et les autres formes de financement émergentes.

Outre la licence de la CySEC, MultiBank Group a annoncé en octobre dernier avoir obtenu des licences de la SCA des Émirats arabes unis et du MAS de Singapour. MEX Europe rejoint les rangs des autres institutions financières du groupe MultiBank qui sont réglementées par des autorités de régulation prestigieuses, notamment ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG et VFSC. Avec 12 régulateurs, le groupe MultiBank garantit à ses clients du monde entier un environnement de négociation entièrement réglementé et sécurisé. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le groupe MultiBank maintient un dossier réglementaire impeccable avec plus de 25 succursales dans le monde entier.

À propos du groupe MultiBank

Le groupe MultiBank a été créé en Californie, aux États-Unis, en 2005. Il revendique un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars et est devenu l'un des plus importants fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne au monde, proposant des plateformes de négociation primées et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur des produits tels que le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://multibankfx.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157686/MBG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2157685/MBG_Logo.jpg

SOURCE MultiBank Group